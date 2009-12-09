

بمناسبة الانتخابات الهولندية وصرخات تتحدث عن صعود اليمين الشعبوي: ما موقفنا؟

تيسير عبدالجبار الآلوسي

الحوار المتمدن-العدد: 5433 - 2017 / 2 / 15 - 22:12

المحور: مواضيع وابحاث سياسية







البيئة في برامج الأحزاب الهولندية اليسارية ومعالجاتنا ومواقفنا المنتظرة في المساهمة الفاعلة بالانتخابات



الحملات الانتخابية في هولندا تتطلع إلى جذب أوسع مساهمة لخدمة توجهات إيجابية يتطلع إليها الأخيار كافة. والمشكلة هذه المرة كما هو معروف ليس هولندياً حسب بل في أوروبا بعامة، هي صعود صوت اليمين الشعبوي وخطابه العنصري المثير للكراهية ولفرض قوانين على حساب الفئات العريضة للمجتمع، بما سيصب بخانة الأكثر ثراءً.

ومن جهة أبناء الجاليات ومنها تلك الناطقة بالعربية؛ يُفترض أن يتنبهوا على ضرورة الاستعداد للمشاركة الأوسع في الانتخابات للتصدي لذاك الخطاب الشعبوي ومنطقه المريض. فالإحجام عن المشاركة تعني فسح المجال كبيراً لتلك القوى اليمينية للتمكن وحصد المقاعد الأكثر، يضيف إلى ذلك ويخيم بكلكل نتائجه السلبية أن يكون الاختيار الخطأ...

ومن أجل مثل هذا الموقف المعقد، أكتب هذه السلسلة في إطار التوضيحات الموجزة العجلى، التي تقرأ في برامج أحزاب اليسار بهولندا، وتتيح مفرداتها بين أيدي بعض ممن لا يق{ا الهولندية أو يستثقل متابعة الخطاب السياسي الحزبي بلغته.. أما اختيار برامج أحزاب اليسار والوسط فلكونها البرامج الأكثر قرباً من التفاعل إيجابا مع الجاليات وتمثيل تطلعاتها في مجتمع يرعى التعددية والتنوع وقيم التعايش مع الآخر بروح من المساواة؛ كما تنصف برامج تلك الأحزاب اليسارية ذوي الدخول الأوطأ وتعالج المشكلات التي يجابهها المجتمع الهولندي بما يستجيب لمصالح كل أطيافه وتركيبته بشكل موضوعي أكثر رصانة وسلامة.

هذه الحلقة، تتحدث عن جانب من تلك البرامج يتعلق بالموقف من البيئة في برامج تلك الأحزاب.. وضمنا، وهي تعالج موضوع البيئة، تطرح معالجات بشأن: كيف تعالج تلك البرامج موضوع الطاقة المتجددة النظيفة؟ وما ستوفره من فرص عمل؟ وكيف تتعامل مع تفاصيل تخص المستهلك ودوره وحصوله على المنتج؟ وأيّ نوع من المنتج؟ وهل تتوافر الشروط المناسبة بالخصوص، بما يتيح للناخب أن يختار؟

وبجميع الأحوال الحديث هنا، كما أشرت من قبل، يجري عن قوى اليسار والوسط؛ لأن أحزاب اليمين بخاصة الشعبوية باتت أكثر اندفاعا نحو معالجات ضارة بذوي الدخول المنخفضة ومثيرة لتشنجات واحتقانات مولِّدة لخطاب الكراهية وصعود العنصرية وعدوانيتها، كما أنها تصيب شبيبتنا بالاحباط في مجال فرص العمل والعيش الكريم في ضوء مستويات تعليمهم وتخصصاته.

حسناً، من أجل عالمنا نظيفا نحيا فيه بظروف صحية ملائمة بخاصة للأجيال الجديدة ينبغي ألا نستهين بالآثار المرضية الخطيرة الناجمة عن تلوث البيئة وعن الاحتباس الحراري وعن ثقوب الأوزون والأشعة امتأتية من مصادر فضائية مسرطنة وعن إشعاعات نووية خطيرة وانعكاسات كل ذلك في تفاصيل يومنا العادي؛ سواء بوجودنا هنا في بلدان التقدم والتكنولوجيا أم ببلدان العالم الثالث..

إن انهيار سقف العالم وبدء مستويات خراب خطيرة في وجود الغابات وانحسار المياه العذبة الصالحة للشرب وتفاصيل كثيرة نحن معنيون بها مباشرة.. وتتطلب وعيا جديا ومسؤولا منا ومساهمة فعلية مباشرة ولم تعد المتغيرات تقبل إنسانا ينأى بنفسه عن واجباته بهذا الخصوص.

أنت يا ابن الجالية، تحيا في مجتمع يلزمك بواجبات لا تقبل التهرب منها، وتحديدا هنا تلك الواجبات التي تتطلب وعيا ومن ثم مساهمة فعلية.. أكرر هنا أنه لهذا السبب أقدم إليكم هنا تصورات مبدئية مستنبطة من البرامج الحزبية وطبعا تتطلب أن ترصدوا ما يتطابق وخياراتكم.. وبالتأكيد سيكون الدخول في تفاصيل الموضوع عبر النص الهولندي مساعداً على الإجابة عن أية اسئلة تطرحها.. كما أن اللقاءات المنعقدة في المدن الهولندية مع ممثلي هذه الأحزاب مهمة هي الأخرى لتطرحوا أسئلتكم بشأنها.

آمل أن أوفق في وضع هذه الومضات المساعدة ومرحبا بتفاعلاتكم وأسئلتكم.



فقرة الموقف من البيئة من برامج أحزاب اليسار الهولندية:



البيئة في برنامج اليسار الأخضر

لنترك وراءنا عالما نظيفة لأطفالنا.

نحن الجيل الأول الذي بات يشعر بآثار تغير المناخ الأمر الذي يفرض أن نضع خطوات رئيسة لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري وعمل خطوات أفضل في مجال الطاقة النظيفة من هولندا. ومن أجل ذلك فبرامجنا وأهداف السياسة المناخية تصب في:

1. خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 55% على الأقل حتى عام 2030.

2. الوصول إلى إمدادات الطاقة المتجددة بشكل كامل بحلول عام 2050.

3. توفير ميزانية مناخ بضمان اتخاذ التدابير اللازمة سنويا لتحقيق الأهداف المتفق عليها.

4. حث الشركات للاستثمار على المدى الطويل في الابتكار الأخضر والطاقة النظيفة وكذلك توفير فرص عمل جديدة.

5. رفع نسبة الضرائب على التلوث بمقابل تخفيض الضرائب على العمل والابتكار الأخضر.

6. اغلاق محطات الفحم.



للمزيد يرجى قراءة التفاصيل بدقة باللغة الهولندية في هذا الرابط:





https://groenlinks.nl/standpunten/schone-economie-0

https://groenlinks.nl/standpunten/schone-energie

https://groenlinks.nl/standpunten/kolencentrales







البيئة في برنامج الاشتراكي

1. وقف إنتاج الفراء واحترام عالم الحيوان ووضع حد للصيد الجائر.

2. الوصول الى الطاقة المتجددة بنسبة 100٪ في عام 2050.

3. اتخاذ تدابير ملموسة في ضوء اتفاق المناخ باريس (ديسمبر 2015). حيث يضع كل قطاع جدولا زمنيا ليكونCO2 بنسبة محايدة بحلول عام 2050 وبحلول عام 2030 ما لا يقل عن نصف الطريق.

4. إبقاء العين توازن بين السياسة الخضراء والتحول إلى الطاقة المستدامة؛ حيث ينبغي على الاستثمارات في مجال الاستدامة أن تؤدي إلى المزيد من فرص العمل الموجهة للتدريب وانخفاض النفقات لذوي الدخل المتوسط أو أقل. مع زيادة المشاركة الشعبية في التنمية وتنفيذ المشاريع المستدامة.

5. نعمل على الانتقال من الوقود الأحفوري مثل النفط والغاز إلى الطاقة المتجددة. وإغلاق المصانع التي تعمل بالفحم في أقرب وقت ممكن.

6. لا بناء جديد لمحطات نووية وسنعمل على تطوير شكل من أشكال التسعير CO2 بما يحفز فعلا الحد من الانبعاثات، وفقا لمبدأ "الملوث يدفع".





للمزيد يرجى قراءة التفاصيل بدقة باللغة الهولندية في هذا الرابط:

https://www.sp.nl/thema/natuur-en-milieu



البيئة في برنامج حزب د66

يرى D66 أنّ التغير في العالم هو مزيد من:

1. الفرص للناس في الحصول على الطاقة، بظروف أنسب للحد من فواتير الطاقة.

2. الفرص للمدن نظيفة حيث توفير فرص صحية وعيش أفضل.

3. الفرص المناسبة للشركات المبتكرة لتعزيز قدرتها التنافسية من خلال إنتاج بتكلفة أقل وبما يوفر النمو والابتكار ..

4. توفير حلول لفرص العمل والرخاء. شريطة أن النمو دون التضحية بفرص الأجيال القادمة.

5. النمو الأخضر المستدام بوصفه المفتاح لمستقبل مزدهر.



للمزيد يرجى قراءة التفاصيل بدقة باللغة الهولندية في هذا الرابط:

https://d66.nl/standpunten/klimaat-natuur-milieu/









البيئة في برنامج حزب العمل

اختيار حزب العمل لهولندا نظيفة لأن ذلك يعني أنه أكثر من مجرد قوة شرائية ونمو اقتصادي. ولهذا فقد طرح حزب العمل:

1. قانون المناخ مع اليسار الأخضر وفيه التصور الخاص لأهداف المناخ ووجوب وضعها بثبات في القانون الهولندي.

2. الحد من انبعاثات CO2 بنسبة 95 % على الأقل حتى عام 2050 و 100% من الطاقة المتجددة.

3. إن هذا القانون بركز على العمل والابتكار لصنع مستقبل آمن ونظيف لأطفالنا.

4. والقانون يسعى لتوفير الطاقة والازدهار في هولندا بسقف زمني مناسب.

5. يلتزم حزب العمل بالوقوف ضد التوسع في الحظر الأوروبي على البلاستيك الصغيرة.

6. الاستثمار في وسائل النقل العام في صالح نظام قيادة أفضل...

للمزيد يرجى قراءة التفاصيل بدقة باللغة الهولندية في هذا الرابط:



https://www.pvda.nl/standpunten/duurzaamheid-milieu/milieu-en-duurzaamheid/









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