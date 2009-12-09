أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - احمد قرة - كلمة وقصيدة تطرح السؤال (5) : اين ذاتى ؟


اخر الافلام











المزيد.....

كلمة وقصيدة تطرح السؤال (5) : اين ذاتى ؟


احمد قرة
الحوار المتمدن-العدد: 5432 - 2017 / 2 / 14 - 19:37
المحور: الادب والفن
    


الكلمة :
من قال ان الكلمات خالدة لاتموت ، كلا انها تموت ، بل وتشيخ معها المعانى ، فالشيخوخة لا تعرف طول العمر وقصرة ، بل هى تنبع من قلب الذات ، حين تفقد تلك الذات طريق المعنى ، ولاتجد وسيلة تنفذ منها الى جوهر تلك الذات، وتستمر خانعة تنفق كل العمر فى تنمية الحزن، الى ان تتهشم راسها على ارصفة الحياة ، دون ان تدرك ان عمق الظل فى داخلها يصرخ ،، ان الضوء هناك بعيد ،،،وان الكلمة طريق ،،،،والذات رفيق ،،،والمعنى صديق








قد فقدت مقعدى
لاحكى واقفا
كيف كانت فضائح الالوان
تخلع ثوبها المغطى بالدفوف
لتظل مكسوة بقضبان المذلة
فى شجار النسوة
المكلل بالصفوف
واقول ياآخر بلاد المواخير المعتقة
بضروع الخسوف
هذا دمى سيغرب
ويبدأ فى التشيخ
حاملا مبخرة الحقيقة
يقسم بها وهو يطوف
فوق مشنقة السيوف
ان حراس الرياء صاورا مثل العنكبوت
تفرش خيوط الحزن دهرا
من ليالى عرف نهارها
ان الضياء يكون بعد فجر
الخوف

قصيدة اين ذاتى؟


من بعيدا
ظللت ارقب ثرثرات مكان ميلادى
على جوادا يبكى
ذكريات عطرا لتلك البوادى
لكننى رايت تماسك الاعناق بالقبضاتى
بحكم وغدان
من صنع الزمان الأتى
كل يوم تخيم فى الثرى اجساد ملح
من صنيع طغاة هذا الوادى
من ياترى يوقظ المنسى عن قيدة
او يعود من الدجى مبصرا حر الايادى
بلدا كالبنطال المدلى تحت خاصرتة
يزرعة الضاحكون
سخطا من ينابيع خلاعات الغوانى
ومياة نيل
تلهب العطشى شذى امطارها
بقطرات محطمة الامانى
كيف تصافح وطننا ظل مرابطا
بلا طعم معتصم المعانى
وملايين العيون
تتابع التابوت بالتحديق الموالى
تشرب الملح بهدوء من دمع المآقى
تهادن المعلون بضحكات حيرى
وبأكف باردات
تفرش الغد لطمات الامانى
فى كل مكان
كنوز فقرا تعانى
تجهش الحلم
زادا لسياط
طنطنة الاغانى
وعلى التل
جارات هى كخدر سكارى
بنفط برامل الفرنجة
تحرق النبع السخى
فى بارات المأسى
كمحرقة تصلى
لقرابين الكراسى
تزرع اسم اللة
ازاهير مندل كالمراسى
وفوق بيادر الصحراء
غلالات بفجور التناسى
استار ليل قاتم المعنى
من ثرى قفر
هومشلول مجمد
من تلك الدوالى
الممحونة بدواة الاحاجى
نعم قد كرهت الشعر
واشتريت ذاتى
وسأرحل عن هذى البلاد
غير نادما
صفـــر الايادى





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
احمد قرة

إجمالي القراءات: 431,816
المقالات المنشورة: 121
- كلمة وقصيدة تطرح السؤال : (4) : هل هذا زمن الواشى والوشاية ؟
- كلمة وقصيدة تطرح السؤال (3) : لماذا اريد الان الرحيل ؟
- كلمة وقصيدة تطرح السؤال : الى متى سنظل على رصيف الانتظار ؟
- من ديوان اناليكس (4) : قصيدة مرايا الحيرة
- فيمتو سردية فيسبوكية (1) : اريد ان اطير
- من ديوان - انا ليكس -(3): فصيدة رابعة ليكس وتسريبات المذبحة
- مختبر السرد السياحى (35):ان الغاء منظمة السياحة العربية هو ا ...
- مختبر السرد السياحى (34): 32 تقنية من علم التفاوض السياحى
- مختبر السرد السياحى (33): السارد السياحى ورسم لوحة جديدة للص ...
- المتصهينة (14): ظهور الدكتور احمد فتحى سرور ثانية يؤكد موضوع ...
- مختبر السرد السياحى (32): كيف تكون خبيرا سياحيا بدون معلم
- مختبر السرد السياحى (31) : الهند تقول لمصر ، اذا لم تملك ميز ...
- مختبر السرد السياحى (30) : علم التربتولوجى السياحى والتكنولو ...
- مختبر السرد السياحى (29) : السياحة هى فن صناعة الخبرة ومحزون ...
- مختبر السرد السياحى (28) : الاحصاء السياحى والتدليس السياسى
- مختبر السرد السياحى(27) / الترويج السياحى بالايحاء عن طريق م ...
- قصيدة رثاء للشاعر احمد فؤاد نجم : - نجم مات - اليوم حتة نقصت ...
- مختبر السرد السياحى (26) : خدعة علوم التنبؤات السياحية والتق ...
- مختبر السرد السياحى (25) : المنظمات الوسيطة هى المادة الخام ...
- من ديوان ( انا ليكس )(2) قصيدة الوطن ليكس بثمن الرجس

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- عبير خليفة -تكرر الأخطاءَ نفسها- شعرياً - إيلاف
- المنتدى البرلماني الدولي الثاني للعدالة الاجتماعية ينعقد بال ...
- بني ملال.. أول مركز لاستقبال الجالية
- انتخابات أكتوبر.. حضور أكبر للحقوق الاجتماعية والاقتصادية في ...
- اجتثاث الحب – علي الشاعر
- سوري يحول أدوات القتل إلى تحف فنية
- القيلولة تعزز المهارات اللغوية للأطفال
- العالم يحتفل بعيد الحب
- الدورة 31 للجنادرية تتواصل بعروض شعبية فلكلورية
- فيلم -الحفلة-.. نظرة سينمائية على -إنجلترا المكسورة-

المزيد.....
كتب ودراسات
- لا تلومي الوردةَ لا تأكلي العوسج / كريم ناصر
- أمي ، وحكايات المدينة عرب ، تفاصيل اليومي في لحظة الإبداع ! / جابر حسين
- الابعاد الستة / تايف سلوم
- قراءة فلسفية لرواية ساق البامبو(1) (جدلية العلاقة بين تيمة ا ... / محمد بقوح
- مقبرة الأشباح / محمد يوب
- نشأة المسرح العربي الحديث / رياض كامل
- ايام الكرم / مارينا سوريال
- كتاب -رواية السجن الفلسطينية- / رائد الحواري
- شعرية المسرح بين النظرية والإبداع / أبو الحسن سلام
- قراءة تمهيدية في شعر سميح القاسم / رياض كامل

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - احمد قرة - كلمة وقصيدة تطرح السؤال (5) : اين ذاتى ؟