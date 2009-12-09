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حبيبي عمري هاتف


نوميديا جرّوفي
الحوار المتمدن-العدد: 5432 - 2017 / 2 / 14 - 14:09
المحور: الادب والفن
    


أحبّك كما لم و لن أحبّ مثلك إنسان
أحبّك كلمة تلمس قلبي فتذيبه حبّا و رقة و حنانا
أحبّك و كلمة أحبّك تعجز عن وصف حبّ كامن بالوجدان
أحبّك و أبحث عن أبلغ منها تعبيرا فيتحيّر العقل و تنهك العينان
فلم أجد سوى أحبّك أعلنها واضحة لكلّ الأذان
أحبّك حبّا يجعلني أذوب إليك شوقا في كلّ الأحيان
و يجعلني كلّ منك و يجعلك كلّ منّي روح واحدة بجسدان
و يرسمك بعمري لون الفرح و رمز الحبّ و برّ الأمان
و يرسمك بحياتي طريقا بلا نهاية و بحرا عميقا بلا شطآن
أحبّك و أنت روح الروح و نبض القلب و الدّم الجاري بالشريان
أحبّك و أنت ربيع العمر و كلّ العمر و كلّ مالي من كيان
أحبّك و رغم حبّي الشديد لك أشعر بالتقصير و النقصان
و أودّ أن أجمع كلّ طاقة حبّ خلقت منذ البدء حتى الآن
علّني أستطيع حبّك كما أريد حبّا يستحيل عنه قلبان
فأنت الحب و الحبيب و الفارس و القائد و القبطان
و حياتي دونك حياة بلا حياة و دفن بلا أكفان
و عمري دونك عمرا ضائعا و أوقاتا سقيمة بلا زمان
فإنّي أحبّك حبّا بلا حدود حبّا يتعدّى حدود الجنان
أحبّك أحبّك أحبّك





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نوميديا جرّوفي

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