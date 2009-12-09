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جماعة العدل والاحسان تؤدي ثمن -برد الطرح-


أحمد بيان
الحوار المتمدن-العدد: 5432 - 2017 / 2 / 14 - 19:34
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    



"برد الطرح" بالمغربية تعني التواطؤ وقبول الامر الواقع وتعني بكل لغات العالم المهادنة والتعايش مع ما هو قائم. "برد الطرح" ذلك ما جاء على لسان نجلة مؤسس جماعة العدل والاحسان (المغربية) عبد السلام ياسين بشأن انسحاب الجماعة من "حراك" 20 فبراير. وهذه النجلة (المعتزلة أو المختفية الآن) ادركت ما قالت ولو في صيغة "زلة لسان". فحنكتها السياسية عرفتها أمريكا أكثر مما عرفها المغاربة. ومن المعلوم أن ذلك الانسحاب من مسيرات ووقفات حركة 20 فبراير قد تزامن في صيغة تواطؤ مفضوح وتشكيل حكومة حزب العدالة والتنمية المنصاعة والطيعة، هذه الاخيرة التي لم تتردد في تمرير كل المخططات الطبقية اللاشعبية المملاة من طرف صندوق النقد الدولي والبنك العالمي تحت اليد "الناعمة" للنظام القائم وحواريه.
والاعفاءات الحالية في صفوف أطر الجماعة خاصة بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني "هدية" مرة مقابل تواطئها السياسي المكشوف. ان النظام القائم لا يعترف ب"الجميل" ولو من يد الانتهازيين والرجعيين والعملاء، ولا يعرف في حالة الضيق غير خدمة مصالحه الطبقية ومصالح أسياده (ان يكون او لا يكون).
وما يعنينا هنا ليس التشفي في الجماعة او في اطرها او في "رفاقها" لان ذلك ليس من اخلاقنا ولأننا نعاني قبل الجماعة من هذا الاجرام المتواصل في السر والعلن، بل يهمنا تاكيد الموقف الواضح من تواطئها المعبر عنه ب"برد الطرح" والذي يؤكد الا صلة لها بانتفاضة وحركة 20 فبراير الا ما يهم التوظيف والامتطاء السياسيين وبالتالي فضح انصياع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني لتعليمات واوامر وزارة الداخلية.
انه واقع الحال بالمغرب او النموذج المغربي. ان تكون الحكومة او "حكومة تصريف الاعمال" او لا تكون ان يكون الوزير من هذا الحزب او ذاك او ان يكون "تكنوقراطيا، لا يهم. هناك من يفكر وهناك من يقرر والحاجة فقط لمن ينفذ وبعناية ودقة فائقتين.
البشاعة اليوم هي الفضيحة. اعفاءات غير مبررة وغير منطقية وغير مستساغة باي منطق. والابشع من ذلك هو موقف الجماعة المهادن وهو باحد المعاني موقف "رفاق" الجماعة. وهو التفسير المناسب للدعوة الى الحوار مع الجماعة.
كل الادانة للقرارات الجائرة من استفزاز وطرد وتضييق وتشريد التي تطال كافة أبناء شعبنا. وكل الاستنكار لكل اشكال الإجرام وفي مقدمتها الاغتيال سواء في الظلام او في واضحة النهار والاعتقال السياسي...
نتمنى، بل يجب أن نعمل على الا تكون وقفة/مسيرة 19 فبراير 2017 او ان تختزل في التضامن مع جماعة العدل والاحسان. لنتضامن مع الضحايا بغض النظر عن انتماءاتهم ولنعانق القضايا الكبرى، دون اغفال دانة القيادات النقابية المتواطئة، بل الخائنة..





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أحمد بيان

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الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - أحمد بيان - جماعة العدل والاحسان تؤدي ثمن -برد الطرح-