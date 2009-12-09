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هدير الريح


بياض أحمد
الحوار المتمدن-العدد: 5432 - 2017 / 2 / 14 - 22:46
المحور: الادب والفن
    


هدير الريح/روافد/
رقصة
دمية
عشتار** تحمل حلم الشمس
/صحراء الأديم
خلف الأمواج/.....
صيحة صدى
تنقش على جدار الشط
توابل عشق
خلف الأسطورة
جداول/رحم أنفاس النشيد/
ضفة
في استقلالية الوداع
بابل
وشم السنابل
/ أكثر من لهجة
على سحابة عينيك/
مغازل
على ثوب الطريق:
عيون البحر
ومطر الريح-
سيدة الرمل
تناشد رقصة الأمواج-
بين السواعد المكشوفة
ومحيا على كف رمانة
موت جديد
يغذي صيحة الشمس-
نسمة أخيرة
على عبق الأمل.
استريحي قليلا
تحت ظل *هاجر* القديم....
رعشة وليد
تحدّق
في المساء الأزرق
سيأتي الغروب
بالزوارق السابحة في الغيم
والعشاء الأخير
على جسد **سيزيف**
لينقش الغيث
بساتين الصخر
دمية ولادة
إنه الكفن
العاري
على رمل الوصول
لا بد من جسد
على ضفة نهر
لابد من جرح المطر
لنعانق السفر...





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بياض أحمد

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