

طالب الجليلي

الحوار المتمدن-العدد: 5432 - 2017 / 2 / 14 - 04:05

المحور: الادب والفن









اعلان شخصي ..



أعلن هنا

ومنذ ان

دنس الاغرابً ارضي

انني

لم الوّث إصبعي

لم الوثه بصبغة العار

لأنني ..

ببساطة ..

مؤمن منذ الأزل

ان من يحتل بلدي

ومن يفتي له

شلة من

شذّاذ آفاق

وعصبة من عار

لن انتخب و

طوبى لمن لم ينتخب

شلّة العار

شلة

جعلوا من ارض الرافدين

ماخورا

ومعرضا ، مزادا

لأعراض شعب

وتاريخ

وحاضر

من اجل فم لن يتخم

فم لأولئك الاشرار

من اي مذهب كانوا

او اي دين

وقومية..

وما يخفي التاريخ

من ...

قصص ، وأسرار



13شباط 2017لا توجد