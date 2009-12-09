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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عبد صبري ابو ربيع - أسفاً يا عراق


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أسفاً يا عراق


عبد صبري ابو ربيع
الحوار المتمدن-العدد: 5432 - 2017 / 2 / 14 - 12:20
المحور: الادب والفن
    


أسفاً يا عراق
عبد صبري أبو ربيع
أتبتغي التقسيم
أم البيع بالمزاد ؟
أسفاً يا عراق
يا أبو الأمجاد
وطني ليس للبيع بالمزاد
أسفاً يا بغداد
يا أم الاحرار والاجواد
أرفعوا رايات الحداد
يا أبناء العزة والضاد
وطني قلم ٌ وحضارة الأجداد
وطني شموخ النخل والوادي
وطني ينشطر أنصافاً
بلغة الأحقاد
وتموت حدائقه
بثرثرة الفسّاد
وكل ملعون يود أبتلاع الحدود
وطني ليس للبيع بالمزاد
يتناطحون والوطن
بين أنياب القرود
والخيرات للغريب
والذهب للأوغاد
وطني أشتاتٌ
والذئاب بالمرصاد





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عبد صبري ابو ربيع

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