

يعقوب زامل الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 5433 - 2017 / 2 / 15 - 15:07

المحور: الادب والفن









أبحثُ في سلةِ مشتهاكِ

عن برتقالةِ صوتكِ

أتشهى لغتي فيها

وأمطرُ.

وكما إيماءة الحزن بقلبي



ترتديني حماسة الشتاء،

وأنتشي برحيق الصيف.

روحانيٌ،

يجني ثمار الأقاصيص

ويعتلي منصة الغناء.

هو الحزن كما شفتيك،

غريب الاطوار،

متمسكن في النهار

وفي الليل بربري.