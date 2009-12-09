

خليفة عبدالله القصيمي

الحوار المتمدن-العدد: 5431 - 2017 / 2 / 13 - 19:35

المحور: اراء في عمل وتوجهات مؤسسة الحوار المتمدن









أين الزميل الأستاذ ايدن حسين ؟!!



ليس من عادة الأستاذ ايدن حسين الاختفاء عن الرد والتعليق أو الانقطاع عن الكتابة ؛

لكنه منذ وضع آخر مقالة له قبل بضعة أيام انقطع فجأة وعلى غير عادته من الرد على المعلقين على مقالاته ؛

أو قيامه بجولة في صفحات الحوار المتمدن ليعلق هنا أو هناك في بقية صفحات زملائه الكتاب ؛



وهذا رابط موقعه الفرعي :



http://www.ahewar.org/m.asp?nm=1&i=8299



وهذا رابط آخر مقالة له ونلاحظ تسعة عشر تعليقا ودون رد واحد منه !



وهنا يتبادر إلى أذهاننا هل تم منع نشر تعليق للأستاذ ايدن ؟!

أم أنه قام بكتابة مقالة في معرض الرد على ثلاث مقالات متلاحقة كتبها الأستاذ عبد الرضا حمد جاسم وتم منع نشرها ؟!! ؛





وهذا رابط موقع الأستاذ عبد الرضا حمد جاسم الفرعي :



http://www.ahewar.org/m.asp?nm=1&i=3347



وهذا رابط المقالة الأولى له بعنوان :

رد الى/صاحب الاسم المستعار-ايدن حسين-



http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?t=0&aid=546755



وهذا رابط المقالة الثانية بعنوان :



رد الى /صاحب الاسم المستعار -ايدن حسين-/2



http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?t=0&aid=547211



وأخيرا هذا رابط المقالة الأخيرة في نقد الأستاذ ايدن حسين من قبل الأستاذ عبد الرضا حمد جاسم بعنوان :



الى صاحب الاسم المستعار -أيدن حسين- المحترم



عبد الرضا حمد جاسم

الحوار المتمدن-العدد: 5427 - 2017 / 2 / 9



ولاحظ تأريخ نشر المقالة الأخيرة !! وهو يوم وضع آخر مقالة للأستاذ ايدن حسين وانقطاع المفاجئ !!



وهنا اسأل لماذا انقطع الزميل ايدن حسين فجأة عن التفاعل في الموقع ؟ ولماذا منع من حق الرد ؟؟!! .





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أعلاه مقالة وصلت لي من الزميل عايد عواد وطلب مني نشرها لأنه ممنوع من النشر بحسب تعبيره .