

آية الله الشيخ بشير النجفي ينصح ويقول ؟

هادي ناصر سعيد الباقر

الحوار المتمدن-العدد: 5432 - 2017 / 2 / 14 - 19:35

المحور: مواضيع وابحاث سياسية









آية الله الشيخ بشير النجفي ينصح ويقول ؟

بتاريخ 6/2/2017 وعلى الفيسبك ظهرت صورة (( آية الله الشيخ بشير النجفي )) ومكتوب معها ؟ المرجعيه تبرىء ذمتها للشعب (( اذا انتخبتم هؤلاء الجالسين على الكراسي فلا تلوموننا ابدا" بعد ذلك انتم اخترتموهم )) ؟ !

شيخنا ايها الآية المبجل ؟ فانت عندي آيه ؟ فالانسان هو آيه خلقها الله ؟ والله سبحانه وتعالى يذكر في محكم كتابه الكريم : ان البعوضة آيه من آيات الله سبحانه وتعالى , لعظيم خلقها وعملها ؟شيخنا فانا لا اقلدك ؟ فانا اقلد اولا: كتاب الله القرآن الكريم وامشي على هدى ما جاء به ؟ وما جاء بالسنة النبوية المسنده من آل بيت رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلّم ؟وانا من المتمسكين بتقليد الائمة المعصومين سيرة" ودعوة" , وهم حفظة الدين الاسلامي الصحيح ؟ والدولة التي اقامها الامام علي بن ابي طالب عليه السلام , لم يكن فيها ناصحا" وحسب بل كان مراقبا" حاكما" منفذا" حافظا" على تطيبيق الشريعة الاسلاميه بالعدل والمسا واة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والمحافظة على اقامة الحدود وتوزيع الحقوق بالعدل والمساواة ؟ الم يعزل احد ولاته لانه حضر او اقام مادبة من ماله الخاص ؟ حتى لا يثير الشبهات حول نزاهة الدوله ؟

وانظر الى مسؤلية ولي الامر التي يشعر بها الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه ؟ ويقلقه هاجسها؟ وهو يقول (( والله لو ان شاة" ضلّت بشواطي العراق لظننت اني مسؤل عنها ))؟ ولو اني لي رأيا" بفتنة السقيفه ؟ وحديث القرطاس ؟ ولكن الامام علي بن ابي طالب عليه السلام قد علّمنا ؟ ان نعرف الرجال بالحق , وان لا نعرف الحق بالرجال ؟ وكلام عمر هذا كلام حق ؟ وهو تلميذ الامام علي (( لولا علي لهلك عمر)) و (( لا يفتين احد وعلي بالمجلس )) ؟

والكوفة هي عاصمة المهدي المنتظر ( عجل الله ظهوره ) في العراق وسينطلق منها ليحرر العالم ؟ ويجب ان تكون الكوفه والعراق مهيئه لذلك , كدولة مكتملة القوة والنظام العادل ولا مكان فيها للظلم والعوز ؟ و كانت قبلا" في زمن جده الامام علي بن ابي طالب عليه السلام ؟ لا ان ياتي الحجه ( عج) ويجدها بلدا": مخربا" يعاني من انتشار الظلم والفقر والمرض والجهل والفساد بكل انواعه ؟لذلك ان نظرية ضرورة ازدياد الظلم هو الذي يعجل بظهور المنتظر ؟ , هي نظرية ليست فقط باطله ولكنها وكانها الكفر بعينه والتدخل بمشيئة الله عز وجل ؟ وانه سيحاسب المتبنين والداعين والمروجين لهذه النظريه ؟

والحوزة الدينيه بالنجف الاشرف هي المسؤله اولا" واخيرا" على العمل على تحقيق دولة العدل والمساواة – دولة الحق – وكما كانت زمن جده الامام علي بن ابي طالب عليه السلام ؟ وكذلك هي المسؤله عن هذا الشعب العراقي المنكوب بهذا النظام المحاصصي الفاسد وبكل انواع الفساد ؟ والمحاصصة حرام لانها تعني تقاسم الحصص اي هو نظام السرقه ؟ والسرقه والمحاصصة في نظام هو حرام وخارج عن الدين والمذهب الشيعي ؟ والحوزة هي المسؤله عن اسقاط وتغير هذا النظام , فهذه هي مسؤوليتها الاساسيه ؟ وهؤلاء الذين يجلسون على كراسي الحكم هم سرّاق وحراميه ؟ وانتم الحوزة الدينيه وخطباء المنابر الحسينيه اول من نادى بفسادهم وشخصتموهم وتنادون بذلك ؟ والآن لم يبق احد وحتى الاطفال بالشوارع ينادون بان (( الحراميه يسرقوننا )) ؟ وهذه الدولة غير اسلاميه وغير شيعيه ؟ ؟؟ وانتم فقط لو توسعتم بتفسير الآية القرآنية الكريمه (( .. الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف )) صدق الله العظيم ؟ سيظهر لكم وبكل وضوح خروج هذه الحكومه عن الدين الاسلامي والمذهب الشيعي ؟ وعليه ان من مسؤليتكم الدينيه والمذهبيه ان تدعو الى مقاومة هذا النظام وحكومته وان هذا هو واجب شرعي وانساني ؟ بفتوى تصدر باتفاق مرجعيه ؟ وان تقوم هذه المرجعيه بتشكيل النظام وحكومة العدل والمساواة والحقوق ؟ وتعرضوا هذا للاستفتاء الشعبي العام ؟ الم تصدر مرجعية الحوزه الدينيه بالنجف فتوى (( الجهاد الكفائي )) ضد العدو (( الداعشي )) الذي يشكل خطر زوال هذه الحوزه ؟ وضد الشعب العراقي , حياته ومقدساته ووجوده , فالفتوى جاءت لحماية الحوزه الدينيه في النجف الاشرف ؟ وحماية الشعب العراقي ؟ وهو ليس فقط لحماية الحوزه الدينيه ووجودها ؟ ان الظلم والفساد الذي الذي يقوم به النظام المحاصصي والفساد بكل انواعه والذي اثقل كاهل الشعب فقرا" وجهلا" ومرضا" وتشريدا" وتهجيرا" ونزوحا" ؟ وانتشار الرشوه بشكل فضيع (( الراشي والمرتشي كلاهما في النار )) ؟والنظام المحاصصي بجماعته هم من جاء فسادهم بداعش وما دام الفساد موجود فان داعش موجوده ؟ وعلى الحوزة ان تصدر الفتاوى لاقتلاع هذا النظام الغير عادل والذي يقوم على الطائفيه والفساد والسرقه والظلم وعدم المساواة ؟ فالحوزة الدينيه بالنجف الاشرف , وانت منهم يا آية الله الشيخ بشير النجفي هي المسؤله اولا"واخيرا" عن انقاذ هذا الشعب , لان هذا من حقه , ولقاء امتثاله لفتوى (( الجهاد الكفائي )) في حماية الحوزه وحماية الشعب ؟؟ ان هؤلاء المتحاصصين هم يدعون انهم مسنودون من قبلكم ويدفعون الزكاة والخمس , ويقومون بالشعائر الدينيه والحسينيه ؟ ويسرقون اربعة اخماس واردات النفط وميزانية الدولة ؟ وملؤؤا منها حساباىتهم في بنوك العالم وخصوصا" ميزانية الدوله لعام 2014؟ وعوائلهم تعيش خارج العراق ؟ فالمسؤل هو انتم لأن الامر بيدكم وانتم المسؤلون والقادرون على ازاحتهم شرعا" وقانونا" ودستوريا" ؟ وانقاذ الشعب العراقي , والعمل على اقامة دولة الحقوق دولة المهدي المنتظر عجل الله ظهوره لينطلق من دولة جده الامام علي بن ابي طالب ؟ ليحرر العالم من الظلم ؟ ؟

ولعلى اقدم لك نصيحه يا آية الله الشيخ بشير النجفي ؟ ان تقوم بنزع عمامتك ولبس العقال والعبايه متخفيا"حتى لا يعرفك احد ؟؟ حتى ترى الاطفال مشردين بالشارع بين السيارات وهم يبيعون قناني الماء , وبيع الماء حرام , ويبيعون السكائر واقراص الاغاني وكارتات الموبايل والحلويات المغشوشه وعلاكات النايلون والشوارع مليئه بالمتسولين من اطفال وبنات ونساء وشيوخ ويمارسون السرقات والممنوعات بانواعها ؟ فنحن امة الارامل وشعب اليتامى والتسول ؟؟ هل كان في دولة الامام علي بن ابي طالب عليه السلام , متسول ؟ الم يرى يوما" شيخا" يتسول فالتفت مستنكرا" وسال قنبر مستنكرا" ماهذا ؟ فاجابه : انه نصراني يا امير المؤمنين ؟ فرد عليه : اخذتم منه الجزيه واستعملتموه قويا" ولفظتموه شيخا "؟ وامر له براتب من بيت المال ؟

ولعلي ادرج لكم تفسير للآية القرئانيه الكريمه ؟ بسم الله الرحمن الرحيم ((... الذ1ي اطعمهم من جوع وآمنهم /ن خوف )) صدق الله العظيم :-

آية الله الشيخ بشير النجفي اطال الله عمركم

ان حبي لبلدي العراق , والذي يعاني ومنذ قرون وعلى الاخص الآن ؟ فهو من كوني اريد لشعبي هذا ان يجد حقه في الطعام , لقمة العيش , التي يحتاجها يوميا" ؟بتوفير العمل والسكن والصحة والتعليم والامن والامان ؟ وهذه هي اعمدة الحريه والتحرر ؟ وهذه هي من حقوق البقاء التي قررها الله سبحانه وتعالى لكل كائن حي ؟ فكل فم يخلقه الله يخلق معه وله طعامه ؟ و يزوده بوسيلة وطاقة العمل للحصول على الطعام وسد غائلة الجوع ؟ وليس للشبع والتخمه , والتي فيها يكون الاحتكار والعدوان على حق الغير ؟متمثلة بالآية الكريمه : بسم الله الرحمن الرحيم (( .. الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف )) صدق الله العظيم ؟وهذه هي من حقوق البقاء ؟ وهي اسبق وارسخ واحق من حقوق الانسان , والانسان هو من وضعها ؟ في حين ان حقوق البقاء : هي تلك الحقوق التي قررها الله سبحانه وتعالى في الطبيعه لكل كائن حي ؟ فكل فم يخلق الله سبحانه ؟فانه يخلق معه رزقه من طعام , وعلى الكائن الحي هذا ان يسعى ويعمل ليجده ويحصل عليه , وهو بكامل قوته وصحته ومعرفتنه ؟ ولابد ان نناقش لكم هذا المبدأ الاقتصادي القرآني , وفق التدرج التالي ؟

اولا" : الذي اطعمهم من جوع :

1- الحق في الطعام :

الطعام هو لسد غائلة الجوع ؟ وليس ( اشبعهم) ؟ فالشبع فيه الاستيلاء على حق الغير ؟ فكل بطن منتفخه ( كرش ) تكون على حساب بطن ضامره خاويه ؟ وكما قال امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام وقبل ( 1400) سنه (( ما جاع فقير الاّ بما متع به غني )) وكما قال نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وسلّم (( نحن قوم لا نأكل حتى نجوع واذا اكلنا لا نشبع )) صدق رسول الله .

مولانا

فانت ترى ان مبادىء الدين الحنيف لا تجيز سرقة حق الغير في الطعام وغيره من حقوق البقاء والانسان ؟ وان رايته يحصل ؟بسبب نظام ظالم وسيىء ومحاصصه, الاّ اننا نبقى له رافضين , واذا كان من يرتكبه فعن ظلم وحاجه ؟ فالطعام هو اساس كل حقوق البقاء وحقوقالانسان ؟ وهو ما يقرره الله سبحانه وتعالى لكل كائن حي ؟ وهو بذلك فريضة على الدوله والحوزه ؟ لا عن مانية او صدقه واحسان ؟فالدولة هذا فريضة على كل غني , وبالاساس هو من واجبات الدولة ؟ فالدولة اساسا"هي ان تكون دولة الحقوق ؟ فالدولة التي فيها ولو جائع او فقير واحد ؟ هي دولة كافرة ظالمه ؟ فكيف بالدولة التي تطعمه الرز الفاسد ويستعمل علفا" للحيوانات بالخارج ؟ مغير هذا .

وحتى يحصل الانسان واي كائن حي على حقه في الطعام ؟ يجب ان يكون له الحق في العمل ؟

2- حق العمل :

العمل هو من حقوق البقاء التي فرضها الله سبحانه وتعالى لكل كائن حي , ليسعى للحصول على حقه في الطعام ؟ بسم الله الرحمن الرحيم (( 00 وقل اعملوا فسيرى الله عملكمورسوله والمؤمنون )) صدق الله العظيم .

فدولة الحق والحقوق : ان من اساسيات واجبها ان تقوم بتوفير ( العمــل )و فرصه ؟واذا لم تستطع الدولة ات تعمل ذلك ؟ فان من واجبها ان تدفع لكل عاطل عن العمل : الراتب من المال ليتمكن من شراء ما يسد به رمقه وجوعه من الطعام ؟ والدولة هي المسؤله عن ايجاد العمل وفرصه وتوفيرها للعاطلين ؟

فالدولة التي لا تقوم بتوفير العمل ولا فرصه ولا تدفع للعاطلين المال كحق لهم ؟ هي دولة غير عادله وخارجة عن ارادة الله وشرعه وقانون العدالة ؟ وهي دوله كافره وغير عادله وغير شرعيه ويجب استبدالها ؟

3- حق الصحه والقدره الجسميه :

فحق الطعام يحتاج الى حق العمل ؟ وحق العمل يحتاج الى حق الصحه والقدره على العمل ؟فالصحة اذا" هي من ((حقوق البقاء )) التي قررها الله سبحانه وتعالى للانسان والكائن الحي دون مقابل ؟ حتى ان الجنين وهو في بطن امه وخلال اشهر من الحمل وبعد ولادته يزوده الله بمناعة تحميه من الامراض ؟ فان كل اجراءات الوقاية من الامراض وكل اجراءات العلاج من الامراض ومع توفير الرعاية الصحيه ؟ هي من واجبات الدوله الاساسيه , وعليها واجب توفيرها وبالمجان لكل فرد في المجتمع ؟ولا يجوز ان تكون هذه الخدمات بالاستثمار والربح وباجور ؟ والدولة التي تجعل خدمات الصحه العامه هذه باجور على المواطن ؟ هي دولة خارجه عن الشرع الاسلامي وارادة الله سبحانه وعن مبادىء حقوق البقاء والانسان ؟ هي دولة كافره وغير شرعيه يجب مقاومتها وابدالها ؟ وان سبب تدهور صحة المواطنين ورداءة خدمات وزارة الصحه العراقيه ومؤسساتها ؟ هو كثرة قيام المستشفيات الخاصه بالاستثمار . فالخدمات الصحيه والعلاجيه بالعراق ؟ معدومه بسبب كثرة المستشفيات الخاصه وكثرة استيراد الادوية الفاسده ؟؟؟؟

4- حق التعليم :

ان حق الطعام ؟ يحتاج الى حق العمل ؟ وحق العمل هذا يحتاج الى حق الصحه والقدره الجسميه والعقليه ؟ وحتى تتوفر للكل ظروف العمل والقدرة عليه كحق من حقوق البقاء والانسان ؟ يجب ان تتوفر للانسان وكل كائن حي في الكرة الارضيه ؟ ظروف التعليم والتدريب على مختلف الاعمال وفق التخصص الاجتماعي المطلوب ؟ وحتى الحيوانات نراها . وبعد ولادتها لصغارها , فان الام او كلا الابوين والاسره : يقومون بتعليم وتدريب صغارهم على اساليب وفنون العمل والصيد ليقوموا بالعمل للحصول على طعامها .

فالتعليم والعلم هما من حقوق البقاء وحقوق الانسان الاساسيه المفروضه للحياة شرعا" وعدالة" ؟وجاء بالحديث الشريف لنبينا وقبل (1400) سنه ((طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمه ))و ((اطلب العلم ولو كان بالصين )) ؟ ولم يقل لمن استطاع اليه سبيلا ؟واجب ؟وانت عليك ان تتجشم التعب والمشقه للصول على العلم حتى لو لاقيت مشقة الذهاب الى الصين .

اذا" فالتعليم هو من واجبات الدولة الاساسيه ؟ فلا يجوز ان يكون التعليم الاساسي بالاستثمار الخاص والربح مقابل اجور ؟ بل هو الزامي ؟ ومجاني صرف ؟ بل ويتم صرف مبالغ تعويض لاسر المتعلمين ؟ كما وتصرف لهم التغذيه المتكامله ,وجميع التجهيزات واللوازم المدرسيه بالكامل ؟اضافة"الى توفير الابنيه المتكامله والصحيه والقياسيه ؟ ويمكن مراجعة مواد الاعلان العالمي لحقوق الانسان التاليه :

الماده ( 26 ) فقره : 1,2,3

الماده ( 25 ) فقره : 1,2,

الماده ( 23) فقره : 1,2,3,4

وكذلك كل الاحاديث النبويه الشريفه ؟

نحن نرى الآن تدهور التعليم الحكومي بشكل ينذر بالخطر على مستقبل الاجيال القادمه ؟ ونحن مقبلون على ظاهرة انتشار الجهل بشكل عام ؟ فالتعليم الحكومي يتدهورتجهيزا"وابنية" واسلوبا" . وكذلك انتشار التعليم الخاص بالاستثمار .. ونمو تجارة الملازم والمناهج ؟؟ وهذا كله حرام شرعا" وغير قانوني ويتنافى مع حقوق الانسان ؟ اذا" فدولتنا كافره , ومن يشترك ويتاجر بها من اصحاب القرار ؟

دولــــــــــة الحـــــــــق

هي دولة الاقتصاد الاسلامي الاشتراكي ؟ هي دولة الحقوق ؟ وهي دولة المستقبل للانسانيه , التي تسعى البشر يه للوصول اليها؟ بسم الله الرحمن الرحيم (( .. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون )) صدق الله العظيم .. هي دولة العمل المستقبليه ؟ والدوله المدنيه للتشريع الاسلامي ؟ هي دولة التكافل الاجتماعي ؟ الدولة الاشتراكيه ؟ةحيث يكون (( العمل )) هو العنصر الاساسي في الاقتصاد والعملية الاقتصاديه ؟ وليس (( راس المال )) كما في الاقتصاد الرأسمالي التنافسي ؟ فهذه الدوله تبحث في الحقوق التي هي من حقوق البقاء وحقوق الانسان ؟ وهنا لا يكون للانسان ((الاّ ما سعى وان سعيه سوف يرى ))؟ وان كل المال هو مال الله ؟ اي مال الدولة والمجتمع وكل المواطنين , والمال هنا هو كل (( دنيا الملك )) فهوما يمكن تملكه من مادة الخلق ؟)) و (( الارض لمن يصلحها )) اي لمن يتعب ويعمل بها ويصلحها ؟ وكل له حق في بيت المال ؟ اي في موارد الدولة وانتاجها ؟ فكل فرد عليه ان يبذل في العمل والانتاج كل قدرته وطاقته ؟ ولكن لكل فرد الحق في كل حاجاته ؟ (( من كل حسب قدرته الى كل حسب حاجته )) وهذه قاعدة اسلاميه ؟فاذا كان لكل فرد الحق في حصوله على حاجاته ؟ فانه سيكون منزها" من كل عيب ؟ ويكون مستعدا"الى بذل واعطاء كل قدرته ؟ لأن من كل هذه القدرات وما تنتجه ؟ ستتوفر وتتهيء لكل فرد الحقوق التي يحتاجها ؟ فكلما ازدادت ما يتم بذله من القدرات والطاقات , فتزداد وتنمو ما تنتجه هذه القدرات والطاقات وستبلغ التنمية والتنمية المستدامة حدودها القصوى وينمو ويتقدم المجتمع الى مجتمع الحقوق والرفاهيه , وستتنامى وتزداد وتتنوع الحاجات وتصبح الكماليات هي بمنزلة الضروريات ؟ فكل شيء هو ملك للجميع دون استثناء اي للمجتمع اي للدولة اي الملك لله ؟

في حين ان النظام الراسمالي التنافسي ومنذ ان نشأ في طوره البدائي ونما وتطور الى ما هو عليه الحالي والذي يسيطر على كل معاملات ومرافق العالم والكرةالارضيه ؟ كان ولا زال هو اول نظام نشأ وولد في اللحظة التي استقر فيه الانسان من طور السعي والانتقال مع القطيع المتنقل مع انتقال حقل الحنطه البدائي الذي ينتقل مع الريح وحقله المتنقل ؟وبعد ان استقر حقل الحنطه بنوعه الثابت الحالي ؟واستقر معه القطيع وهنا استقر الانسان الذي كان يعيش متنقلا" تابعا" للقطيعىا الذي يعيش عليه ؟ فاستقرالانسان مع القطيع ودجنه واخذ يزرع الحنطه , واتخذ له بيتا" في الكهف او ابتنى له بيتا" من الطين ؟ وكون له عائلة" , وسيطر على هذه العائلة وسخرها وما تملك له ؟ ثم استطاع رب احد هذه العوائل ان يسيطر على العوائل الاخري وامتلك ما تملك وجهودها ؟ وهنا بدأ الصورة الاولى للنظام الراسمالي الاقتصادي ؟ ثم سيطرعلى العشيرة والقبيلة وكون الدولة الدكتاتورية الاستبدادية الرأسمالية الاولى ؟ وهنا نشأ النظام الرأسمالي القائم على الاستغلال والسيطرة ومص جهود الأخرين والربا ..وشتى اشكال الاستغلال , حتى وصلت الدولة الراسماليه وتطورت الى شكلها الحالي بمؤسساته واساليبها ؟؟ ؟

ف ((رأس المال )) هوالعنصر الاساسي للنظام الاقتصادي الرأسمالي التنافسي ,وهو اداة استغلال ظالمه مع نشوء الدولة الدكتاتورية , وتم ظهور دكتاتورية الديمقراطيه ؟؟ وبقى هذا النظام يتطور مع تطور الدولة الرأسماليه في الاستعمار والاحتلال والحروب ؟ واصبحت الآن من ادوات النظام الرأسمالي كل من البنوك والبنك الدولي والمؤسسات الماليه والمصرفيه والتجاريه والمضاربات التي تتم في البورصات والمضاربات في الاسهم والانتاج بكل انواعه , وكل المؤسسات السياسيه والثقافيه ؟ وهذا النظام يعتمد علىالاحتلال والاستعمار واثارة الرعب والفتن والحروب ؟ وكلما ازداد ونما عنصر (( راس المال )): كلما ازداد بحثا"عن اشكال الاستغلال والحروب واحتلال البشر واستغلال جهودهم ؟ لذلك فان القآن الكريم قد منع راس المال من ان يكون دوله ؟والنظام الراـسمالي التنافسي يمر بفترات ركود وتخمه وانتكاسات , كلما ازداد تطور بسبب التخمه ؟ فيحدث الركود الاقتصادي ؟ لذلك يلجأ الى ايجاد مواردووسائل علميه وتكنولوجيه ليعيد وسائل بعث النشاط والحركة والحياة في فعالياته ؟ ومن اهم هذه الوسائل ؟ الفتن , والاضطرابات والحروب المحلية والدولية , والتهجير والنزوح والتشرد , وانتشار الاوبئه والامراض ؟ لتنشط معامل انتاج وتقديم المعوبات , الغذائية والتجهيزات الاستيطانيه ؟ وزيادة انتاج الادوية ؟ وزيادة انتاج الاسلحه والذخائر الحربيه ؟وهذه كلها تؤدي الى حركة دوران الماكنة الحربيه الرأسماليه والقضاء على البطالة في البلدان الرأسماليه , وتزداد ارباح المؤسسات الماليه والانتاجيه ؟ فيعاود هذا النظام نشاطه ونموه وتوسعه وتدور وتعمل مؤسساته وماكنته ؟ ؟؟

رجائي من سماحتكم ان تنصحوا الشعب بمقاطعة الانتخابات والحكومه ما دام نظام المحاصصة باقي ؟؟؟

اما الفقر فانكم تعرفون قول الامام علي بن ابي طالب عليه السلام : ماذا يعني قوله ((لو تمثل لي الفقر رجلا" لضربت عنقه ))









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