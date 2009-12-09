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نص شعري - بعنوان - حدثيهم يا عشتار


محمد صالح عويّد
الحوار المتمدن-العدد: 5432 - 2017 / 2 / 14 - 04:05
المحور: الادب والفن
    


أخبريهم يا عشتار :
ما أجمل أن نطأ حقولَ الجمرِ
نبتغي نصر الإنسانِ
وتختارني الهزيمةُ فريسة غدرٍ من ألفِ وراءِ
وكلهم اولَئِكَ فيما سبقَ :
خدمٌ ، بلجامِ الذُلِّ لإلتهامِ العلفِ
يُطأطئُ اولئك السُفهاء !
ما أجملَ ان نختار سهر الليالي لمسرى كرامةٍ
لمنادمةٍ ، والسُمّارُ مُتحلِّقونَ حولَ لهيبِ الأشعار
وما أقسى أن يختاركَ الأرقُ الوقحُ
وحيداً
كانّهُ ابتلاء
أخبريهم يا بُنيتي :
ها هو الصقيعُ يسري بنعومةٍ ، بثقةِ أفعى
و الأطفالُ يرتعشونَ
وأن أجمل الروائحِ عادةً تكونُ في الشتاء :
القهوةُ
والمطرُ
والترابُ ، وتنوّرَ الخبز .....والحنّاء
وهطولَ الحنينِ حولَ النارِ
إسألي الحطبَ مشبوباً يبكي
إسألي كلَّ الأشياء
وتلكَ الصبيةُ أمّكِ أنانا :
غائرةٌ في الأرضِ
تُضيءُ ظلاماتي كأنّها
منارةُ راهبٍ ، يعتريها النورُ من بروجِ السماء
عشتُ كما شاءوا
غدير مزنةٍ عابرةٍ
كدّرتها أقدام العابرين
أخبريهم يا سيدتي : سيغادرونَ غداً
كما جاؤوا ...
وثورتي في العقلِ آيةً
تُتلى على الجمعِ الغافلِ
يعتريهم بعدَ ضَلالٍ ، وتناحرٍ غبيٍ ..
يقينُ اهتداء
أنعمت على أشباهِنا ، لتطهِّرَهم حيناً .......
دنّسوها بأستزلامٍ رخيصٍ
حين خانوا ....و بطروا
سخّرهم العِدا لكلِّ نازلةٍ بِنا
يريدونَ امتطاءً ، على سلّمِ موتِنا
بلا بصيرة ، بلا ضميرٍ
بلا بصر
رفعوا بوجهِ الغادرِ ضجيجهم على المنابرِ
لوّحوا بالمفرداتِ الجوفاء ، بالحجرِ
عاهدوا الفقراء
ثم نكصوا ، وسمسروا
قد هفونا يا سيدتي
وأنتِ :
سيدةُ الصفحِ
لنبدأ من جديدٍ ، ها نحنُ للدمِ المُراقِ ننحني خجلاً
و نعتذرُ
ليسَ لنا أنّ نُعيدَ الكرّة الحمقاءَ
فهذا كتابنا بشمالنا مُهتريءٌ
دونهُ القبرُ
والاحتلالُ لا يُغادرُ بالأدعيةِ والتسوّل الرخيصِ
والشهداءَ لن يقبلوا خنوعاً
ولن يغفروا
والأنثى الماكثةُ عاريةً أمامَ الملأِ : تُقبّح رجولاتنا
تعجُّ بجاذبيتها :
شُهداءها
تضاريسَ مذابحها
مُشرّديها بكلِّ أرضٍ قفرُ
*
أميلُ نحوكِ
أغدو قابَ مذبحتين
كما يميلُ مجنونٌ بعشقٍ نواسيٍ ، على كأسِ ....
ملأتني بكِ
وقد مسّني امتعاضٌ ، ذهولٌ
من صمتٍ بشريٍ بليدٍ ، قاسي
ما عاد يُسكرني خمرُ داليةٍ
صُبّي مذابحكِ ، حتى يسكر الجاحدونَ ، الناس
إذا أنتشيتُكِ خمر خلاصٍ
يعتريه الجنونُ
وخبالنا في الأممِ مرفوضٌ ، ذو بأسِ
فأشتهي الردى ، كأغنيةِ راعٍ
فأنثني على قصيدتي وجعاً
أكادُ ألتهمُ أقلامي وقرطاسي
كُلّ الثوراتِ سفاسفَ بلا متنٍ
بلا سندِ
وأنتِ :
حديثٌ قُدسيٌ
لا يعتريه الوسواس الخنّاس





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محمد صالح عويّد

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