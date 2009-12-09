

هاتف بشبوش

الحوار المتمدن-العدد: 5432 - 2017 / 2 / 14 - 15:16

المحور: الادب والفن









نساءٌ وكذبٌ جميل (11)...

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كيف له ُان ْيتذوق َ

تلك الأفخاذ الأسبانية خلف المقود

لسيارة البورش ....

المكشوفةِ للصيف ، و على سماءِ عينيه الزائغتين

قال هاي ....قالت هاي

بينما صديقه النزقُ ، الكذاب ُالعجيب ، يتلو عليهنّ

أعظمَ كذبة ٍ، لكي يستميل قلوبهنّ فقال :

نحن تجارٌ عراقيون ، وعلى إنتظارِ

عشرين باخرة ٍمحملة ٍبالرز التايلندي

سترسو اليوم في ميناء تورملينوس

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واو ...واو ...قالت إحداهن

ذات الشعر الروللي المجنون

بينما الأخرى ذات القرط المدور ِوالطويلْ

تعلكٰ علكتها و أنغام موسيقى البورش المهيبة

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فكان الذي كان من خمرٍ وأنسٍ......... وكان

وأصبح اليوم في جميلِ الزمانِ والمكان ...... والإمكانْ