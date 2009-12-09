

طالب الجليلي

الحوار المتمدن-العدد: 5433 - 2017 / 2 / 15 - 01:49

المحور: الادب والفن









خاطرة ..و عتاب ..!!



انا ادري فاركنا البخت

من زغرنا

اوتفاركنا من زمان!

وانا ادري وٓ---ي

كل هذا العمر

ذكراك غصّه

واليغص بيها الكلب

والروح ...!

ماهي سالوفه

يحتار يطريها اللسان !!

جلمة أحبك ،

وِلَك يمعابى

ولَك ، يفلان..

لسّاع ، لون تدري

ولَك يفلان..!

تندهني وٓ---ي طرة الفجر

ليليه ..

صارتلي أحلفلك ، أذان ..!

وانته ماتدري ..

حسبالك نسيت !!

انا جتّفنيي وٓ---ي

قلمي المستحى

ونته روحي اللي

كل السنين اللي باكاها

الوكت... سكّتتها ابذنب

يمكن

ماجنيت ..!

انا كل لحظه اللي بيك

اعرفتها

جنها أمس

اومثل ما مر اوتعدّى

الأمس ..

بيدي جويت الساني

والكلب ..

دفنتك ويّا روحي

اوما حجيت ..!!

اخ لو احجي واشرحلك

ما أكلك وانا خايف..

مثل امس ..

جا حتى دينك

اومن عمرك اوتاريخك

تبرّيت..!



14 شباط 2017







