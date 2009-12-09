

نوميديا جرّوفي

الحوار المتمدن-العدد: 5432 - 2017 / 2 / 14 - 14:09

المحور: الادب والفن









أحبّك كما لم و لن أحبّ مثلك إنسان

أحبّك كلمة تلمس قلبي فتذيبه حبّا و رقة و حنانا

أحبّك و كلمة أحبّك تعجز عن وصف حبّ كامن بالوجدان

أحبّك و أبحث عن أبلغ منها تعبيرا فيتحيّر العقل و تنهك العينان

فلم أجد سوى أحبّك أعلنها واضحة لكلّ الأذان

أحبّك حبّا يجعلني أذوب إليك شوقا في كلّ الأحيان

و يجعلني كلّ منك و يجعلك كلّ منّي روح واحدة بجسدان

و يرسمك بعمري لون الفرح و رمز الحبّ و برّ الأمان

و يرسمك بحياتي طريقا بلا نهاية و بحرا عميقا بلا شطآن

أحبّك و أنت روح الروح و نبض القلب و الدّم الجاري بالشريان

أحبّك و أنت ربيع العمر و كلّ العمر و كلّ مالي من كيان

أحبّك و رغم حبّي الشديد لك أشعر بالتقصير و النقصان

و أودّ أن أجمع كلّ طاقة حبّ خلقت منذ البدء حتى الآن

علّني أستطيع حبّك كما أريد حبّا يستحيل عنه قلبان

فأنت الحب و الحبيب و الفارس و القائد و القبطان

و حياتي دونك حياة بلا حياة و دفن بلا أكفان

و عمري دونك عمرا ضائعا و أوقاتا سقيمة بلا زمان

فإنّي أحبّك حبّا بلا حدود حبّا يتعدّى حدود الجنان

أحبّك أحبّك أحبّك