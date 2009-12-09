أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عبد صبري ابو ربيع - أنت قصيدتي الحمراء


اخر الافلام











المزيد.....

أنت قصيدتي الحمراء


عبد صبري ابو ربيع
الحوار المتمدن-العدد: 5432 - 2017 / 2 / 14 - 12:20
المحور: الادب والفن
    


بمناسبة يوم الشهيد الشيوعي
الى المناضل سلام عادل

أنت قصيدتي الحمراء

عبد صبري أبو ربيع
أنت قصيدتي الحمراء
والليالي دموع
ونزيف دماء
وأنت الذي كنت
شموخ نخلة العنقاء
أِشم أنينك وأنت
تحت سياط الجهلاء
لأنك الوطن وزهو النبلاء
وكنت العشق كله
أذا أقبلت دياجير البغضاء
أنت قصيدتي الحمراء
وكان المطر أسود
وصار الفجر أسود
وأقبل الرصاص أسود
وآلات التعذيب
أجنبية المنشأ
قطعوا لحمك الأحمر
وتسللوا الى فكرك الأحمر
لم تصرخ .. لم تتأوه
كنت كرفيف أغصان الشجر
صرخوا من الكراهة والحقد
كسروا الأذرع والسيقان
وكنت الوطن وزهو الرفقاء
والدم الأحمر كان يسيل
كشلال ٍ يتفجر
صرخوا من البغض
وكنت نهراً أحمر
وكانوا كالجرذان
كالقطط السود
والليل مكتنز بالمواء
وكنت الوطن
والمنصة العلياء
لم يدركوا هذا الشموخ
شموخ القلم والفكر
ووقفة البطل أذا
استفاق فجر النداء
ليكون كنخلة العنقاء
أنت قصيدتي الحمراء
كان يوما ً أسود
كان شباط الأسود
وعيون الضباع
تراك لحما ً مقدد
كم مرة يباع الوطن ؟
وبالأحزان يتنهد
ربما هناك فجر ٌ يتوعد
وربما أقمار ستولد
تحمل فكرا ً يتجدد
والحرائر في وطني
كل لحظة لهن
شهيد يُخلد
أي وطن مثل وطني
بالدماء يُعمد ؟؟؟
والنزيف لا زال مستمراً
والخير يتبدد
والفتية الأحرار
على منازلها أقبلت
وما تتردد
فما مات صوت الشهيد
ويبقى ابد الدهر مخلد





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
عبد صبري ابو ربيع

إجمالي القراءات: 200,821
المقالات المنشورة: 129
- ما غابت الشمس يوماً
- أنتِ السلام
- أشيخ وأنا غض كالزهور
- الليل يا سمراء
- وأنت الصامت الصبور
- بالله يا ليل التمني
- ترابي ليس للبيع
- والشفق
- يمه البلد
- آه ٍ من سكونها والخفر
- جميلة النهرين
- انكسر حين اراها
- هكذا قال القمر
- إيه ٍ بغداد
- واه ٍ يا وطن
- سيدتي العراقيه
- لماذا وطني العراق ؟
- سلاماً
- وهو قصيدة اشعاري
- جنون الليل

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- إي. إي. كامنغز وديريك والكوت : قصيدتان في الحب - إيلاف
- بيان لجنة الثقافة والإعلام النيابية حول الإساءات التي صدرت م ...
- خلاف في اجتماع اتحاد الكتّاب العرب حول عضوية سوريا -
- نهوض بروكلين الجديدة: أين الخطأ؟ -
- صدر حديثا كتاب “أعلام الرواية اليابانية” للشاعر السوري علي ك ...
- انطلاق معرض الرياض الدولي للكتاب في 8 مارس (آذار) المقبل
- إذاعة بي بي سي العربية تحتفل باليوم العالمي للراديو
- برنس يعود إلى مواقع الموسيقى بعد عام على وفاته!
- بالفيديو.. فنان مصري يشتري قميص ميسي بنصف مليون جنيه
- للمرة الأولى.. كيت ميدلتون على السجادة الحمراء

المزيد.....
كتب ودراسات
- لا تلومي الوردةَ لا تأكلي العوسج / كريم ناصر
- أمي ، وحكايات المدينة عرب ، تفاصيل اليومي في لحظة الإبداع ! / جابر حسين
- الابعاد الستة / تايف سلوم
- قراءة فلسفية لرواية ساق البامبو(1) (جدلية العلاقة بين تيمة ا ... / محمد بقوح
- مقبرة الأشباح / محمد يوب
- نشأة المسرح العربي الحديث / رياض كامل
- ايام الكرم / مارينا سوريال
- كتاب -رواية السجن الفلسطينية- / رائد الحواري
- شعرية المسرح بين النظرية والإبداع / أبو الحسن سلام
- قراءة تمهيدية في شعر سميح القاسم / رياض كامل

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عبد صبري ابو ربيع - أنت قصيدتي الحمراء