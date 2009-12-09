أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - المركز المغربي للفكر والإبداع - الشاعرة الكنتي بشرى تكتب قصيدة - مجرم حب... في عيد الحب -


اخر الافلام











المزيد.....

الشاعرة الكنتي بشرى تكتب قصيدة - مجرم حب... في عيد الحب -


المركز المغربي للفكر والإبداع
الحوار المتمدن-العدد: 5433 - 2017 / 2 / 15 - 01:48
المحور: الادب والفن
    


مجرم حب أنت
في مملكة النساء
غرك حسن البهاء
وحلو الثناء
فغدوت منتشيا بين الرجال
وكأنك استثناء
منحت نفسك أعظم الأسماء
قديس ..ملك..سلطان نساء
بين سمراء..وشقراء
فكنت لهن شر بلاء
ألم يكن عشقهن عين الغباء
يوم منحنك الولاء
وكأنك مبعوث من السماء
بعد طول رجاء
واشتياق وحنين واشتهاء
ويحك ..
ويحك..هو الحب
حاء.. وباء
حاء الحنين والإحتواء
باء البوح و الابتلاء
إرحل كفاك افتراء
-----------------------
(بشرى) 14فبراير 2017





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
المركز المغربي للفكر والإبداع

إجمالي القراءات: 0
المقالات المنشورة: 0
- الشاعرة اشهيبة فاطمة الزهراء تكتب قصيدة - طفلة الكرز -
- - أهديك قسمي - قصيدة للشاعرة مليكة الجابري
- الشاعرة زينب الطهيري تكتب قصيدة - معبلة أنت ..-
- الشاعرة فتيحة نور عفراء تكتب قصيدة -بين الشوق والعشق أغفو. -
- الشاعرة التولاوي لكبيرة تكتب قصيدة -حمامة سلام -
- الشاعرة فتيحة نورعفراء تكتب قصيدة - همسة حب -
- الشاعرة أمينة البقالي تكتب قصيدة : - في دائرة عينيك ولدت ذات ...
- الشاعرة حنان الوليدي تكتب قصيدة - لوقلت ماهمني -
- الشاعرة حنان الوليدي تكتب قصيدة - استعين عليك -
- الشاعرة زينب الطهيري تكتب قصيدة - انبعاث
- الشاعرة فاطمة الزهراء اشهيبة تكتب - ريح الحنة -
- اتحاد المحامين الشباب بهيئة الرباط ينظمون أمسية شعرية -محامو ...
- الشاعرة حنان الوليدي تكتب قصيدة - شجن النايات -
- الشاعرة حنان الوليدي تكتب قصيدة - جفت الاقلام -
- الشاعرة حنان الوليدي تكتب قصيدة - صلاة الغائب عليك ياوطني.-
- الشاعر حميد يعقوبي يكتب قصيدة - شيء ما ... -
- الشاعرة سمر حاتم تكتب ” جذور الانتماء “
- الشاعرة ليلى سليم تكتب قصيدة - في قلبي حسرة.... -
- الشاعرة رجاء قيباش تكتب قصيدة - كل صباح -
- المركز المغربي للفكر والابداع في حوار مع الشاعرة المغربية رج ...

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- العنصر: مشاركة الاتحاد الاشتراكي ستجعلنا نتجاوز انتماء رئيس ...
- الحجوجي يكتب: “تعديل الدستور”
- الموصل: المزارعون حين يتحدثون عن أيام حكم داعش
- الموصل: المزارعون حين يتحدثون عن أيام حكم داعش
- افتتاحية -الثقافة الجديدة-: نحو اصطفاف مدني - ديمقراطي واسع ...
- عبير خليفة -تكرر الأخطاءَ نفسها- شعرياً - إيلاف
- المنتدى البرلماني الدولي الثاني للعدالة الاجتماعية ينعقد بال ...
- بني ملال.. أول مركز لاستقبال الجالية
- انتخابات أكتوبر.. حضور أكبر للحقوق الاجتماعية والاقتصادية في ...
- اجتثاث الحب – علي الشاعر

المزيد.....
كتب ودراسات
- لا تلومي الوردةَ لا تأكلي العوسج / كريم ناصر
- أمي ، وحكايات المدينة عرب ، تفاصيل اليومي في لحظة الإبداع ! / جابر حسين
- الابعاد الستة / تايف سلوم
- قراءة فلسفية لرواية ساق البامبو(1) (جدلية العلاقة بين تيمة ا ... / محمد بقوح
- مقبرة الأشباح / محمد يوب
- نشأة المسرح العربي الحديث / رياض كامل
- ايام الكرم / مارينا سوريال
- كتاب -رواية السجن الفلسطينية- / رائد الحواري
- شعرية المسرح بين النظرية والإبداع / أبو الحسن سلام
- قراءة تمهيدية في شعر سميح القاسم / رياض كامل

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - المركز المغربي للفكر والإبداع - الشاعرة الكنتي بشرى تكتب قصيدة - مجرم حب... في عيد الحب -