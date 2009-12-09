

الإتهامات الموجهة للحشد الشعبي

كاظم الحناوي

الحوار المتمدن-العدد: 5433 - 2017 / 2 / 15 - 00:11

المحور: مواضيع وابحاث سياسية







الإتهامات الموجهة للحشد الشعبي

الحشد الشعبي .. من هم وما أهدافهم؟(3) الاخير

كاظم الحناوي

اتهم الحشد الشعبي بالقيام بعمليات تطهير من قبل بعض وسائل الاعلام ومنها جريدة الزمان العراقية حيث نشرت تقرير في 19-03-2015 عن اتهام الازهر في مصر الحشد الشعبي بارتكاب جرائم حيث قال د. عباس شومان وكيل الازهر في تصريحات خاصة ل (الزمان) ان الازهر يدين الجرائم التي ترتكبها ميليشيات الحشد الشعبي ضد سنة العراق بدعوى محاربة داعش.

فيما استنكر تلك الجرائم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر (شيعي) قائلا :أن ميليشيات وقحة تعمل بمعية الحشد الشعبي تقوم بعمليات ذبح واعتداء بغير حق ضد مواطنين عراقيين لا ينتمون لتنظيم داعش، وأكد أن مثل هذه الممارسات ستؤدي إلى فشل التقدم والنصر.

ووجهت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير لها، صدر 15-03-2015، أصابع الاتهامات إلى "المليشيات الشيعية" (دون ان تسمي الحشد الشعبي بالاسم) بارتكاب انتهاكات على نحو متصاعد بحق السنة في العراق يرقى بعضها لجرائم الحرب.وقالت المنظمة في التقرير الذي نشرته على موقعها إن "انتهاكات المليشيات المتحالفة مع قوات الأمن العراقية فتم إجبار سكان على ترك منازلهم، وخطفهم وإعدامهم ميدانياً في بعض الحالات.وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يتعرض المدنيون في العراق لمطرقة داعش، ثم مطرقة المليشيات الموالية للحكومة في المناطق التي يستعيدونها من داعش.ومع رد الحكومة على من تعتبرهم إرهابيين بالاعتقالات التعسفية وعمليات التصفية، لا يجد السكان مكاناً يلجأون إليه لالتماس الحماية.

وفي التقرير الاخيرللمنظمة الذي صدرفي 31-01-2016 قالت المنظمة: إن عناصر من ميليشيات شيعية ( دون ان تسمي الحشد الشعبي بالاسم )، ضمتها الحكومة إلى قوات الجيش، اختطفت وقتلت العشرات من السُنة المُقيمين في بلدة تقع وسط العراق، وهدموا منازل ومتاجر ومساجد سُنية في أعقاب تفجيري 11 يناير/كانون الثاني 2016 التي أعلن تنظيم "الدولة الإسلامية"، المعروف كذلك باسم داعش، مسؤوليته عنهما. لم يُقدم أي من هؤلاء المسؤولين إلى العدالة.

أما هيئة العلماء المسلمين في العراق(سنية) برئاسة مثنى حارث الضاري تطلق على الحشد الشعبي اسم (المليشيات الطائفية المجرمة) فيما تصف الهيئة داعش (قوات ثورة) حيث يقول بيانها الصادر في 12-06-2014 إن تعميم مصطلح الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)على المشهد الأمني الذي يشهده العديد من المدن العراقية، عملية يراد منها إجهاض ما سمته الثورة.ووصفت الهيئة في بيان لها هذا الأمر بأنه لعبة مكشوفة لا تغير من الواقع شيئا...العراقيين هم (قوات الثورة) ومادتها الرئيسية وحاضنتها.

وأضافت الهيئة ان الخطوات اللازم خطوها لإنجاح الثورة تكمن في كسب الحاضنة الشعبية، من خلال التأكيد لهم فعلا وليس قولا أن الثوار قاموا بالثورة من أجلهم، وخدمة لهم ...

فيما أعلن المتحدث الأمني باسم هيئة الحشد الشعبي العراقي يوسف الكلابي: عن وجود وثائق تؤكد ارتكاب تنظيم "داعش" 90% من عمليات السرقة وحرق المنازل ... واعتبر الكلابي في حديث لفضائية السومرية الاثنين 6 أبريل/نيسان أن "بعض السياسيين المتصيدين والفضائيات المغرضة، تقوم بحملة منظمة من أجل تشويه سمعة الحشد الشعبي.

الإعتراف بشرعية الحشد الشعبي

الأمم المتحدة في خطابها الرسمي يشير إلى الإعتراف بشرعية الحشد الشعبي ففي خطاب الممثل الخاص للأمين العام للامم المتحدة بالعراق السيد يان كوبيش امام جلسة مجلس الأمن 6 -05 2016 امتدح التنسيق والتعاون بين قوات الحشد الشعبي والقوات الأمن العراقية وقوات البيشمركة والقوات المحلية والعشائرية، في ظل الدعم المتزايد من قبل التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، واعتبر الحشد الشعبي عنصرا أساسيا في إحراز هذا التقدم وما يحرز من تقدم في المستقبل.

فيما ذكر يان كوبيش في خطابه العام الماضي: إنه بعد مرور عام على سقوط الموصل، يبقى ثلث العراق تحت سيطرة وإدارة تنظيم داعش، مضيفاً إن الهجمات العسكرية لقوات الأمن العراقية، بدعم حاسم من قوات الحشد الشعبي، والمتطوعين من القبائل السنية، والتحالف الدولي،تحاول تغيير الواقع على الارض...

وذكرت الامم المتحدة ان اشتباكات حدثت بين قوات البيشمركة (الكردية) وقوات الحشد الشعبي التركماني ، كان آخرها في 23 أبريل/نيسان ، لتسفر هذه المواجهات عن سقوط 131 بين قتيل وجريح، داعية القيادات السياسية الكردية والتركمانية الى عدم نسيان العدو المشترك وهو تنظيم داعش الارهابي.

وقد امتدح وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي (وهو من العرب السنة ) حيث قال: بأن قوات الحشد الشعبي منضبطة وتعمل بإمرة القيادات الأمنية العراقية وأثنى على الدور الإيجابي والكبير الذي يلعبه الحشد الشعبي في تحرير وحماية الكثير من المناطق.

فيما أكد القنصل الأميركي بالبصرة ستيف ووكر أن بلاده لا تعارض مشاركة الحشد الشعبي بتحرير الموصل عاصمة محافظة نينوى شمالي العراق من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية.وجاءت تصريحات القنصل الأميركي خلال زيارة قام بها لمصابي الحشد الشعبي في مستشفى البصرة.

وفي خبر عن الزيارة نشرته القنصلية على صفحتها في الفيسبوك قال ووكر: أود أن أعرب عن عميق امتناني لآلاف العراقيين الذين انضموا مع باقي الرجال لمحاربة تنظيم الدولة، وإنه لشرف لي أن ألتقي بعض الشبان الذين قاتلوا بشجاعة وضحوا كثيرا من أجل بلدهم.

ويقف الوقف السني مع الحشدالشعبي حيث استقبل رئيس ديوان الوقف السني الشيخ العلامة الدكتور عبد اللطيف الهميم ، قائد الحشد الشعبي العشائري في الانبار وقال في كلمة أمام جموع من المتطوعين لقد شاركتم في تحرير الرمادي وستشاركون في تحرير الفلوجة وسنضرب الارهاب في خنادقة والمدينة بين الذباحين والمذبوحين وان موعد النصرقريب بيد قوات الجيش وابناء الحشد الشعبي وستكونون في الموصل الحدباء عن قريب.

اشاد بيان جماعة علماء العراق(سنية) برئاسة الشيخ خالد الملا ، بانتصارات وتضحيات قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية ، واكد لولا هذه القوات لقام تنظيم داعش بهدم مسجد ابو حنيفة في بغداد ونبش قبره.

وقال الملا في بيان بمناسبة المولد النبوي إن الإحتفال بهذه المناسبة يتزامن مع تحرك القوات الأمنية وأبناء الحشد والعشائر لتطهير الرمادي ومركزها من دنس تنظيم داعش التكفيري ومن ساندهم.









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