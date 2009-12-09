

دلال الساحلي

الحوار المتمدن-العدد: 5432 - 2017 / 2 / 14 - 22:44

المحور: الادب والفن









يَحدثُ أَن ..

أَختالَ كظبية ،

مخمور كأس الريح

مسكون بصوتك ،

محشو بِغَمغمتك داخل عطري

بأنفاس المزامير بقايا صوتي ..

تَصعد معي سلالم حقائبي

لِتَجثو أَشياؤك بأَشيائي الصغيرة ،

و بأَثوابي السجيّة ،

على فراقك

يرميني الياسمين ،

خارج الفوح

و خارج البوح ،

تتركني أَنتَ "مطويّة ،

مكسورة و حتى من السفر ،

مُجرّدة " .