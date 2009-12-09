

التيار اليساري الوطني العراقي

الحوار المتمدن-العدد: 5432 - 2017 / 2 / 14 - 14:07

المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية









دواعش الشيعة يقتلون متظاهري ساحة التحرير ويحتفلون بالذكرى السادسة ل " ثورة " البحرين



بلا رتوش - صباح زيارة الموسوي : دواعش الشيعة يقتلون متظاهري ساحة التحرير ويحتفلون بالذكرى السادسة ل " ثورة " البحرين



اعلنت القنوات الشيعية الطائفية اللاعراقية تكريس برامجها اليوم للتضامن مع " ثورة " البحرين في الوقت الذي تواجه مليشياتها متظاهري ساحة التحرير بالأسلحة النارية الحية وتسقط 11 شهيدا ومئات المصابين.



فإذا كان هذا رد دواعش الشيعة على التظاهر السلمي وبشعارات إصلاحية لا تمثل أي خطر حقيقي على سلطتها كشعار تغيير مفوضية الإنتخابات اللامستقلة ، فكيف سيكون رد فعل هذه المليشيات الشيعية الداعشية الارهابية الجبانة لو رفع المتظاهرون الشعار الجذري المطلوب ( إسقاط الطبقة الطفيلية العميلة اللصوصية الإجرامية ).



تقول هذه القنوات في تغطيتها الشيعية الداعشية الارهابية " ان من حق المتظاهرين في البحرين وبعد مرور 6 سنوات على ثورتهم السلمية الإنتقال إلى الكفاح المسلح لتحقيق الأهداف "...



والحقيقة تقول انها حرب بين دواعش السنة ودواعش الشيعية لتدمير المنطقة دمارا شاملا خدمة لاسيادهم الدوليين والاقليميين ، لتحقيق الشعار الصهيوني الذي أعلنه كيسنجر ( يجب أن نقيم إمارة على كل بئر نفط حتى نفاذه ) ويعلنها اليوم ترامب صراحة ( علينا أن نأخذ النفط العراقي لأنه نفطنا )...



