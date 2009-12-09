

المركز المغربي للفكر والإبداع

الحوار المتمدن-العدد: 5433 - 2017 / 2 / 15 - 01:48

المحور: الادب والفن









مجرم حب أنت

في مملكة النساء

غرك حسن البهاء

وحلو الثناء

فغدوت منتشيا بين الرجال

وكأنك استثناء

منحت نفسك أعظم الأسماء

قديس ..ملك..سلطان نساء

بين سمراء..وشقراء

فكنت لهن شر بلاء

ألم يكن عشقهن عين الغباء

يوم منحنك الولاء

وكأنك مبعوث من السماء

بعد طول رجاء

واشتياق وحنين واشتهاء

ويحك ..

ويحك..هو الحب

حاء.. وباء

حاء الحنين والإحتواء

باء البوح و الابتلاء

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(بشرى) 14فبراير 2017