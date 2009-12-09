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في الظل...


سماهر قسيس
الحوار المتمدن-العدد: 5432 - 2017 / 2 / 14 - 14:09
المحور: الادب والفن
    


أنا العصفور المحلق
بين كحل العين والرمش
أمسي الحالم
بأهداب السنين
في ظلال الحب
عند عنقي أ
مل رخامي اللقاء
تغار منه حبيبات البحر
في أعماقي
سكينة من باقات نسيان
تنام عند وجنتيه
لجسدي أزهار الثوب القرمزي
تليق به نسمات من السماء والأرض
تحار به نفسي بين نسج خيوط العشق و الوهن
تذوب في عناقيده شفافية لوني وعيوني
أنا دلال الغد
واهتداء الظل
أنا الخمر المسكر
لي أرض وقصيدة
ووجد هامة تفرش اقتراب الروح
من هشاشة الضاحك المنتظر





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سماهر قسيس

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