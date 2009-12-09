أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - محمد صبيح البلادي - حقوق شرائح المجتمع مواطن موظف متقاعد لاتتحقق بجهد فردي تحتاج لنقاش المجتمع جمعويا


اخر الافلام











المزيد.....

حقوق شرائح المجتمع مواطن موظف متقاعد لاتتحقق بجهد فردي تحتاج لنقاش المجتمع جمعويا


محمد صبيح البلادي
الحوار المتمدن-العدد: 5432 - 2017 / 2 / 14 - 09:26
المحور: المجتمع المدني
    


حقوق شرائح المجتمع مواطن موظف متقاعد
لاتتحقق بجهد فردي تحتاج لنقاش المجتمع جمعويا

ولذا التوجهات لإنتهاج قوى المجتمع والتخاطب بذلك عبر وسائل القانون وتسآل أحدهم ما غاية الواجهات التي تقدمها [ الحقوق الدستورية صندوق الاجيال ؛ ثقافة حقوق المواطن الدستورية ]

Roundtable Allazemkaniah
Constitutional Culture(nigas
المنتدى الوطني العراقي للحقوق الدستورية
المركز المدني البصري للتنمية الشاملة
يجب العمل والاستفادة من تجارب الشعوب

محمد صبيح البلادي
الحقوق الدستورية صندوق الأجيال
ثقافة حقوق المواطن الدستورية

المائدة المستديرة والتواصل بشبكة على الهواء للبحث في قضايا المجتمع المقدمة القضية الاولى من اجل ميزانية سليمة دستورياً والحفاظ على الثروة وتنميتها " القضية الثانية البحث عن المشروعية والحق المكتسب القضية الثالث البحث عن التنمية المستدامة ودور المجتمع القضية الرابعة البحث عن البطالة والسكن وصندوق الاجيال القضية الخامسة البحث عن الضمان و إستقرار المجتمع

المنتدى فضاء واسع يتضمن جميع العراقيون للتنميه البشريه العامه و ثقافه الدستور من اجل معرفه الحقوق الدستوريه و تنميه الثروه الوطنيه و تحقيق ما جاء للمواطن بالدستور, و الدفاع عن الحقوق الدستوريه المتضمنه التوزيع العادل للثروه و تحقيق العدل المجتمعي باعتماد دوله القانون,لتحقيق كرامه عيش المواطن كما جاء بالدستور لتحقيق العمل و السكن و الضمان الاجتماعي و الصحي و مجانيه التعليم و العمل لتحقيق الصندوق السيادي عن طريق العمل الجمعوي,و الاستفاده من الثوره التكنلوجيه و نقاش قضايا المجتمع بمائده مستديره على الهواء

لاشك وجوب تعاون منظمات المجتمع- للقضايا التي تهم جميع الشرائح والتوجه الصحيح
لآلية الدستور بعد طرح قضية وتناولها بالنقاش:
1- التعرف على حقوقها 2- والتجاوزات 3- ورفع دعوى
ونتمنى العمل بالجمع المجتمعي ؛ وبالتوافق نصل للهدف ؛ والى متى قبول اللامشروعية !
هذا: وجميع التشكيلات والرئيسة [ الحقوق الدستورية صندوق الاجيال ]
الفراتين أونلاين ؛ هموم ومتابع ومشاكل أهل البصرة ؛ ثقافة حقوق المواطن الدستورية ؛ حملة أحمد صادق لدراسة وتوضيح تشريعات الرواتب؛ صفحة اصدقاء الفراتين أونلاين
المنتدى الوطني العراقي للحقوق الدستورية ؛ يجب العمل والاستفادة من تجارب الشعوب
Airworkshopnetwork.euphrates . net
فما تقدم واجهات ثقافية للمجتمع ؛لإستيعاب ثقافة دستورية مجتمعية 1- معرفة الحقوق 2- متابعة التجاوزات وبالنقاش بالنت يغني كل بمالديه ليكمل ألجميع معرفة جميع التجاوزات
3- رفع دعوى للقضاء وهي الوسيلة الوحيدة لإستعادة الحقوق والإستناد للاحكام و الدستور
إن وسيلتنا لنشر ما تقدم لتوضيح قضايا المجتمع دستوريا ؛وتأكيد دور التقاضي لتحقيق الأهداف
[ ليس هناك قضية إلا ولهاسند دستوري ] ونؤكد بالعمل الجمعوي للمجتمع سبيلا لتحقيق الهدف





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
محمد صبيح البلادي

إجمالي القراءات: 1,521,503
المقالات المنشورة: 694
- نقاش المقاضاة دستوريا لتنمية وضمان المجتمع وشرائحه [ المواطن ...
- أيهما أهم المشاريع أم حاجة الانسان وما جاء له بالدستور
- - نقاش –الفقر وعجز الميزانية جهل أهمية إحترام الملكية من قبل ...
- التجاوز على الحقوق أستعادتها بالقضاءأهم عقبة التقاضي مركزيا ...
- ألتقاضي المركزي والتمويه بتجاوز إدارييقضي القضاء برده لاينفذ ...
- ألتقاضي المركزي والتمويه أسباب ضياع الحقوق والفقروأخرى غياب ...
- ميناء الفاو مستقبل بناء العراق وضمان الاجيال والاتفاقية لاغي ...
- ميناء الفاو مستقبل بناء العراق وضمان الاجيال والاتفاقية لاغي ...
- حقوق المجتمع وفق الأحكام والدستور واضحة تحقيقها يحتاج لجهد ش ...
- جوهرة المدن البصرة متعددة الموارد يمكن تغيير واقعها وإضافة م ...
- لاتتوافق المعاهدة مع القوانين المحلية إنها تتعارض مع مضامين ...
- ألمائدة المستديرة اللازمكانية: العمل بالمشروعية اللائحة الثا ...
- المائدة المستديرة اللازمكانية :عدم تجاوز الحقوق المكتسبة الل ...
- المائدة المستديرة اللازمكانية للثقافة الدستورية اللائحة الاو ...
- ندوة عامة للمائدة المستديرة اللازمكانية لمكافحة الفقر والتنم ...
- ندوة عامة للمائدة المستديرة اللازمكانية لمكافحة الفقر والتنم ...
- إعدادالميزانية والتشريعات مخالفة لشرعية الدستوروللحقوق المكت ...
- السادة الأفاضل في السلطات وخارجها مكافحة الفقر وضمان المجتمع ...
- تعليم اللغات تحتاج للوضوح والتمييزوترسيخها بالفعاليات الخمسة ...
- لايغير الله بقوم مالم يغيروا بأنفسهم ثلاثة عشر عاما والعمل خ ...

المزيد.....


وكالة أنباء حقوق الإنسان
- عُمان: منع عائلة ناشط من السفر إلى الخارج
- جاستن ترودو: لن أعظ ترامب بشأن دخول اللاجئين السوريين
- لاجئون عراقيون بلبنان يطالبون بتوطينهم ببلد ثالث
- تباين بين ترمب وترودو بشأن المهاجرين
- الأمم المتحدة ترفض تغيير مفوضية الانتخابات العراقية
- حكم الإعدام في حق 7 من أفراد حركة -الشباب- في صومال
- الولايات المتحدة.. تواصل اعتقالات جماعية للمهاجرين
- محامون: محاكمات سجناء غوانتانامو لم تكن عادلة
- أحمد حلمي ومني زكي ودنيا سمير غانم سفراء لليونيسف
- الأمين العام للأمم المتحدة يرفض طلب الحوثيين ويدعم مبعوث ال ...

المزيد.....
كتب ودراسات
- العمل الخيري: بين تسعير حياة الإنسان ومحاولة إنقاذه / ماثيو سنو
- يعني إيه كلمة وطن ؟ / محمد دوير
- الضمير الانساني يستيقظ متأخراً متعاطفاً مع مذبحة اطفال هيبان ... / ايليا أرومي كوكو
- منظمات المجتمع المدني في البحرين / فاضل الحليبي
- دور المفردة والسياق في بناء المشهد الجنسي / سلام عبود
- مدخل الى الاتصال و الاتصال التنظيمي / بن النية عبدالاله
- نظريات الاتصال التنظيمي / بن النية عبدالاله
- المجتمع المدني والتنمية في مصر / محمود محمد رياض عبدالعال
- عسكرة المجتمع و أثرها على السلوك المجتمعي و الأمن القومي الس ... / عمر يحي احمد
- التعاون فى ظل قواعد السوق الرأسمالى المهيمنة / سامح سعيد عبود

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - محمد صبيح البلادي - حقوق شرائح المجتمع مواطن موظف متقاعد لاتتحقق بجهد فردي تحتاج لنقاش المجتمع جمعويا