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لماذا لا تنتهي الأنتفاضات؟


عزيز الخرزجي
الحوار المتمدن-العدد: 5431 - 2017 / 2 / 13 - 19:36
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


همسات فكر(131)
ألدّيمقراطيّة, ليستْ مُجرّد إنتخاب من خلال صناديق ألأقتراع لتبديل الوجوه كلّ مرّة؛
ألدّيمقراطية, تعني توزيع الثروة بآلتساوي بين أبناء الشعب بلا تمييز بين رئيس و مرؤوس!
ولأنّ العدالة مفقودة بسبب الفوارق ألحقوقية و الطبقية؛ لذلك لا تتوقف الأنتفاضات و المظاهرات و أساليب رفض الحكومات!
عزيز الخزرجي
مُفكّر كونيّ
https://www.facebook.com/AlmontadaAlfikry





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عزيز الخرزجي

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الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - عزيز الخرزجي - لماذا لا تنتهي الأنتفاضات؟