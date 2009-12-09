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عودةُ الإبن .. الضال !


عادل سعيد
الحوار المتمدن-العدد: 5433 - 2017 / 2 / 15 - 22:14
المحور: الادب والفن
    


عادل سعيد



عودة الإبن الضال!!
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كُفَّ عن الصّهيلِ أيّها البحر
و أعِدْ موجَك الى حظيرته
فهذا المطرُ الذي نهضْتَ كي تلحسَ قطراتِه
مثلَ عصفورٍ عطشان
لم يَنزل
من كوكب صديق
أو قمرٍ اجتاحهُ الطوفان
إنه ماؤكَ الذي فرّ نحو السّماء
بحثاً عن زُرقة أكثرَ زُرقة
عادَ اليكَ
مثلَ مُهاجر فاشِل
اكتشفَ بعد رحلة عَناء
أن السماءَ كاذبةٌ في زُرقتِها التي
نزلت تبحثُ فيكَ عن نفسِها
فانتحرَتْ في الهواء
حين أدركَتْ ان زرقتكَ ليسَت الاّ زُرقتَها
غارقةً
في الماء !!





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عادل سعيد

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عادل سعيد - عودةُ الإبن .. الضال !