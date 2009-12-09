

احمد عناد

الحوار المتمدن-العدد: 5433 - 2017 / 2 / 15 - 17:44

المحور: مواضيع وابحاث سياسية









الهجرة

حل ام خيار اخير

اغلب طالبي اللجوء في اوربا من دول افريقيا واسيا دفعتهم ضروف عدة تتلخص للامن وكرامة العيش وفقدان فرص العمل

وبما ان هولاء المهاجرين جائوا من مجتمعات تختلف بكثير من الامور الحياة المجتمعية لهولاء حيث جلهم تحكمهم التجمع القبلي والعشائري الذي هو الاخر يرتبط بارض المولد التي ينتمي لها كل البشر لاعتزازه بمكان مولده ومسقط رأسه

هذا الاعداد والحب يكون معه من صغره حتى يكبر وبالتالي لايستطيع الاستغناء عنه.

وهنا اتحدث عن شخصية العراقي الذي يفخر بانتمائه لعائلته وقبيلته وبأرضه التي عاش بها سنوات عمره على امتدادها كان طويلا ام قصيراً.

وبالتي الاستغناء عنها قضيه ليس سهله بالنسبة له وحين دفعته الضروف لمغادرة وطنه والذي يان تحت جراح الموت والدماء والارهاب والمليشيات التي عاثت بهذه الارض الفساد من قتل وتفجير هذه الرض التي تمتد حضاراتها لألف السنين من بال وامد وسومر مهد الحضارة على المرة الارضيّة والتي قدمت للبشرية الكثير من أسس الكتابة والصناعة .

المهاجر الذي ينتمي لهذه الارض يفخر بها حين يجالس اي شخصاً او صديقاً من الغرب ويبادون هذا الصديق ويقول له كلمني عن بابل وأور واكد كلمني عن هذه الحضارة التي جئت منها ويجلس يستمع حين تحدثه عن كتلميذ يجلس في فصلاً دراسياً ويتمنى ان يطول هذا الدرس .

دارت الدوائر على ارض الرافدين (ميسوبوتاميا)وان تصبح أرضا للقتل والدمار ويتشرد ابنتها في داخلها وخارجها .

اليوم المهجرون يعيشون عيشة صماء كالحجر حرموا من كل شي وهم في مخيمات بعد الهجمه الداعشية والكثير ممن هجروا بسبب مليشيا الموت والدمار وها هم في الاراضي الاوربية التي ترفضهم اليوم تلوا الاخر وحتى ان وصل بأدائهم قصرياً

كانهم يسوقوهم الى الموت سوقاً.

متى يفهم اصحاب القرار في اوربا ان لجؤهم هذا ما جاء الى بعد ان عجزوا بالحفاظ على حياتهم فما كان منهم الى ان يخاطروا بحياتهم بعبور البحر الذي كان يتربص بهم ليبتلعه الى يرون ان من يعبر البحر يرى ان هناك امل بالعيش بدا من ان يبقى في مكان يتربص به الموت الحتمي في كل يوم هربوا من الموت الى الموت لكن هذه المرة بأمل ان يجد الحياة في دوله يحكمها القانون وتطبق مواثيق الامم المتحدة ..

بعد ان فتحت اوربا ابوابها لهم واستقبلتهم شعوبها نرى اليوم ان الاجدندات السياسية تتكلم بهم ..

وهنا نطالب الحكومات ان تتعامل بإنسانية وتترك كل الاجندات السياسية ..

فنحن هاربين من الموت لاتعيدونا الى الموت مرة اخرى ..