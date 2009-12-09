

جعفر المظفر

الحوار المتمدن-العدد: 5432 - 2017 / 2 / 14 - 19:37

المحور: الادب والفن









عيد الحب

جعفر المظفر



إنه عيد الحب يا أمي

فمدي بعظمة كفك من تراب القبر

دعيني ألثمها أولا

ثم بعدها إقطعي الشريط

وإعطني إشارة بدء التجول

أواه يا أنشتاين .. كيف نسيت البعد الخامس

المسافة بين حبيب وحبيب تساوي صفر

لو أنك تذكرت سرعة الروح

وأنت تحسب سرعة الزمن

لأمنت فورا بوجود قيمة للمطلق

إنه الحب

المسافة بين حبيبين تساوي لا شيء

وحيث يصير الصفر سيد الأرقام

وتصير المسافة بيني وبين بحر النجف

حيث قبر أمي

كالمسافة بيني وبيني