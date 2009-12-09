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نساءٌ وكذبٌ جميل (11)...


هاتف بشبوش
الحوار المتمدن-العدد: 5432 - 2017 / 2 / 14 - 15:16
المحور: الادب والفن
    


نساءٌ وكذبٌ جميل (11)...
..........
كيف له ُان ْيتذوق َ
تلك الأفخاذ الأسبانية خلف المقود
لسيارة البورش ....
المكشوفةِ للصيف ، و على سماءِ عينيه الزائغتين
قال هاي ....قالت هاي
بينما صديقه النزقُ ، الكذاب ُالعجيب ، يتلو عليهنّ
أعظمَ كذبة ٍ، لكي يستميل قلوبهنّ فقال :
نحن تجارٌ عراقيون ، وعلى إنتظارِ
عشرين باخرة ٍمحملة ٍبالرز التايلندي
سترسو اليوم في ميناء تورملينوس
............
............
واو ...واو ...قالت إحداهن
ذات الشعر الروللي المجنون
بينما الأخرى ذات القرط المدور ِوالطويلْ
تعلكٰ علكتها و أنغام موسيقى البورش المهيبة
..........
.........
فكان الذي كان من خمرٍ وأنسٍ......... وكان
وأصبح اليوم في جميلِ الزمانِ والمكان ...... والإمكانْ





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هاتف بشبوش

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