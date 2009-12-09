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يَحدثُ أَن ..


دلال الساحلي
الحوار المتمدن-العدد: 5432 - 2017 / 2 / 14 - 22:44
المحور: الادب والفن
    


يَحدثُ أَن ..
أَختالَ كظبية ،
مخمور كأس الريح
مسكون بصوتك ،
محشو بِغَمغمتك داخل عطري
بأنفاس المزامير بقايا صوتي ..
تَصعد معي سلالم حقائبي
لِتَجثو أَشياؤك بأَشيائي الصغيرة ،
و بأَثوابي السجيّة ،
على فراقك
يرميني الياسمين ،
خارج الفوح
و خارج البوح ،
تتركني أَنتَ "مطويّة ،
مكسورة و حتى من السفر ،
مُجرّدة " .





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دلال الساحلي

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