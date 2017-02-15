

طلعت خيري

الحوار المتمدن-العدد: 5433 - 2017 / 2 / 15 - 23:32

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني











الملكية الدكتاتورية التوراتية.. صموئيل الأول ..إصحاح 12





1 و قال صموئيل لكل اسرائيل هانذا قد سمعت لصوتكم في كل ما قلتم لي و ملكت عليكم ملكا* 2 و الان هوذا الملك يمشي امامكم و اما انا فقد شخت و شبت و هوذا ابنائي معكم و انا قد سرت امامكم منذ صباي الى هذا اليوم* 3 هانذا فاشهدوا علي قدام الرب و قدام مسيحه ثور من اخذت و حمار من اخذت و من ظلمت و من سحقت و من يد من اخذت فدية لاغضي عيني عنه فارد لكم* 4 فقالوا لم تظلمنا و لا سحقتنا و لا اخذت من يد احد شيئا* 5 فقال لهم شاهد الرب عليكم و شاهد مسيحه اليوم هذا انكم لم تجدوا بيدي شيئا فقالوا شاهد* 6 و قال صموئيل للشعب الرب الذي اقام موسى و هرون و اصعد اباءكم من ارض مصر* 7 فالان امثلوا فاحاكمكم امام الرب بجميع حقوق الرب التي صنعها معكم و مع ابائكم* 8 لما جاء يعقوب الى مصر و صرخ اباؤكم الى الرب ارسل الرب موسى و هرون فاخرجا اباءكم من مصر و اسكناهم في هذا المكان* 9 فلما نسوا الرب الههم باعهم ليد سيسرا رئيس جيش حاصور و ليد الفلسطينيين و ليد ملك مواب فحاربوهم* 10 فصرخوا الى الرب و قالوا اخطانا لاننا تركنا الرب و عبدنا البعليم و العشتاروث فالان انقذنا من يد اعدائنا فنعبدك* 11 فارسل الرب يربعل و بدان و يفتاح و صموئيل و انقذكم من يد اعدائكم الذين حولكم فسكنتم امنين* 12



و لما رايتم ناحاش ملك بني عمون اتيا عليكم قلتم لي لا بل يملك علينا ملك و الرب الهكم ملككم* 13 فالان هوذا الملك الذي اخترتموه الذي طلبتموه و هوذا قد جعل الرب عليكم ملكا* 14 ان اتقيتم الرب و عبدتموه و سمعتم صوته و لم تعصوا قول الرب و كنتم انتم و الملك ايضا الذي يملك عليكم وراء الرب الهكم* 15 و ان لم تسمعوا صوت الرب بل عصيتم قول الرب تكن يد الرب عليكم كما على ابائكم* 16 فالان امثلوا ايضا و انظروا هذا الامر العظيم الذي يفعله الرب امام اعينكم* 17 اما هو حصاد الحنطة اليوم فاني ادعو الرب فيعطي رعودا و مطرا فتعلمون و ترون انه عظيم شركم الذي عملتموه في عيني الرب بطلبكم لانفسكم ملكا* 18 فدعا صموئيل الرب فاعطى رعودا و مطرا في ذلك اليوم و خاف جميع الشعب الرب و صموئيل جدا* 19 و قال جميع الشعب لصموئيل صل عن عبيدك الى الرب الهك حتى لا نموت لاننا قد اضفنا الى جميع خطايانا شرا بطلبنا لانفسنا ملكا* 20 فقال صموئيل للشعب لا تخافوا انكم قد فعلتم كل هذا الشر و لكن لا تحيدوا عن الرب بل اعبدوا الرب بكل قلوبكم* 21 و لا تحيدوا لان ذلك وراء الاباطيل التي لا تفيد و لا تنقذ لانها باطلة* 22 لانه لا يترك الرب شعبه من اجل اسمه العظيم لانه قد شاء الرب ان يجعلكم له شعبا* 23 و اما انا فحاشا لي ان اخطئ الى الرب فاكف عن الصلاة من اجلكم بل اعلمكم الطريق الصالح المستقيم* 24 انما اتقوا الرب و اعبدوه بالامانة من كل قلوبكم بل انظروا فعله الذي عظمه معكم* 25 و ان فعلتم شرا فانكم تهلكون انتم و ملككم جميعا*





تعليق...





نصب صموئيل نفسه ملكا على بني إسرائيل سوا شاؤا أم أبوا ... فمشى أمامهم كثيرا ..فقال لبني إسرائيل أصبحت الان شيخا فهؤلاء أولادي سيكونوا ملوكا عليكم ..فاشهدوا علي أمام الرب ومسيحه أن ظلمت أحدا منكم .. فمن ظلم فليقل لي لأرد له مظلمته.. .. قالوا لم تظلمنا شيا ..قال لهم.. الرب شاهد عليكم ومسيحه إنكم لم تجدوا بيدي شيئا ...قالوا شهدنا ..فالآن امثلوا أمامي لأقص عليكم فضل الرب.. عندما أرسل موسى وهرون عليكم..وخلص أباكم من ارض مصر وأسكنهم في الصحراء.. فلما نسوا الرب إلههم باعهم لسيسرا رئيس جيش حاصور وللفلسطينيين وملك مواب فحاربوهم.. فأرسل يربعل وبدان ويفتاح وصموئيل لينقذكم من يد أعدائكم فسكنتم امنين

ارايتم ناحاش ملك بني عمون كيف عين نفسه ملكا علينا .. أما الان فقد جعلني الرب ملكا عليكم .. فان اتقيتم ربكم وأطعتموه ستكونون انتم ملوك الرب إلهكم وان عصيتموه ستكون يده عليكم... فدعا صموئيل الرب فأعطاه رعودا و مطرا في ذلك اليوم فخاف الشعب وقالوا لصموئيل صل عن عبيدك للرب إلهك حتى لا نموت لأننا قد أضفنا خطايانا وشرا بطلبنا لأنفسنا ملكا ... قال صموئيل ..للشعب لا تخافوا أن كنتم فعلتم الشر فلا تحيدوا عن الرب بل اعبدوه بكل قلوبكم ... ولا تحيدوا وراء الأباطيل التي لا يفيد و لا ينقذ ..فلا يترك الرب شعبه من اجل اسمه العظيم ..وأما أنا فحاشا لي أن اخطأ الى الرب فاكف عن الصلاة من أجلكم ...بل أعلمكم الطريق الصالح المستقيم ...فاتقوا الرب واعبدوه بالأمانة من كل قلوبكم وانظروا الى أفعاله العظيمة معكم فان فعلتم شرا فستهلكون انتم وملككم جميعا









الكتاب المقدس ..التوراة.. صموئيل الأول ..إصحاح12



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