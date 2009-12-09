

فصائل الحشد الشعبي

كاظم الحناوي

الحوار المتمدن-العدد: 5432 - 2017 / 2 / 14 - 00:45

المحور: مواضيع وابحاث سياسية







الحشد الشعبي .. من هم وما أهدافهم؟ (2)



نظرا لعدم فهم اغلب المتطوعين، الذين استجابوا لفتوى الجهاد الكفائي وكيفية تطبيقها.

أصدر مكتب السيد علي السيستاني في15-06-2014 توضيحا لآلية العمل بهذه الفتوى كي لا يتحول الأمر إلى فوضى، أشار إلى وجوب القتال من خلال الانضمام إلى مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية لذلك تم إنشاء هيئة الحشد الشعبي التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء وبذلك يكون رئيس الوزراء هو القائد العام للقوات المسلحة وقد عين فالح الفياض رئيس لهيئة الحشد الشعبي وابو مهدي المهندس نائب للرئيس.

يتألف الحشد الشعبي من 42 فصيلا مسلحا مسجل لدى مستشارية الأمن الوطني، وهو يضم 118 ألف مقاتل، يخوض منهم 60 ألف الحرب الحالية ضد داعش. وتنقسم الفصائل المسلحة عموماً إلى قسمين، الأول يضم الفصائل المسلحة المعروفة كـ منظمة بدر وكتائب حزب الله وعصائب أهل الحق، والقسم الثاني الفصائل الصغيرة التي انشئ معظمها بعد فتوى السيستاني.

الثقل الكبير في الحشد يتمثل بقوات منظمة بدر. تضم المنظمة التي يتزعمها هادي العامري ما يقارب 23 ألف مقاتل، يشارك 12600 منهم في المعارك الحالية ضد داعش.

لدى منظمة بدر العديد من الضباط الكبار في صفوف الأجهزة الأمنية، إضافة إلى انتماء وزير الداخلية الحالي، محمد الغبان، إليها، كما أن لديها العديد من المستشارين الإيرانيين بقيادة قاسم سليماني.

ويأتي كل من عصائب أهل الحق وكتائب حزب الله في المرتبة الثانية على صعيد قوى المقاومة العاملة إلى جانب الحشد الشعبي ويضم كل منها ما يقارب ستة آلاف مقاتل. ويقود الأولى قيس الخزعلي، الذي انشق عن التيار الصدري بعدما كان الرجل الثاني بعد مقتدى الصدر، فيما تعد قيادة كتائب حزب الله سرية الطابع، ويعرف عنها أنها تتألف من مجلس شورى.

أما الحركات الأبرز من بين تلك المنضوية في إطار الحشد، فهي حركة النجباء بقيادة أكرم الكعبي، وكتائب سيد الشهداء بقيادة أبو آلاء، وكتائب جند الإمام بقيادة أبو جعفر الأسدي، وكتائب الإمام علي بقيادة الحاج شبل، وحركة طلائع الخراساني بقيادة علي الياسري، وسرايا عاشوراء التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي بقيادة عمار الحكيم، كما تنتمي لـلحشد فصائل أصغر حجما مثل سرايا الجهاد والبناء وتشكيل الحسين الثائر وقوات الشهيد الصدر وكتائب التيار الرسالي و فرقة العباس القتالية و لواء علي الأكبر فيما تابعين للعتبتين العباسية والحسينية...

انضمت لاحقا للحشد الشعبي عدد من ابناء العشائرالسنية من المناطق التي سيطرت عليها داعش في محافظات صلاح الدين ونينوى والأنبار التي رفضت ان تبايع ابو كر البغدادي مثل عشائر البونمر والبوريشة والجبور وغيرهم حيث بدأ تطويع عدد من أبناء العشائر ضمن تشكيلات خاصة في الحشد بدعوة مباشرة من مجالس المحافظات السنية ودعم حكومي رسمي..

ويتولى قيادة الحشد الشعبي التركماني رضا النجار قائد محور الشمال لتحرير قضاء تلعفر التركمانية ومسك الارض في قضاء طوز خرماتو وباقي القرى التركمانية .

فيما انيطت قيادة الحشد الشعبي المسيحي الى امين سر كتائب بابليون ريان الكلداني حيث تواصل مليشيات الحشد الشعبي تدريب المقاتلين المسيحيين في المعسكرات المنتشرة بجنوب وشمال العراق استعدادا لخوض معارك ضد داعش، الذي يسيطر على عدة مدن مسيحية منذ العام الماضي.

وبابليون منضوية رسميا في هيئة الحشد الشعبي التابعة للحكومة الاتحادية في بغداد وتتلقى منها الدعم العسكري. وبلغ عدد المنظوين تحت كتائب بابليون 2500 .وقال لؤي بولس الحشد الشعبي المسيحي يريد أن يظهر للعالم أننا ندافع عن وطننا وشعبنا من المسيحيين والمسلمين والشبك والإخوة الإيزيديين.

جغرافية فصائل الحشد الشعبي

تعمل فصائل الحشد الشعبي بالتنسيق فيما بينها، حيث توزع الأدوار . وتنتشر فصائل بدر والعصائب وكتائب حزب الله في الخطوط الأمامية، إضافة إلى المناطق التي حررت من تنظيم داعش، مثل محافظات ديالى وصلاح الدين وشمال محافظة بابل ، بينما الفصائل الأخرى تنتشر في الانبار ومدينة سامراء وتعمل على مسك الأرض بعد تحريرها من التنظيم.

تعد المحافظات الجنوبية البيئة الخصبة لإنشاء تلك الفصائل، إذ إن معظم أفرادها من محافظات ميسان والبصرة وذي قار والديوانية والمثنى حيث الانضمام الى بدر والعصائب لا يكون الا عن طريق الكفيل، بينما الفصائل الصغيرة الأخرى أبوابها مفتوحة للجميع، ومعظمها أُنشئت بعد فتوى الجهاد الكفائي. والغريب في الأمر أن المحافظات المقدسة مثل كربلاء والنجف مشاركتها متدنية في هذه الفصائل حيث نظمت فصائل خاصة تحت اسم المزارات الدينية في هذه المحافظات مثل فرقة العباس القتالية و لواء علي الأكبر التابعين للعتبتين العباسية والحسينية.

تجهز الدولة العراقية عبر وزارة الدفاع الحشد الشعبي بالسلاح الخفيف والمتوسط والثقيل، إذ إن بعض الفصائل تمتلك مدرعات ودبابات، بينما فصائل أخرى أصلحت دبابات الجيش العراقي السابق وتستخدمها في بعض المعارك. وفي العموم لا يمتلك الحشد أسلحة نوعية.

أما الخطط العسكرية، فتوضع بالتنسيق بين القيادة العليا لـلحشد وقادة الفصائل المشاركة في العمليات بإشراف عدد من المستشارين الإيرانيين. وعادة ما يجري توزيع الأدوار بين الفصائل وفقاً لحجم الفصيل وتجربته وإمكاناته التسليحية.

واقرب نقاط الصدام على الجبهات بين داعش والحشد الشعبي في منطقة الصقلاوية القريبة من الفلوجة حيث تفصل بين المتحاربين مسافة 750 مترا.

لا تعد سرايا السلام التابعة للتيار الصدري وتضم عشرات آلاف المنتسبين جزءاً من الحشد الشعبي بالرغم من مشاركتها في معارك جرف الصخر وآمرلي وسامراء واليوسفية، بسبب تجميدها من قبل زعيمها مقتدى الصدر، إضافة إلى أنها غير مسجلة لدى مستشارية الأمن الوطني ضمن فصائل الحشد الشعبي.









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