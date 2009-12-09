

ياس خضير الشمخاوي

الحوار المتمدن-العدد: 5433 - 2017 / 2 / 15 - 09:23

المحور: الادب والفن









كسواه من العباقرة ، كانت حياته مليئة بالإبداعات والإفاضات منذ أن ولج الفن من أوسع أبوابهِ .

كإنسان وإحساس مرهف كانت روحه تتفجّر عشقا للطبيعة والحياة والفن والأماكن .

وكمؤرخ كان ولم يزل يكتب للتاريخ طقوس الصورة وزوايا المشهد وروعة المناظر ونهضة المسرح .

تجذّر الفن بداخلهِ منذ نعومة أظفارهِ ، عشِقَ الرسمُ والألوان والتصوير والموسيقى كما يقول الدكتور القصب عن نفسه .

ولهذا العشق والهيام رحلة طويلة وإنعطافات فنيّة كبيرة مع تلك الإسطورة العراقية وأحد قاماتها المميّزة في عصرنا الحديث .

من فضوة ( قره شعبان ) حيث ولد القصب تبدأ الحكاية ، كانت له صحبة مع كاميرة البوكس ، يوثّق للأجيال ما تلتقطه عدساتها من صور مليئة بالأحداث والشخوص الرياضية والسياسية والفنية التي زخرت بها تلك المحلة الصغيرة بحجمها ، الكبيرة بعطائها ، والتي أنجبت الكثير من المبدعين والمرموقين في عالم السياسة والفن أمثال حقي الشبلي ، عبدالهادي البياتي ، طه سالم ، وداد سالم ، شهاب القصب ، وكوكبة أخرى من المناضلين الشيوعيين وشهدائهم .

وأذكر من بينهم الشهيدين ، نعمان محمد صالح ويحيى البارح اللذين شيعهما الشعب العراقي بالدموع وبكتهما محلة قنبر علي وأبو سيفين وشارع الكفاح ثم رثتهما قصائد محمد مهدي الجواهري ومحمد صالح بحر العلوم ، إذ كانا على رأس المشيعين آنذاك .

في تلك الأجواء العاشقة للثقافة والأدب والسياسة والفن والنضالات كانت تنمو وتزدهر موهبة وروح الفنّان صلاح القصب .

وفي بداية حياتهِ الأكاديمية ، كان للراحل إبراهيم جلال بصمته الواضحة على رعاية وإستشراف مستقبل الدكتور القصب في الإخراج المسرحي ، أذ تنبأ بأن يكون له شأنا كبيرا بين عمالقة المسرح .

دون شك أن رؤية العلماء أكثر بل أكبر من شهادة أكاديمية قد يحصل عليها أحد ما دون إبداع يُذكَر في مجالهِ .

نحا المخرج الكبير صلاح القصب منحى أساتذته في توجيه ومتابعة طلبتهِ وتقييم إبداعاتهم وإسهاماتهم الفنية .

كأي أستاذ ، كان له طموح مشروع في أن يقطف ثمار عمله ، وحتما سوف يسعده أن يرى جهوده وهي تُترجَم الى واقع حي على مسرح الحياة ، سيما تلك الإنجازات التي يقدمونها تلامذتهِ .

وبروح عالية من التفاؤل ومهنيّة المؤرخ الفنان المتأصلة في ذاته كما أسلفنا ، يشهد هذا العملاق لعملاق آخر ولِد من رحم المسرح وفضاءات العشق الرافديني للفن .

حيث يكتب رسالة تعبر عن سعادته وفرحه كمعلم لما وصل اليه تلميذه المتفوّق ، المخرج المسرحي الكبير ، الدكتور موفق ساوا ، أقتضب منها ما يفيد الغرض :

(غيابكَ عن المسرح العراقي كمخرج يجعلنا ان نفكرَ بكَ كثيرا ، أعمالكَ كانتْ شاهدا لفكر إخراجيّ متطور ، كنتُ وما زلتُ سعيدا بكَ ، انتَ مخرج مهم بالنسبة لي ) .

لا جرم أنّ تلك الشهادة سوف تمنح كل تلامذة القصب ليس موفق ساوا فحسب خطوات واسعة نحو التنافس والتألق أكثر لتقديم المزيد من العطاءات .

فضلا عن إنها شهادة للتاريخ ووسام يقلدهُ أسطورة من أساطير الفن للكاتب والمخرج الدكتور موفق ساوا رغم إبتعاده عن بلده الأم وإغترابه في أستراليا .

الأبداع خلق منه نخلة عراقية شامخة في سيدني لكن جذورها لم تزل تضرب في أعماق خشبة المسرح العراقي .

ياس خضير الشمخاوي

yasalshamkhawi@gmail.com













