أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - زينة بن سعيد - تلويحة (كما تقول صديقتي)


اخر الافلام











المزيد.....

تلويحة (كما تقول صديقتي)


زينة بن سعيد
الحوار المتمدن-العدد: 5433 - 2017 / 2 / 15 - 19:46
المحور: الادب والفن
    


في التّيه الأيسر
اغرورقَ النهر بالدموع
مسحَ خريره
ورسم جسرا فوق ندبتهِ.

...





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
زينة بن سعيد

إجمالي القراءات: 28,977
المقالات المنشورة: 21
- عنوان مهجور
- أحسّ بالدمعة !
- الوحدة لا لون لها
- فجوةٌ في أصابعي
- صديقي الهلاميّ!
- -سين-
- أُغمي على مُخيّلتي!
- مطّة نائمة
- نسمة صفراء...
- علامة تعجّب مُنفعِلة!!
- حرفٌ بائس!
- لامٌ مكسورة
- دورانٌ مستقيم!
- ندوبٌ برتقالية-لئيمة-
- ورقة مُؤنّبَة!
- أقواسٌ بين قوسين -سطر أيضا-
- إرهاق -غابة مطرية-
- أسطورة -نسخة قمرية-
- في.. فِيَّ -زركشة-
- أنا أهذيِ

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- صحيفة (إلباييس) الإسبانية .. مدريد ترغب في الاستفادة من قوة ...
- الكيحل وبنحمزة: موظفان /شبحان بالبرلمان؟؟؟؟
- سفير إسبانيا بالرباط: العلاقات الإسبانية – المغربية أولوية ا ...
- وزارة الخارجية الدنماركية: عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي ...
- ابن كيران وأخنوش.. لقاء البحث عن التنازلات المتبادلة
- الدكتور خالد التوزاني يهدي جائزة ابن بطوطة للأدب الجغرافي لل ...
- حسين فهمي يمنع زوجته السعودية من السفر!
- كتاب سوالف وداد الاورفلي... سيرة حياة عامرة - إيلاف
- أخنوش وابن كيران.. نهاية القطيعة
- فوز 4 مصورين روس بجوائز مسابقة تصوير عالمية

المزيد.....
كتب ودراسات
- لا تلومي الوردةَ لا تأكلي العوسج / كريم ناصر
- أمي ، وحكايات المدينة عرب ، تفاصيل اليومي في لحظة الإبداع ! / جابر حسين
- الابعاد الستة / تايف سلوم
- قراءة فلسفية لرواية ساق البامبو(1) (جدلية العلاقة بين تيمة ا ... / محمد بقوح
- مقبرة الأشباح / محمد يوب
- نشأة المسرح العربي الحديث / رياض كامل
- ايام الكرم / مارينا سوريال
- كتاب -رواية السجن الفلسطينية- / رائد الحواري
- شعرية المسرح بين النظرية والإبداع / أبو الحسن سلام
- قراءة تمهيدية في شعر سميح القاسم / رياض كامل

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - زينة بن سعيد - تلويحة (كما تقول صديقتي)