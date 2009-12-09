

بياض أحمد

الحوار المتمدن-العدد: 5432 - 2017 / 2 / 14 - 22:46

المحور: الادب والفن









هدير الريح/روافد/

رقصة

دمية

عشتار** تحمل حلم الشمس

/صحراء الأديم

خلف الأمواج/.....

صيحة صدى

تنقش على جدار الشط

توابل عشق

خلف الأسطورة

جداول/رحم أنفاس النشيد/

ضفة

في استقلالية الوداع

بابل

وشم السنابل

/ أكثر من لهجة

على سحابة عينيك/

مغازل

على ثوب الطريق:

عيون البحر

ومطر الريح-

سيدة الرمل

تناشد رقصة الأمواج-

بين السواعد المكشوفة

ومحيا على كف رمانة

موت جديد

يغذي صيحة الشمس-

نسمة أخيرة

على عبق الأمل.

استريحي قليلا

تحت ظل *هاجر* القديم....

رعشة وليد

تحدّق

في المساء الأزرق

سيأتي الغروب

بالزوارق السابحة في الغيم

والعشاء الأخير

على جسد **سيزيف**

لينقش الغيث

بساتين الصخر

دمية ولادة

إنه الكفن

العاري

على رمل الوصول

لا بد من جسد

على ضفة نهر

لابد من جرح المطر

لنعانق السفر...