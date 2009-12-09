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عيد الحب مع الحبيب


رشا نور
الحوار المتمدن-العدد: 5433 - 2017 / 2 / 15 - 17:51
المحور: الادب والفن
    


" ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع احد نفسه لأجل أحبائه " ( يو 15 : 13 )
بدأ عيد الفالنتين في كنيسة كاثوليكية على سيرة القديس فلنتاين ( Saint Valentine ) الذي كان يعيش تحت حكم الإمبراطور الروماني كلاديوس الثاني في أواخر القرن الثالث الميلادي .. فقد لاحظ الإمبراطور أنَّ العزاب أشد صبرًا في الحرب من المتزوجين الذين يرفضون الذهاب إلى المعركة .. فأصدر أمرًا بمنع عقد أي قران حتى تنتهى الحروب التى يخوضها .. غير أنَّ القسيس فالنتين عارض ذلك .. واستمر في عقد الزواج بالكنيسة سرًّا حتى اكتشف أمره .. وقد حاول الإمبراطور بعد ذلك إقناعه بالخروج من إيمانه المسيحي وعبادة إلهة الرومان .. ليعفو عنه .. ولكن القديس فالنتين رفض ذلك بشدة وآثر التمسك بمسيحيته ... فنُفِّذ فيه حُكم الإعدام يوم 14 فبراير .. وكانت هذه بداية الاحتفال بعيد الحب كإحياءً لذكرى القسيس الشهيد الذي دافع عن حق الشباب في الزواج و الحب .. و ربما يوجد اختلافات كثيرة حول أصل هذا العيد .. فحسب الكنيسة الكاثوليكية الأحتفال عبارة عن تكريم لشهداء حرب .. وقيل أنه قسيس من روما أو أسقف أستشهد في القرن الثالث وقيل شهيد من شمال أفريقيا ... ولا يوجد ربط تاريخي دقيق بين القديس فالنتاين وعيد الحب ... وفي القرن التاسع عشر الميلادي تم التبرع برفات القديس فالنتاين إلى كنيسة في دبلن في ايرلندا التي أصبحت مزاراً للعشاق والمحبين في 14 فبراير ... و فى سنة 1969 ألغت الكنيسة يوم القديس من تقويمها . وهناك أعتقاد بأنه بدأ في القرن الرابع عشر في إنجلترا و فرنسا .. المهم أن كل المحبين فى كل الأرض ينتظرون يوم 14 فبراير من كل عام للأحتفال بعيد الحب من خلال تبادل الورود الحمراء والشيكولات فى صورة قلوب جميلة الشكل .. كما يقومون بتبادل رسائل الموبيل التى تعبر عن مشاعرهم المليئه بالأشواق والحب .
ونحن لا نقلل من قيمة هذا العيد ولا شهيده القديس فالنتين الذى دافع عن الحب والزواج .. ولكنني أريد أن ألفت نظر كل أصحاب القلوب الجميلة بأن الحب نفسه قد أستشهد ومات ليعيد لهذه القلوب الجميلة نبضها ومشاعرها بل وأبطل الموت عنها .. وأعاد لها أنارة الحياة والخلود ... أنه هو " يسوع المسيح الشاهد الأمين البكر من الأموات و رئيس ملوك الارض الذي أحبنا و قد غسلنا من خطايانا بدمه " (رؤ 1 : 5) .. " و تفاضلت نعمة ربنا جداً مع الإيمان و المحبة التي في المسيح يسوع " (1تي 1 : 14) وحينما مات هذا الحب متنا فيه لنحيا فيه " لأن محبة المسيح تحصرنا اذ نحن نحسب هذا انه ان كان واحد قد مات لاجل الجميع فالجميع اذا ماتوا " (2كو 5 : 14) فيقدر كل واحد أن يقول " مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا في .. فما أحياه الأن في الجسد فأنما أحياه في الإيمان إيمان ابن الله الذي أحبني و أسلم نفسه لأجلي " (غل 2 : 20) .. نعم أحبنا حتى الموت .. لذلك " نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولاً " (1يو 4 : 19) .. " و من لا يحب لم يعرف الله لان الله محبة " (1يو 4 : 8) لذلك تعال أخي الحبيب وأختي الحبيبة لنحتفل بعيد الحب أمام الرب " ليحل المسيح بالإيمان فى قلوبكم وأنتم متأصلون ومتأسسون فى المحبة حتى تستطيعون أن تدركوا مع جميع القديسين ما هو العرض الطول والعمق والعلو وتعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة لكى تمتلئوا إلى كل ملئ الله " ( أفسس 3: 17- 19) .

أحببتنى قبل الزمان بزمان
أحببتنى وحبك عجيب ليس كإنسان
فبنظره لاشيت كل عيان
و بلمسه اسكنت فيّ الايمان
علمنى أن أحبك
وأعيش العمر لحبك
أحتمي فى جرحك
و أعبد في قلبك
علمني أن اسجد عند قدميك
استمتع بجمال ناظريك
ادنو منك و اليك
فأنت هو الله نبع المحبة
أصل المحبة
الله محبه





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رشا نور

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