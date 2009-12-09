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قصيدة (( حديث الغرقى ))


حيدر الهاشمي
الحوار المتمدن-العدد: 5432 - 2017 / 2 / 14 - 21:06
المحور: الادب والفن
    


(حديث الغرقى )
كان لاشيء يشبهنا
أنتِ الزهرة وأنا عطرها , أنتِ النهر وأنا مجراه
انتِ الخبز وأنا رذاذ الملح , أنتِ القهوة وأنا السكر .نحن سر هذا التوازن
كنا أهرامات مصر وملوية سامراء وبرج أيفل وساعة بيغ بن حين تدق أجراسها يستيقظ الجميع حتى اخر حارس ليلي وعيناه مليئة بالنعاس ,في حي قديم متهالك
مزدحم بالهررة والرجال العائدين من الحانات , وهم يحملون بأيديهم خيباتهم وأحلامهم البائسة
على ضحكاتنا كان الزمن ينظم ساعة يده !!
كنا اي شكل هندسي أخر , بين أضلاعه تتساوى المسافات وتتلاشى
مادة الجغرافيا تماماً , بين زاوية وأخرى كلمة أحبك
وأغنية لوردة الجزائرية ( ليلة ويوم ) وقصيدة لدرويش
كنا دائرة مغلقة ,أنتِ قطرها
كلما تمطرين تفيض البحار والمحيطات , حينها كنا نستمع لتيارات الماء الباردة ولحديث الغرقى وهم في القاع
زلزال عظيم مر بنا , حول قصائدنا الى مدن وقرى منكوبة
على أثرها تفشَّى وباء الحب
كان أخطر من وباء الطاعون والكوليرا ورغم كل ما حدث ورغم أننا مازلنا على قيد الحياة , التي لا تشبه الحياة
ومن منفاي الاخير وساعاتي الاخيرة
سأقول لكِ كل عام وأنتِ بخير يا صغيرتي
لأنكِ أجمل أثامي وأطهر خطاياي ..!!
حيدر الهاشمي
2017ـــ فبرابرـــ17





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حيدر الهاشمي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - حيدر الهاشمي - قصيدة (( حديث الغرقى ))