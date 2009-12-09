

طالب الجليلي

الحوار المتمدن-العدد: 5433 - 2017 / 2 / 15 - 02:35

المحور: الادب والفن









سوف أصلّي

أسجد..

مادام هنالك ذئب

يعوي

فالتربة خوفا

مأواي

!!!

!!!!!

!!!!!!!!!

سوف أذوق الخمر هناك

خالية من لغوٍ

ويطوف الغلمان بكأسٍ

أخرى

وحواري ترقص

ليس من الجن

ولا

أخسأ ما في الأرض

من هذا الوحش

الإنسان



14 شباط 2017