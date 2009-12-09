

عبد صبري ابو ربيع

الحوار المتمدن-العدد: 5432 - 2017 / 2 / 14 - 12:20

المحور: الادب والفن









بمناسبة يوم الشهيد الشيوعي

الى المناضل سلام عادل



أنت قصيدتي الحمراء



عبد صبري أبو ربيع

أنت قصيدتي الحمراء

والليالي دموع

ونزيف دماء

وأنت الذي كنت

شموخ نخلة العنقاء

أِشم أنينك وأنت

تحت سياط الجهلاء

لأنك الوطن وزهو النبلاء

وكنت العشق كله

أذا أقبلت دياجير البغضاء

أنت قصيدتي الحمراء

وكان المطر أسود

وصار الفجر أسود

وأقبل الرصاص أسود

وآلات التعذيب

أجنبية المنشأ

قطعوا لحمك الأحمر

وتسللوا الى فكرك الأحمر

لم تصرخ .. لم تتأوه

كنت كرفيف أغصان الشجر

صرخوا من الكراهة والحقد

كسروا الأذرع والسيقان

وكنت الوطن وزهو الرفقاء

والدم الأحمر كان يسيل

كشلال ٍ يتفجر

صرخوا من البغض

وكنت نهراً أحمر

وكانوا كالجرذان

كالقطط السود

والليل مكتنز بالمواء

وكنت الوطن

والمنصة العلياء

لم يدركوا هذا الشموخ

شموخ القلم والفكر

ووقفة البطل أذا

استفاق فجر النداء

ليكون كنخلة العنقاء

أنت قصيدتي الحمراء

كان يوما ً أسود

كان شباط الأسود

وعيون الضباع

تراك لحما ً مقدد

كم مرة يباع الوطن ؟

وبالأحزان يتنهد

ربما هناك فجر ٌ يتوعد

وربما أقمار ستولد

تحمل فكرا ً يتجدد

والحرائر في وطني

كل لحظة لهن

شهيد يُخلد

أي وطن مثل وطني

بالدماء يُعمد ؟؟؟

والنزيف لا زال مستمراً

والخير يتبدد

والفتية الأحرار

على منازلها أقبلت

وما تتردد

فما مات صوت الشهيد

ويبقى ابد الدهر مخلد