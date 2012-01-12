التبرع للموقع -
ادعمونا
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الموقع الرئيسي
لمؤسسة الحوار
المتمدن
يسارية , علمانية , ديمقراطية
"من أجل مجتمع مدني علماني ديمقراطي حديث يضمن الحرية والعدالة الاجتماعية للجميع"
حاز الحوار المتمدن على جائزة ابن رشد للفكر الحر والتى نالها أعلام في الفكر والثقافة
|الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - تيار مواطنة - افتتاحية مواطنة :في انتظار جنيف الأدوار الإقليمية والدولية
|
|
افتتاحية مواطنة :في انتظار جنيف الأدوار الإقليمية والدولية
| نسخة قابلة للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 2,147,483,647
|
-
تصريح من تيار مواطنة يعلن مغادرته لائتلاف قوى الثورة والمعار
...
- افتتاحية مواطنة :لامعنى للدستور بدون مرحلة انتقالية
- افتتاحية مواطنة :النساء وغياب الديمقراطية
- افتتاحية موقع مواطنة :هل تبدأ مسيرة السلام في سورية
- مخرجات المؤتمر الرابع لتيار مواطنة
- موقفنا من الهدنة ومؤتمر استانة
- افتتاحية مواطنة :في وداع 2016 .. هل هُزمَت الثورة السورية؟!
- افتتاحية مواطنة :ارادة الحل الروسي وخياراتنا الصعبة
- افتتاحية مواطنة :هل نتعلم الدرس؟ حتى لا تصبح إدلب حلب ثانية. ...
- التغريبة السورية -الاعتراف بالخطأ ليس انهزاماً
- بلاغ حول انعقاد المؤتمر الرابع لتيار مواطنة
- التقرير السياسي لتيار مواطنة- دمشق 12/1/2012
المزيد.....
- مسؤولون يكشفون لـCNN تقييم البنتاغون لصواريخ كوريا الشمالية ...
- مسيرة صامتة في تيزي وزو بالجزائر احتجاجًا على مقتل طالب
- السيسي لعون: مصر مستعدة لدعم الجيش اللبناني
- ترامب.. ملفات صعبة مع بيونغ يانغ وطهران
- بالصور.. الملك سلمان يستقبل أردوغان بمطار قاعدة الملك سلمان ...
- أردوغان يحدد مساحة المنطقة الآمنة بسوريا
- إفراغ -قنبلة نووية- في حيفا!
- العراق: بحث تشكيل مفوضية انتخابات جديدة
- عائلة صينية تجمع شمل 500 فرد من أعضائها لالتقاط صورة نادرة
- موسكو غاضبة وتشعر بالاشمئزاز
المزيد.....
- فهد بين عامي 1942 و 1946 / عادل حبه
- حوار بمناسبة انتهاء أعمال المؤتمر الوطني العاشر / رائد فهمي
- عن الديموقراطية – كارل بوبر / إبراهيم جابر أبوساق
- ردة 8 شباط الدموية في عام 1963 (2) / ثابت حبيب العاني
- ردة 8 شباط الدموية في عام 1963 / ثابت حبيب العاني
- تاريخ البابوية القبطية المبكر-ترجمة عبدالجواد سيد / عبدالجواد سيد
- كارل ليبكنخت وروزا لوكسمبورغ / ليون تروتسكي
- قصة مصر فى العصر الإسلامى ، وأكذوبة المدينة الفاضلة / عبدالجواد سيد
- هل أزفت نهاية الاسلام السياسي؟ / رياض السندي
- التاريخ الديالكتيكي لتطور المجتمع البشري / حسقيل قوجمان
المزيد.....
|الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - تيار مواطنة - افتتاحية مواطنة :في انتظار جنيف الأدوار الإقليمية والدولية