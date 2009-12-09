

عزيز الخرزجي

الحوار المتمدن-العدد: 5431 - 2017 / 2 / 13 - 19:36

المحور: مواضيع وابحاث سياسية









همسات فكر(131)

ألدّيمقراطيّة, ليستْ مُجرّد إنتخاب من خلال صناديق ألأقتراع لتبديل الوجوه كلّ مرّة؛

ألدّيمقراطية, تعني توزيع الثروة بآلتساوي بين أبناء الشعب بلا تمييز بين رئيس و مرؤوس!

ولأنّ العدالة مفقودة بسبب الفوارق ألحقوقية و الطبقية؛ لذلك لا تتوقف الأنتفاضات و المظاهرات و أساليب رفض الحكومات!

عزيز الخزرجي

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