

محمد صالح عويّد

الحوار المتمدن-العدد: 5432 - 2017 / 2 / 14 - 04:05

المحور: الادب والفن









أخبريهم يا عشتار :

ما أجمل أن نطأ حقولَ الجمرِ

نبتغي نصر الإنسانِ

وتختارني الهزيمةُ فريسة غدرٍ من ألفِ وراءِ

وكلهم اولَئِكَ فيما سبقَ :

خدمٌ ، بلجامِ الذُلِّ لإلتهامِ العلفِ

يُطأطئُ اولئك السُفهاء !

ما أجملَ ان نختار سهر الليالي لمسرى كرامةٍ

لمنادمةٍ ، والسُمّارُ مُتحلِّقونَ حولَ لهيبِ الأشعار

وما أقسى أن يختاركَ الأرقُ الوقحُ

وحيداً

كانّهُ ابتلاء

أخبريهم يا بُنيتي :

ها هو الصقيعُ يسري بنعومةٍ ، بثقةِ أفعى

و الأطفالُ يرتعشونَ

وأن أجمل الروائحِ عادةً تكونُ في الشتاء :

القهوةُ

والمطرُ

والترابُ ، وتنوّرَ الخبز .....والحنّاء

وهطولَ الحنينِ حولَ النارِ

إسألي الحطبَ مشبوباً يبكي

إسألي كلَّ الأشياء

وتلكَ الصبيةُ أمّكِ أنانا :

غائرةٌ في الأرضِ

تُضيءُ ظلاماتي كأنّها

منارةُ راهبٍ ، يعتريها النورُ من بروجِ السماء

عشتُ كما شاءوا

غدير مزنةٍ عابرةٍ

كدّرتها أقدام العابرين

أخبريهم يا سيدتي : سيغادرونَ غداً

كما جاؤوا ...

وثورتي في العقلِ آيةً

تُتلى على الجمعِ الغافلِ

يعتريهم بعدَ ضَلالٍ ، وتناحرٍ غبيٍ ..

يقينُ اهتداء

أنعمت على أشباهِنا ، لتطهِّرَهم حيناً .......

دنّسوها بأستزلامٍ رخيصٍ

حين خانوا ....و بطروا

سخّرهم العِدا لكلِّ نازلةٍ بِنا

يريدونَ امتطاءً ، على سلّمِ موتِنا

بلا بصيرة ، بلا ضميرٍ

بلا بصر

رفعوا بوجهِ الغادرِ ضجيجهم على المنابرِ

لوّحوا بالمفرداتِ الجوفاء ، بالحجرِ

عاهدوا الفقراء

ثم نكصوا ، وسمسروا

قد هفونا يا سيدتي

وأنتِ :

سيدةُ الصفحِ

لنبدأ من جديدٍ ، ها نحنُ للدمِ المُراقِ ننحني خجلاً

و نعتذرُ

ليسَ لنا أنّ نُعيدَ الكرّة الحمقاءَ

فهذا كتابنا بشمالنا مُهتريءٌ

دونهُ القبرُ

والاحتلالُ لا يُغادرُ بالأدعيةِ والتسوّل الرخيصِ

والشهداءَ لن يقبلوا خنوعاً

ولن يغفروا

والأنثى الماكثةُ عاريةً أمامَ الملأِ : تُقبّح رجولاتنا

تعجُّ بجاذبيتها :

شُهداءها

تضاريسَ مذابحها

مُشرّديها بكلِّ أرضٍ قفرُ

*

أميلُ نحوكِ

أغدو قابَ مذبحتين

كما يميلُ مجنونٌ بعشقٍ نواسيٍ ، على كأسِ ....

ملأتني بكِ

وقد مسّني امتعاضٌ ، ذهولٌ

من صمتٍ بشريٍ بليدٍ ، قاسي

ما عاد يُسكرني خمرُ داليةٍ

صُبّي مذابحكِ ، حتى يسكر الجاحدونَ ، الناس

إذا أنتشيتُكِ خمر خلاصٍ

يعتريه الجنونُ

وخبالنا في الأممِ مرفوضٌ ، ذو بأسِ

فأشتهي الردى ، كأغنيةِ راعٍ

فأنثني على قصيدتي وجعاً

أكادُ ألتهمُ أقلامي وقرطاسي

كُلّ الثوراتِ سفاسفَ بلا متنٍ

بلا سندِ

وأنتِ :

حديثٌ قُدسيٌ

لا يعتريه الوسواس الخنّاس