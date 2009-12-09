

في الذكرى 31 لتأسيس حزب العمال التونسي

هيثم بن محمد شطورو

الحوار المتمدن-العدد: 5432 - 2017 / 2 / 14 - 02:44

المحور: مواضيع وابحاث سياسية







الحقيقة التي لا تروق لكثيرين، هي انك حين تكون أمام احد القيادات التاريخية لحزب العمال التونسي، إنما تكون أمام شبه أسطورة حية جاد بها الزمان التونسي الحديث من صلب طينة أرضه الطيبة المعطاء.

و كان السيد "ناجي مرزوق" صاحب مكتبة و دار نشر "الصامد" بمدينة صفاقس و التي تعرضت لعمليات الحرق و السرقة من طرف النظام النوفمبري، قد تحدث عن ملحمة بمناسبة محاكمة بعض قيادات حزب العمال مع البوليس الذي أراد إسكاتهم بالقوة و هم بقوة أكثر شراسة كانوا يرفعون أصواتهم الشاتمة للنظام النوفمبري و الفاضحة لحقارته و استبداده و حكمه العائلي.

كان تكريم السيد "ناجي مرزوق" باعتباره ناشرا و كاتبا و مناضلا شيوعيا يساريا صامدا بنفس عنوان مكتبته و دار نـشره. كان هذا التكريم بمناسبة الذكرى 31 لتأسيس الحزب في صبيحة يوم الأحد بنزل "طينة" بمدينة صفاقس في 12 فيفري 2017، تأكيدا من الحزب انه لا ينسى مناضليه و مناصريه الشرفاء اللذين لم يبيعوا ذواتهم و لم يفرطوا في إنسانيتهم و في جوهر الأمانة الربانية التي كلف بها الله الإنسان و هي أن يكون روح حرة متوقـدة كـشعلة من نار..

تم تكريم المناضل "لزهر بن رخيصة" في روحه و قد توفي سنة 2009، و الذي جعل من بيته مقرا حزبيا للاجتماعات السرية لأعضاء و قيادات حزب العمال. كما تم تكريم الشيخ محمد شطورو احد

القامات النضالية في روحه و هو من مؤسسي التيار البعثي في تونس و الذي أخذته المنية في04 نوفمبر 2015.

كما تم تكريم السيدة "نجوى بكار" الناشطة النسوية و النقابية المعروفة بالجهة لحيويتها و نشاطها الكبيرين. مثلما لم ينسى حزب العمال الوجه النقابي و النضالي الكبير ممثل أهم القطاعات النقابية قبل الثورة و في الثورة و هو السيد "عامر منجه"، عن قطاع التعليم الثانوي تقديرا لمعاركه و شراسته أمام السلطة الدكتاتورية في العهد النوفمبري..

كما يجدر بنا التـنويه بالتكريم الاستـثـنائي و غير المعتاد للكاتب و الشاعر المعروف "عبد الجبار العش" صاحب رواية "وقائع المدينة الغريبة" و "افريقستان" و "محاكمة كلب" و ديوان الشعر "جلنار". نوه الكاتب بهذا التكريم من طرف حزب سياسي و هو أمر غير مسبوق برغم تأكيده انه لا يبحث عن التكريمات. و يكتسي هذا الأمر أهميته من حيث الاعتراف و الاحتـفاء بالكاتب برغم عدم انتمائه السياسي. اعتراف بمسيرة الكاتب الحرة و بكتاباته الحرة التي استـفـزت الواقع و حاولت تـثويره بمنطقها الخاص..اعتراف بالكلمة الحرة في ذاتها و بعث رسالة مفادها أن السياسي التاريخي الحقيقي هو الذي يقرأ الأدب و الفكر الحر و ينفتح على المسافات الواسعة التي تصل قضية الوطن بالأفكار الحرة و ليس الاقـتصار على الترتيلات الإيديولوجية المحددة و المحدودة. رسالة مفادها تعريف الحزب بكونه حزب المثـقـفين و الحزب الذي يتعلق بالفكر الحي و ليس هو بذاك الحزب الذي يعتبر سقـفه هو سقـف المثـقـف الذي يجب أن ينضوي تحته. أي انه حزب منفتح على الأفكار الحرة..

و قد أتحفنا "عبد الجبار العش" بتلاوته لقصيدة "لن يمروا و إن مروا فعلى جسدي لا خيار.."..

و بعد انتهاء التكريمات كنا أمام النار من فم التـنين الأسمر بملامح عربية حرة و بعمق بربري بما فيه من قوة و بأس يغوص بك في أعماق التاريخ فترى تلك الملامح اليمنية الأصيلة لذاك المهاجر قبل آلاف السنين إلى ارض شمال إفريقيا المتوحش ليؤنسنه بالقوة و الحكمة.. هذا ما اختلج في وجداني حين التـقيت عن قرب بالقيادي الشرس في حزب العمال السيد "عمار عمروسية". هذا الاسم الذي كان يرعب جلاده مجرد ذكره على لسان شخص ما و إن كان بصيغة المستهتر بالقول انه يصيح مباشرة في فم الأسد. أما الأسد فما كان عند عمار عمروسية و رفاقه سوى صورة أسد يرفعها أصحاب النفوذ و الاستغلال لخيرات البلد ليخيفوا بها الشعب. الشعب الرعية رفض حزب العمال أن يكون رعية و مجرد أشياء. ناضل لأجل إنسانيته و تـثويرها في وجه الاستغلال و اللصوصية و القمع و الاستبداد..

و من الطبيعي أن يحرق التـنين بناره أعداء الثورة من المروجين لكونها مجرد انتـفاضة أو انقلاب أو تحقير لها بكونها ثورة "صاحب البرويطة".. هؤلاء هم أعداء الثورة و الشعب يريدون إحباط معنويات الشعب للعودة إلى المربعات الأولى و إن كان بأشكال جديدة. ذكر الخطوات الفعلية للانقلاب على الثورة ما بعد الثورة المضادة الكبرى للإخوان المسلمين مع حكومة الترويكا.. الآن تتم عملية محاكمات بمناسبة الاحتجاجات في 2011 و زمن حكومة الترويكا بتعلة محاكمة المخربين و كثير منهم هم محتجين سلميين.

قال انه كعضو في البرلمان لا يعتبر نفسه جزءا من السلطة بل هو من الشعب يحتكم إلى الشعب و إلى قواعد الجبهة الشعبية و التموقع في البرلمان هو مثلما قال "لينين" "لأجل التحريض". و خلاصة محاضرته أن الثورة مستمرة و أن الزمنية هي مسار الثورة الطويل، و أن مسئولية القوى الثورية هي التوحد و الانـتـشار و الابتكار و إعمال الفكر و عدم المهادنة لسياسات بيع البلاد..

و بارك شهر "جانفي المقدس" باعتباره شهر الثورات في تونس. شهر تحقيق مطالب الشعب. و في كل عام "جانفي جديد" و لا مفر للأوغاد من مسيرة الثورة التونسية العربية العالمية الحتمية..









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