عنوان هذا المقال كان : "طب ده جد ولا هبل" لأغيره رفقاً بالقوارير .

- تنبيط (5) .

- خربشة عقل على جدران الخرافة والوهم (62) .

- قراءة فى دفتر حياتى – جزء ثالث .



هى تأملات فى الإيمان والإله والأديان لم أرى معنى بإرفاقها بمحور نقد الفكر الدينى أو محور الفلسفة وعلم النفس , فالأمور لا تستحق الجدية بل تطلب السخرية من الفكرة الإيمانية برمتها ولتندهش كيف أنها تسللت فى ذهن البشر بتلك السذاجة لتجد قبولاً بل تشبثاً وتعصباً .!

هذه التأملات تنحو نحو التنبيط أى الإسقاط لأرى أن هذا التنبيط يثير الفكر ويدعوه للتأمل والإستنتاج ليخرج العقل من غفوته وركوده وأوهامه.

معظم هذه التأملات راودتنى فى مرحلة الصبا ولكن لم تحمل فى أحشائها السخرية والتنبيط فقد جاءت من تأمل عقل مندهش يخربش حينها بإستحياء على جدران الخرافة والوهم لم تقوى نفسيته حينها على هدم الجدران ليكتفى بالدهشة والخربشة .



- الملك قارقوش أعلن فى حوار تلفزيونى أنه فى غير حاجة لعبودية الرعية بالرغم انه وضع قانونا بإلزام كل عبد بتقديم فروض العبودية .

عبيد الملك قارقوش يقدمون خدماتهم وطاعتهم لسيدهم بينما سيدهم غنى كامل لا يحتاج عبوديتهم , فبماذا تُسمى هذه الحالة ؟! .



- الملك قارقوش أقر فى دستوره أنه يسمح بحرية الفكر والرأى ولكن لو إختار أى فرد من الشعب حزباً غير حزبه فسينفخه فهو من الخاسرين .. السادات سار على نهج قارقوش وأعلن أن الديمقراطية للجميع , ولكن للديمقراطية مخالب وأنياب , فهل العيب فى هذا المنهج والمنطق والمفهوم أم العيب فينا فلم نفهم معنى الحرية والديمقراطية أم أننا شعوب من الخطأ أن تفهم أم أن العيب فى دماغ قارقوش .؟!.



- قارقوش أصابته لوثة .

اشترى قارقوش جهاز كمبيوتر ووضع فيه برامج لإدارة المؤسسة تضع حسابات المكسب والخسارة والتوقعات وإمكانيات الفشل ولكن عندما ظهرت نتائج الفشل قام غاضباً بكسر الكمبيوتر وحرقه فى النار .



- الطيب والشرس والقبيح .

هناك ملك طيب لا يقهر شعبه على الولاء وهناك طاغية شرير يطلب طاعة عمياء , الملك الطيب يترك من لا يريدون خدمته يعيشون في سلام , أما الطاغية الشرير فيقتل ويعذب من يرفضون أن يكونوا عبيداً .



- يمين الولاء فى دستور الملك قارقوش

" قل قارقوش مَالك المُلك يأتي المُلك من يشاء بمزاجه وينزع الملك عمن يشاء بمزاجه برضه , ويعز من يشاء اذا كان عايز كده ويذل من يشاء بمزاجه برضه , ويضل ويفتن ويغوى من يشاء ويهدى من يشاء برضه ولما يكون زهقان شوية يبنى معتقلاً لإستقبال الرعية ولتصدق كلمته بملأ المعتقل بالناس " .



- الرعية هى من تدافع .

سألت مذيعة بقتاة CNN الملك قارقوش عن قدرته فى إلغاء المعتقلات عن رعيته الشريرة وإلغاء المنتجعات للرعية الطيبة بحكم أنه قادر على كل شئ وغنى وكامل وليس ذو حاجة ولا غاية فى الإحتفاء بأحد أو إذلال أحد كحال الملك Deism ليشرد الملك قارقوش أمام هذا السؤال المُحرج ولتنطلق أصوات الرعية فى القاعة مُنددة بهذا السؤال مُستنكرة أن تكون النهاية بلا منتجعات ومعتقلات .



- إستغماية .

تظل لعبة الإستغماية رائعة وممتعة على مر الأزمنة بالرغم من ظهور ألعاب الكمبيوتر الذكية .. أمارس لعبة الإستغماية مع حفيدى ليستمتع بالبحث والعثورعلىّ .. هناك ممارسة للإستغماية تتم بغباء وبلا أمل لتفقد المتعة والمعنى فلن تستطيع الإمساك بالمستخبى أبداً , هذا إذا كان موجوداً .



-سؤال محيرنى .

نحن نسجد لله فى صلواتنا فهو يطلب منا هذا .. فكيف عرفنا الأداء الحركى للركوع والسجود ؟ .. من أين وصل لمدارك الإنسان الأول هذا الأداء ؟ كيف عرف كيف يثنى جذعه ويضع جبهته على الارض ؟ فالاله لم يذكر هذا الامر فى كتبه ؟.. هل الإنسان مارس الأداء الحركى بإبداعه ووفقا لرؤيته عند الخضوع للسادة والأقوياء ثم جاء أصحاب الأديان واقتبسوا هذا الأداء من الخضوع للأقوياء أم لا .



- الحب بالعافية .

يقول قارقوش : أنا احبك حباً كثيراً فأنا رمز المحبة الكلية , لكن لو إنصرفت عن حبى يا ابن الجزمة سأحرقك وأشوى جلدك .



- مكافآتك أيها الطاهر .

وفى موضع آخر : انت ابن طيب حافظت على طهارتك ونقاوتك فلم تعتاد الحانات ولم تصاحب الساقطات فتعالى أكافئك وأسهرك فى هذا الماخور حيث أجود انواع الخمور والنسوان والغلمان وهيص أيها الطاهر .



- نورت المحكمة . طب هُما كام ؟!

تسأل وكالات الانباء العالمية قارقوش الذى هو القائد الأعلى للقوات المسلحة والمخابرات العامة عن عدد أعضاء الخلية الإرهابية فيقول : سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ أنا أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا .



- أفيدونى .

فى كل محاولات الصلاة بطفولتى لم أركز ذات مرة واحدة فى تلك الصلوات المملة لأسألك يارب لماذا لم تمنحنى المتعة والتركيز .. أبى كان يقول السبب هو أن الشيطان يتلبسنى ليحول دون تركيزى وإستمتاعى بالصلاة لأسأل : هوا الشيطان مُتخصص بدماغى بس أم كلكم أيضا كحالى ؟ ولماذا لا يقوم الرب بمساعدتى على دين أم الشيطان ده .. حسنا دعنى وشأنى فلا تطلب منى شيئا ولا تعاقبنى على هذا الهراء .



- فرح بلا عريس وعروسة ومعازيم .

ما تفسيرك عزم المملكة العربية السعودية أن تقيم 64 محطة نووية لتوليد الكهرباء لإنارة صحراء الربع الخالى مع العلم أنها لا تعتزم ان لا تقيم فيها مدن للعيش بل ستظل مهجورة خربة كما هى , ومع العلم أيضا ان أقرب منطقة من الربع الخالى آهلة بالسكان لا توجد بها إلا محطة كهرباء واحدة لخدمتها . ( لتفسير الإسقاط فلكوكب المشترى 64 قمر والأرض ذات قمر واحد ) .



- عاوز حقى .

للفنان هانى رمزى فيلم يقدم فيه شخصية شاب مُحبط ذو حال بائس عاجز عن الإرتباط بحبيبته لضيق ذات اليد ولكنه يكتشف أن الدستور يشير إلى الملكية العامة لبعض الوحدات كالمصانع والمرافق والفنادق كملكية عامة للشعب وطالما هو من الشعب فله نصيب من هذه الملكية وفقاً للدستور ليطالب أن يحظى على حصته ونصيبه من تلك الملكية .

هذه الفكرة وجدت حضور لدى واحد تانى إسمه حسن , فبما أن الله خلق لنا كل الكون والارض وكل ما يدب عليها من أجل الإنسان فهذا يعنى أن له حصة منها ليذهب لوكالة الفضاء ناسا ليسألها عن عدد المجرات والاجرام فى الكون ليكتشف أعداد بمئات المليارات ليستحضر آلته الحاسبة ويقسم عدد الأجرام على عدد سكان الأرض ليكتشف أن من حقه إمتلاك خمسة مجرات خالصة له , ليُطالب وكالة الفضاء ناسا أن تسجل هذه المجرات الخمس بإسمه فى الشهر العقارى الأمريكانى , فهل طلب حسن هذا طبيعى وعقلانى أم يجب أن يعالج فى مستشفى للأمراض العقلية .. للأسف كان مصير حسن مستشفى العباسية الأمريكانى والله يسامح اللى كان السبب .!



- هوا ساب كل حاجة وشايف النملة بتعمل إيه .

الملك قراقوش لديه إمبراطورية ممتدة الأطراف ولكنه ذو مزاج وعقلية غريبة شاذة فهو لا يعتنى بالثورات والعمليات الإرهابية التى تتم فى أرجاء مملكته كونه يستهلك يومه كله فى مراقبة جحر للنمل أسفل شجرة فى بساتينه الشديدة الإتساع ليراقب حركتها وسعيها وسلوكها فلا يهمل أى مشهد عن النمل عن هذا الذى يتلصص لرؤية فخد نملة عارى وذاك الذى يختلس خلسة فتات من الخبز ويخبأه , ليدون كل هذا فى دفتره البنى المحفوط .



- البرغوت ليه روح زينا فلا تسخرون .

فى ستينيات القرن الماضى تم تقديم مسرحية رائعة للكاتب سعد الدين وهبه تحكى عن مجموعة من المسافرين بالأتوبيس تضل طريقها فى الصحراء عبر طريق القاهرة شرم الشيخ .

تتخلل المسرحية مشاهد ومواقف كوميدية رائعة , إستوقفنى منها مشهد معاناة المسافرين من الظمأ والتلهف على جرعة ماء تنجيهم من العطش .. فيجدوا بئراً للمياه يعود للحرب العالمية الثانية وينتابهم الشك والحيرة فى أن يكون البئر مسموماً , فلا مفر من تجربة الماء على أحدهم ليعزف الجميع بالطبع عن الإقدام ووسط هذه الحيرة والمعاناة يقفز رجل ريفى متواضع فى علمه وثقافته ليعلن عن إكتشافه للحل , ليخرج من عباءته برغوث ليعطيه لهم حتى يختبروا صلاحية الماء عليه .!! يسخر ويستخف الجميع من إقتراحه ويعم المسرح حالة من الضحك الشديد .. ليصرخ الريفى بأعلى صوته : ليه يا جماعة هوا البرغوث ده مش ليه روح برضه .!

قام الازهر ومجموعة من المحامين الغيورين أو للدقة الباحثين عن شهرة برفع قضية ضد كاتب المسرحية والسيناريست والمخرج ومدير المسرح القومى ووزير الثقافة بصفته ولم يتركوا أحداً سوى الجمهور مطالبين بإيقاف المسرحية ومحاكمة كل المذكورين لإزدرائهم الأديان فى ذلك المشهد الساخر الذى يسخر من الدين بإعتبار أن البرغوت بلا روح يعتد بها وهذا خلاف الحقيقة فالبرغوث ذو روح وليخسأ الخاسئون .



- المحاكمة .

قامت أجهزة المخابرات المصرية بالقبض على الجاسوس الإسرائيلى المدعو حاييم بنيامين , وذلك قبل عزمه إلقاء قنينات من الفيروسات لأمراض الطاعون والكوليرا فى نهر النيل ليقدم لمحاكمة عسكرية عاجلة ولتطالب الجماهير بتوقيع اشد العقاب عليه , فالجريمة التى كان يعزم القيام بها شديدة الخطورة ستؤدى لهلاك ملايين المصريين .

يقدم حاييم لمحاكمة عاجلة وسط صيحات غضب عمت الشارع المصرى ليتقدم المحامى البارع فريد الديب للدفاع عن المتهم ليستهل مرافعته بقراءة جزء من الكتاب المقدس والقرآن عن الضربات العشر التى ضرب بها الله شعب مصر ثم يختمها إذا كان رب البيت يحصدنا بآلاف الأوبئة منذ فجرالتاريخ ولم يجرؤ أحد على محاكمته أو حتى الإستنكار بل نجد المؤمنين الورعين يهللون لقدرة الإله كحاصد أرواح البشر , فما بالنا نتوقف أمام حاييم الإنسان الذى لم يحصد روح أحد بل عزم على ذلك فقط كما تدعى النيابة , فلا نعلم كيف أدركت نواياه وهل يحاسب الإنسان على نواياه ونترك من فعل الفعل عامداً مع سبق الإصرار والترصد .!

اطالب ببراءة المتهم حاييم وإقامة الدعوى على الله الذى قتل وأباد المصريين فى الضربات العشر ومازال يمارس جرائمه بحصد ارواح البشر فى كافة ارجاء العالم ولنلفت إنتباه هيئة المحاكمة أن الجريمة لا تسقط بالتقادم .



- يا بنى خليك حلوف زى البهيمة تعيش اكتر .

يحتفل الحاج سيد بزفاف ابنه عبده على بنت الحاج فرغلى لتقام الأفراح والولائم فى ليلة العرس وليتوجه العريس مع عروسه إلى بيت الزوجية آملا ان يحقق حلم السنين فى ممارسة الجنس .. يدخل عبده على عروسه ليرى جسدها الفاتن امامه لينتصب قضيبه بشدة ويأخذها فى حضنه متوجها للسرير لتتزاحم الظنون فى ذهن عبده متصوراً أن زملاءه وصعاليك القرية يتلصصون عليه من ثقوب الشباك ليرتخى قضيب عبده .. يحاول ثانية ولكن مازال هاجس المراقبة والرصد يطارده ليفشل فى كل مرة فى الإنتصاب.

يقضى عبده ليلته قلقاً مكتئباً ولم تفلح محاولات عروسه البائسة فى حثه على الجماع ليطل صباح يوم تالى بحضور الأهل للمباركة والإطمئنان على حال العروسين , ليسرع عبده بالإنفراد بأبيه ليحكى له همه وعجزه ليحاول الحاج سيد نزع فكرة أن هناك من يتلصص ويراقبه ليقول له يا ابنى خليك زى البهيمة هتعرف بعدها تنيك فهل رأيت بهيمة تعتنى بمن حولها عندما تأتى رغبتها .



- طب ما الفرق .. هو ده هبل ولاّ بانجو ولاّ وحى .

رجل يقتل اولاده الثلاثه بالسيف عشان الروم هيغزو البلد .

https://www.youtube.com/watch?v=p-VBKy0fAAc

فى تكوين[1-2] ( وحدث بعد هذه الأمور أن الله امتحن إبراهيم. فقال له: يا إبراهيم. فقال: هأنذا. فقال: خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحق، واذهب إلى أرض المريا واصعده هناك على أحد الجبال الذي أقول لك ) .

وفى الصافات: 101 ( فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلامٍ حَلِيم ٍ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ) .

ولا تعليق سوى اذا عانى شخص واحد من الهبل والوهم قيل أنه مجنون أو بالع بانجو , لكن إذا عانى أشخاص كثيرون من الهبل والوهم دُعي وهمهم وهبلهم بالمقدس .



- ده العلم الربانى .

روى عن هوذة ، عن عوف ، عن قسامة بن زهير سمعت الأشعري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض ، فجاء بنو آدم على قدر الأرض فجاء منهم الأبيض ، والأحمر ، والأسود ، وبين ذلك ، والسهل ، والحزن ، وبين ذلك ، والخبيث ، والطيب ، وبين ذلك . وكذا رواه أبو داود ، والترمذي ، وابن حبان في صحيحه من حديث عوف بن أبي جميلة الأعرابي ، عن قسامة بن زهير المازني البصري ، عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه . وقال الترمذي : حسن صحيح .

- ودى تخاريف وخطرفة العلم .

بيولوجيا لون الجلد

https://www.youtube.com/watch?v=QvpLQQI2Tr4

ولا تعليق .



دمتم بخير وإلى تنبيطات أخرى من هذا المعين الذى لا ينضب .

- "من كل حسب طاقته لكل حسب حاجته " - أمل الإنسانية القادم فى عالم متحرر من الأنانية والظلم والجشع .



- سأنهج نهجا جديدا فمن لم يستمتع بالأفكار فليستمتع بموسيقى من مكتبتى الموسيقية .

Just for you

https://www.youtube.com/watch?v=UyCdJ88ZJI4