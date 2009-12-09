

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 5432 - 2017 / 2 / 14 - 09:26

المحور: المجتمع المدني









حقوق شرائح المجتمع مواطن موظف متقاعد

لاتتحقق بجهد فردي تحتاج لنقاش المجتمع جمعويا



ولذا التوجهات لإنتهاج قوى المجتمع والتخاطب بذلك عبر وسائل القانون وتسآل أحدهم ما غاية الواجهات التي تقدمها [ الحقوق الدستورية صندوق الاجيال ؛ ثقافة حقوق المواطن الدستورية ]



Roundtable Allazemkaniah

Constitutional Culture(nigas

المنتدى الوطني العراقي للحقوق الدستورية

المركز المدني البصري للتنمية الشاملة

يجب العمل والاستفادة من تجارب الشعوب



محمد صبيح البلادي

الحقوق الدستورية صندوق الأجيال

ثقافة حقوق المواطن الدستورية



المائدة المستديرة والتواصل بشبكة على الهواء للبحث في قضايا المجتمع المقدمة القضية الاولى من اجل ميزانية سليمة دستورياً والحفاظ على الثروة وتنميتها " القضية الثانية البحث عن المشروعية والحق المكتسب القضية الثالث البحث عن التنمية المستدامة ودور المجتمع القضية الرابعة البحث عن البطالة والسكن وصندوق الاجيال القضية الخامسة البحث عن الضمان و إستقرار المجتمع



المنتدى فضاء واسع يتضمن جميع العراقيون للتنميه البشريه العامه و ثقافه الدستور من اجل معرفه الحقوق الدستوريه و تنميه الثروه الوطنيه و تحقيق ما جاء للمواطن بالدستور, و الدفاع عن الحقوق الدستوريه المتضمنه التوزيع العادل للثروه و تحقيق العدل المجتمعي باعتماد دوله القانون,لتحقيق كرامه عيش المواطن كما جاء بالدستور لتحقيق العمل و السكن و الضمان الاجتماعي و الصحي و مجانيه التعليم و العمل لتحقيق الصندوق السيادي عن طريق العمل الجمعوي,و الاستفاده من الثوره التكنلوجيه و نقاش قضايا المجتمع بمائده مستديره على الهواء



لاشك وجوب تعاون منظمات المجتمع- للقضايا التي تهم جميع الشرائح والتوجه الصحيح

لآلية الدستور بعد طرح قضية وتناولها بالنقاش:

1- التعرف على حقوقها 2- والتجاوزات 3- ورفع دعوى

ونتمنى العمل بالجمع المجتمعي ؛ وبالتوافق نصل للهدف ؛ والى متى قبول اللامشروعية !

هذا: وجميع التشكيلات والرئيسة [ الحقوق الدستورية صندوق الاجيال ]

الفراتين أونلاين ؛ هموم ومتابع ومشاكل أهل البصرة ؛ ثقافة حقوق المواطن الدستورية ؛ حملة أحمد صادق لدراسة وتوضيح تشريعات الرواتب؛ صفحة اصدقاء الفراتين أونلاين

المنتدى الوطني العراقي للحقوق الدستورية ؛ يجب العمل والاستفادة من تجارب الشعوب

Airworkshopnetwork.euphrates . net

فما تقدم واجهات ثقافية للمجتمع ؛لإستيعاب ثقافة دستورية مجتمعية 1- معرفة الحقوق 2- متابعة التجاوزات وبالنقاش بالنت يغني كل بمالديه ليكمل ألجميع معرفة جميع التجاوزات

3- رفع دعوى للقضاء وهي الوسيلة الوحيدة لإستعادة الحقوق والإستناد للاحكام و الدستور

إن وسيلتنا لنشر ما تقدم لتوضيح قضايا المجتمع دستوريا ؛وتأكيد دور التقاضي لتحقيق الأهداف

[ ليس هناك قضية إلا ولهاسند دستوري ] ونؤكد بالعمل الجمعوي للمجتمع سبيلا لتحقيق الهدف