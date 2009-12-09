

سعد محمد مهدي غلام

الحوار المتمدن-العدد: 5433 - 2017 / 2 / 15 - 01:48

المحور: الادب والفن









وارفة الدموع الصهيل محتجز في شفاه الجداروالدم في عرجون السماء

أشعلوا البخور في معابدكم في الكهوف لسعات العطش شهوات أشربوها بالقبل

شغف النرجس الوارف

أتمناك

يارب لتكن تضاريسها مصاعدي أليك

ابتهل شمها تراتيل موجة ترصع صخرة أرخبيل

جفن همسها

جماريسكرني لونه القطني

حواجبها تصميني ،تصيبني بالعمى

يا متحف اﻹناث

كوني الزئبق أكون حقك

إنثاي أنت تإنيث لغات المعمورة

لسبوس ذكورتي

لاراي

كنداتي طردتهن

غسلت عطرهن بزفيرك