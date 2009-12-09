

عمر قاسم أسعد

الحوار المتمدن-العدد: 5431 - 2017 / 2 / 13 - 22:10

المحور: كتابات ساخرة









مولانا الوالي

( المهسهس )



مولانا يعيش الدلع

طبل ورقص وولع

تحرك خصر مولانا

ومن تحته ما بلع

***

غنى مولانا بصوت جهور

رقصت مومسات مع الحضور

وعلى الشاشات تابعنا مولانا

عاش مولانا ... هتف الجمهور

***

هسهس مولانا من السُكر

وكتب للشعب برقية شكر

طالبهم مزيدا من الهتاف

وأذاقهم فوق المر ... مُر

***

كؤوس فوق الكؤوس

وكلاب تخالط التيوس

ما عاد مولانا يُفَرق

ما بين الأقدام والرؤوس

***

من السُكر مولانا بال

ومع البول لزج سال

أهو السفلس يا مولاي ؟

أم إنه صال وجال

***

الشعب يا مولاي جاع

الشعب يا مولاي ضاع

الوضع ينذر بالخطر

فكل شيء لدينا مباع

***

ضحك مولانا ونام

والشعب يضاجع الأوهام

هل سيبقى الشعب شعب !

أم قطيع من الأغنام ؟؟؟



عمر قاسم أسعد





