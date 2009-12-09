

قدس السامرائي

الحوار المتمدن-العدد: 5433 - 2017 / 2 / 15 - 23:32

المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات









انك تحب رائحة الساقطات و تغازل العاشقات ورائحة الرجال التصقت بجسدهن العاري يعجبك عطرها الذي وضعته على جسدها من قبلك لأاشباه الرجال ويعجبك انفاسها تخرج من سجارتها وجسداها الذي كان يولع لغيرك بنار من أجل رجال يتسمون بالحثالة هل بهرتك مشيتها ولباسها الذي لبسته وتمايلت مع قبلك للسبات أنك تحب من هي اجهل منك علما ومتخلفة في القول والفعال ,انك تحب النساء المشبوهات و لا تريد ان ترتفع من الوحل الى الحياة انت لست من الرجال الاوفياء والنزهاء انت رجل لايعتمد عليه لاصغيرا ولاجاهلا ولا رعاع انت تملك عقلا طفوليا يركض وراء النزوات والساقطات والواتي يرسمن الطريق بالورد وهو بالذات طريق الفاحشات, ماابشعك من رجل تحب ان تعاشر النساء الواتي تفوح انفاسهن من قبلات قبلك من الرجال المتسكعين والحثال , كفى اعتذر منك انا لا املك الكذب والنفاق والغدر انا امرأة يتخاصمون عليها الرجال وليس اشباه الرجال اناا امرأة مقامي اعلى من اني اتابع من هم يركضون وراء الفتات والنفايات

قدس السامرائي