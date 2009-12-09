

سعد محمد مهدي غلام

الحوار المتمدن-العدد: 5434 - 2017 / 2 / 16 - 01:36

المحور: الادب والفن









جمريميد في السحر يتفرسني رتاج لظى

ظمأ البازلت على الجرف:- ذبح لسان الغدير

ساح سفح الشفاه ممسوح الروج:-موال وسن الحدس

أهاج نواهدها ، تهيج الصراخ

ارتشف دن طاعن البرد

ألقم حاتم الطائي حجرا

أطفئوا مشاعله فالحارات اليوم للجرذان

سجوم الدمع تناهبتني بالقبل

أفاغر العري أباح للقميص القد؟

رفات رضابها

أسمل عيون الصمت:بشراشف الفجر

مرآة تسلبنا المحيا : أناك

الفراشةعلى اﻷشجار تسدل

أكمام نوارات الرمان

رصيف الجرح سباء

سور يدخر القسمات : أناي

كل المواليد سفاح :أمير الجند صاح

حلكة الكهوف:أخلع كفي؛ المكفوف

تزخ الدم ،الندم ،العدم

للحجيج سقاة:حاويات الشيفاز

أعراب عند دلوك الشمس يتناوبون الجهاد مع المجاهدات

أطلق زوبعة الفتاوى

أتلو المعوذات ؛لصلاة الغائب والخوف

أحلم بالنرجس !!

أخالها محض رؤياتغتسل بثوب الله

حلماتها تفر للهمس، كسوفها سعار

تخالني خزامى، تنز قطة برية

قعر صدري من شقوقه تغتلس البص

تجس وجدي، مساماتي جرباء

تعزف أوتاري

ما فات أبحته لها

اليقين نوافذ مشرعة

النفس شهوة مكبوتة

السفاح من الحلاج أم الحجاج؟

الزنديق يتنقب الدخان

ويشد الرحال زنبقة عطش

خذيني الجمريضوع الكرز

ساحك لك حكاية السندباد

تتبعي ظل طيفي

اقتفيك سراب الزرقاء

لديك مني كلي

منك عندي فتات

يا قراطيس الفجرما عاد الحبرفي الدواة

الغدير يتوسل قطرة الغيث

بأي حال عدت يا عيد ؟

يااااااااااااا مهل اليمامة !!

يا ﻻراااااااااااااي!!

زرقاء حمراء خضراء ﻻزوردية

أتعبتني !!!

أوقفي رنين أقراط رموشك

زرري قفص اﻷرانب

شدي أزارك،حلي الزنار

أمنعي لحظك من لذعي

أصمتي! صوتك عاهة ؛تجلب اﻵهات

كفي أريجك يوجعني؛لما تمرين

حضورك اوغيابك

ضيعتي وضوئي

ﻻتضيعي صومي

ياسليلة من أفقدني الخلود

أعطافك ؟خشخشة:-متبرجة أرهقتني

أجراس تقرع مقلك تشنف ذاكرتي

عبق الربيع : أريجك

كلي لديك

ياشمول قواريرك اندلقت:-وصال

رتقيني!

ابدئي بذهني :-السبات

خوابي عتقت في العر اق

أكتب قبل أن ترفع اﻷقلام:

-رفقا بالقوارير

-رفقا بالقوارير

جلباب الستر ثقوب

في البرد الجيب المنخور

لونه الشمس،صاراللجين

أمسى اﻷسمربلاعقال

باروكة الثلج:أفقدته الرغبة بالباه

تعالي!

تعالي!

تسنميني؛تمددي بين سنوات السبي

سراب أفق الفقد

ما برح قفطانك قبطاني

ماانفك عبابك مسارب عيوني

وصني ...أوصني عجل الرحيل

قوضي مقامك

يا ذات الذنوب

كفي عني

يا سرب العصافير

فرط حب رمان أحلتني

وعودك تساقطت

ورقة... ورقة

لميني -لملميني

تطفقي تخصفيني

لايجدي فوات المندوف

طب عرب او طب صيني؟

بصقتني لطخات: شال السنين

غباش-غواش العمائم

شحوب ماﻻأدري

دمن أم طين ؟

