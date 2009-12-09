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مولانا الوالي ( المهسهس )


عمر قاسم أسعد
الحوار المتمدن-العدد: 5431 - 2017 / 2 / 13 - 22:10
المحور: كتابات ساخرة
    


مولانا الوالي
( المهسهس )

مولانا يعيش الدلع
طبل ورقص وولع
تحرك خصر مولانا
ومن تحته ما بلع
***
غنى مولانا بصوت جهور
رقصت مومسات مع الحضور
وعلى الشاشات تابعنا مولانا
عاش مولانا ... هتف الجمهور
***
هسهس مولانا من السُكر
وكتب للشعب برقية شكر
طالبهم مزيدا من الهتاف
وأذاقهم فوق المر ... مُر
***
كؤوس فوق الكؤوس
وكلاب تخالط التيوس
ما عاد مولانا يُفَرق
ما بين الأقدام والرؤوس
***
من السُكر مولانا بال
ومع البول لزج سال
أهو السفلس يا مولاي ؟
أم إنه صال وجال
***
الشعب يا مولاي جاع
الشعب يا مولاي ضاع
الوضع ينذر بالخطر
فكل شيء لدينا مباع
***
ضحك مولانا ونام
والشعب يضاجع الأوهام
هل سيبقى الشعب شعب !
أم قطيع من الأغنام ؟؟؟

عمر قاسم أسعد





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عمر قاسم أسعد

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الصفحة الرئيسية - كتابات ساخرة - عمر قاسم أسعد - مولانا الوالي ( المهسهس )