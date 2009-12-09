

يعقوب زامل الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 5431 - 2017 / 2 / 13 - 18:36

المحور: الادب والفن









لونك كل الألوان!!

...........

الساعة

أقف في حضرنك

دون دموع.

أتكأ على ذات الجدار الأبيض

ساكنٌ تماما

القارعة خلفتها ورائي

كل الأحلام محنطة مثلي

أرفض أن أنكّس رايتك حزنا عليك

ستبقى مشعة في كوني الأعظم

يا أنت المنطرح على وسادة السفر المديد

هل نمت بهدوء؟..

هل أورق فيك الليل

وبا أنت

كالبلور الأسود

مشع في ليل العينين..

ارسمني في وجهك قنديلا

بكل الألوان.

كل الطرق تتشعب

إلا أنت.

هكذا...

نعم هكذا..

هكذا بتأنٍ

أحلم بالنوم مثلك

بلا ضياع !!