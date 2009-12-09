

محمد الرديني

الحوار المتمدن-العدد: 5432 - 2017 / 2 / 14 - 09:25

المحور: كتابات ساخرة









لابد لي ان اعتذر للاحبة عن وضع عنوان مقال امس"اختفاء الهاون من الاسواق العراقية"ويجب حذفه حالا فقد تبين ان الجماعات – اقصد الميايشيات – استبدلوه بهاونات وراجمات وكواتم صوت تباع في سوك"مريدي" لمن يرغب.

لم يسعفني الوقت لأتحرى عن صحة المعلومات التي تشير الى ان الراجمات والهاونات والقذائف المضادة للطائرات وكواتم الصوت تباع علنا في سوك "مريدي".

وها أنا انتظر من يؤكد لي خبر بيع هذه الاسلحة الذي يتم بالجملة والمفرد رغم تأكيدات البعض بان الصفقات مازالت سرية.

اسئلة كثيرة محيرة؟.

لمن تباع هذه الاسلحة ؟وهل المواطن العادي يشتري راجمة صواريخ او كاتم صوت من اجل حماية عائلته؟.

وهل فعلا ان هذه الاسلحة هي غنائم حرب من المدعو "داعش" واخوانه؟.

هل حربنا ضد داعش مسرحية بدون عنوان؟.

هل فعلا لاتستطيع الدولة بكامل عتيدها وعدتّها ان تقذف هذه الميليشيات الى براميل الزبالة التي وزعها عبعوب مجانا على البيوت السكنية ذات يوم؟.

هل نحن في غابة من غابات الامازون ام نعيش تحت مظلة "فرخ"المافيا الايطالية التي اندحرت وبان معدنها الرديء؟.

كيف دخلت هذه الاسلحة الثقيلة ومن اي منفذ وهل ابوي مايكدر الا على اولاد امي في ساحة التحرير؟.

عمي ياقاسم الاعرجي ... ياوزير الداخلية الجديد، سمي بالرحمن ولا تستعرض قوتك امام الناس الذين جاءوا يطالبون بحقهم.

سويلك زيارة الى سوك مريدي وراح تشوف العجب هناك.

دولة داخل دولة وميليشيات تحتضن ميليشيات وخصيان يبيعون ما لذ وطاب والمطلوب هو الدولار.

ياحريمة ببعض اولاد الملحة ، كانوا يظنون ان تعيينك راح يكون علامة من علامات الامن والسلام لكنك خذلتهم حين اهدرت دم الرجال في ساحة التحرير.

تدري ماهو اسمك الجديد؟.

كاوبوي بدر.

الله يسامحك ياحيدر العبادي، بعد صبر طويل وبانتظار من يشغل هذا الكرسي وبعد "جر وعر" اجانا واحد بعده يعتقد ان العصا الغليظة ترهب الناس.

يارئيس الوزراء،اولاد الملحة يقولون لك ارجع في كلامك وخلي هذا الكاوبوي يشوف وظيفة ثانية او تستقيل وتخلي نوري المالكي ياخذ مكانك.

ويرسلوا لك رجاءا حارا ان تتفقد اولاد الرعية في "سوك مريدي" قبل الاستقالة وتتأكد بنفسك انك تحكم نصف بغداد فقط والنصف الثاني يحكمه اصحاب الراجمات والهاونات.

يعني العراق صار عراقين بس ظل نهر دجلة يغطي الصوبين.

بس صوب سوك مريدي صار من علامات يوم القيامة.

فاصل حشاش:النائب ميسون الدملوجي خربت الغزل مال المسؤولين في كربلاء ،فقد زارت المحافظة بدون حجاب وسرعان ما انقلبت الدنيا واجتمع اعضاء المجلس بدون غياب لأول مرة وصوتوا بالاجماع لأول مرة على قرار يمنع دخول اي امرأة الى المحافظة بدون حجاب.

ياسلام على الايمان الحقيقي.

كانت نكتة تلك التي انقرضت (الشرطة في خدمة الشعب)

أيها العبادي قدّم استقالتك فورا والا..