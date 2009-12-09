

يعقوب زامل الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 5432 - 2017 / 2 / 14 - 23:22

المحور: الادب والفن









مجرد قُبلة،

وكانت تلقائية

مثل عناق الأنامل.

ماذا عنكِ،

هل شعرت بالخدر أيضا؟

أشياء مذهلة

حصلت حينها،

لا أتذكر غير حماقة المفاصل

لحظة تساقط الرطبُ

واضطرب الزغب،

وبلا معاملة مستريحة

تجاورت شهقتينا.

في المرة القادمة،

عندما نعيد الكرة

وفي عينة مثلها

ونفقد قوانا من جديد

سأتحقق عما سيحدث

لحظة يحتشد التوتر،

هل سيكون الأمر محرجا؟..