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ما حدث كان مفاجأة...


يعقوب زامل الربيعي
الحوار المتمدن-العدد: 5432 - 2017 / 2 / 14 - 23:22
المحور: الادب والفن
    


مجرد قُبلة،
وكانت تلقائية
مثل عناق الأنامل.
ماذا عنكِ،
هل شعرت بالخدر أيضا؟
أشياء مذهلة
حصلت حينها،
لا أتذكر غير حماقة المفاصل
لحظة تساقط الرطبُ
واضطرب الزغب،
وبلا معاملة مستريحة
تجاورت شهقتينا.
في المرة القادمة،
عندما نعيد الكرة
وفي عينة مثلها
ونفقد قوانا من جديد
سأتحقق عما سيحدث
لحظة يحتشد التوتر،
هل سيكون الأمر محرجا؟..





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يعقوب زامل الربيعي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - يعقوب زامل الربيعي - ما حدث كان مفاجأة...