أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - اراء في عمل وتوجهات مؤسسة الحوار المتمدن - خليفة عبدالله القصيمي - عايد عواد يسأل أين ايدن حسين ؟!


اخر الافلام











المزيد.....

عايد عواد يسأل أين ايدن حسين ؟!


خليفة عبدالله القصيمي
الحوار المتمدن-العدد: 5431 - 2017 / 2 / 13 - 19:35
المحور: اراء في عمل وتوجهات مؤسسة الحوار المتمدن
    


أين الزميل الأستاذ ايدن حسين ؟!!

ليس من عادة الأستاذ ايدن حسين الاختفاء عن الرد والتعليق أو الانقطاع عن الكتابة ؛
لكنه منذ وضع آخر مقالة له قبل بضعة أيام انقطع فجأة وعلى غير عادته من الرد على المعلقين على مقالاته ؛
أو قيامه بجولة في صفحات الحوار المتمدن ليعلق هنا أو هناك في بقية صفحات زملائه الكتاب ؛

وهذا رابط موقعه الفرعي :

http://www.ahewar.org/m.asp?nm=1&i=8299

وهذا رابط آخر مقالة له ونلاحظ تسعة عشر تعليقا ودون رد واحد منه !

وهنا يتبادر إلى أذهاننا هل تم منع نشر تعليق للأستاذ ايدن ؟!
أم أنه قام بكتابة مقالة في معرض الرد على ثلاث مقالات متلاحقة كتبها الأستاذ عبد الرضا حمد جاسم وتم منع نشرها ؟!! ؛


وهذا رابط موقع الأستاذ عبد الرضا حمد جاسم الفرعي :

http://www.ahewar.org/m.asp?nm=1&i=3347

وهذا رابط المقالة الأولى له بعنوان :
رد الى/صاحب الاسم المستعار-ايدن حسين-

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?t=0&aid=546755

وهذا رابط المقالة الثانية بعنوان :

رد الى /صاحب الاسم المستعار -ايدن حسين-/2

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?t=0&aid=547211

وأخيرا هذا رابط المقالة الأخيرة في نقد الأستاذ ايدن حسين من قبل الأستاذ عبد الرضا حمد جاسم بعنوان :

الى صاحب الاسم المستعار -أيدن حسين- المحترم

عبد الرضا حمد جاسم
الحوار المتمدن-العدد: 5427 - 2017 / 2 / 9

ولاحظ تأريخ نشر المقالة الأخيرة !! وهو يوم وضع آخر مقالة للأستاذ ايدن حسين وانقطاع المفاجئ !!

وهنا اسأل لماذا انقطع الزميل ايدن حسين فجأة عن التفاعل في الموقع ؟ ولماذا منع من حق الرد ؟؟!! .


-----------------

أعلاه مقالة وصلت لي من الزميل عايد عواد وطلب مني نشرها لأنه ممنوع من النشر بحسب تعبيره .





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
خليفة عبدالله القصيمي

إجمالي القراءات: 61,271
المقالات المنشورة: 15
- صحيفة الحوار المتمدن إرهاب فكري أم افلاس؟
- التحدي الكبير الثاني لصحيفة الحوار المتمدن
- المرأة السعودية بين مطرقة الدين وسندان المشايخ
- دواعش السعودية من أين ينسلون ؟!
- جان نصار وهجومه على آل سعود الأطهار
- لهذه سينجح ابن سلمان بالاطاحة بابن نايف
- واشنطن بين الإجرام والنفاق فما الجديد ؟! 1
- الجنرال السيسي هل خسر الخليج وربح إيران ؟
- الإسلام عدو للإنسان والإله مبارك نموذجا !
- حان دور المرأة لشغل منصب رئيس لبنان
- النصوص الإسلامية في إفساد الراعي والرعية
- اليساريون والإسلام السياسي في السعودية
- العدل مفقود في الإسلام وعند الحكام
- المتنصرون الخليجيون بين الحقيقة والمبالغة

المزيد.....


أخبار عامة
- تراجع خطر انهيار أعلى سد في الولايات المتحدة بعد إجلاء 188 أ ...
- إسباني يقطع 7 آلاف كلم مشيا على الأقدام ليؤدي العمرة
- القوات العراقية تشتبك مع -خلايا نائمة- تابعة لـ-داعش- في شرق ...
- سيارة طائرة تعرض على هامش قمة دبي
- دول الخليج.. والخلاف الأمريكي الإيراني
- حفتر إلى القاهرة للقاء رئيس أركان الجيش المصري
- استنكار فلسطيني لإقرار -قانون المؤذن-
- علماء: -الأرض الثانية- غير صالحة للحياة!
- 16 قتيلا بتفجير بمدينة لاهور الباكستانية
- الجزائر ترفض تجميد عضوية سوريا في اتحاد الكتاب العرب

المزيد.....
كتب ودراسات
- الفساد السياسي والأداء الإداري : دراسة في جدلية العلاقة / سالم سليمان
- تحليل عددى عن الحوار المتمدن في عامه الثاني / عصام البغدادي

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - اراء في عمل وتوجهات مؤسسة الحوار المتمدن - خليفة عبدالله القصيمي - عايد عواد يسأل أين ايدن حسين ؟!