أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - يعقوب زامل الربيعي - أخي نيلسون مانديلا..


اخر الافلام











المزيد.....

أخي نيلسون مانديلا..


يعقوب زامل الربيعي
الحوار المتمدن-العدد: 5431 - 2017 / 2 / 13 - 18:36
المحور: الادب والفن
    


لونك كل الألوان!!
...........
الساعة
أقف في حضرنك
دون دموع.
أتكأ على ذات الجدار الأبيض
ساكنٌ تماما
القارعة خلفتها ورائي
كل الأحلام محنطة مثلي
أرفض أن أنكّس رايتك حزنا عليك
ستبقى مشعة في كوني الأعظم
يا أنت المنطرح على وسادة السفر المديد
هل نمت بهدوء؟..
هل أورق فيك الليل
وبا أنت
كالبلور الأسود
مشع في ليل العينين..
ارسمني في وجهك قنديلا
بكل الألوان.
كل الطرق تتشعب
إلا أنت.
هكذا...
نعم هكذا..
هكذا بتأنٍ
أحلم بالنوم مثلك
بلا ضياع !!





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
يعقوب زامل الربيعي

إجمالي القراءات: 447,019
المقالات المنشورة: 362
- يستصرٍخُكَ اضطراب الضوءِ
- ما العمل؟.. ما البديل؟..
- غاز.. غاز قصة قصيرة
- الاشباح التوأم قصة قصيرة
- حلم أتمام القصيدة ...
- صمت الغرانيق قصة قصيرة
- مائدة الحلم قصة قصيرة
- الغائب قصة قصيرة
- دبيب التملك..
- اسفنديار.. قصة قصيرة .
- سيناريو الحلم والانهيار.. قصة قصيرة.
- ماذا إذا شحَ المُعنّى؟!..
- قراءة في كتاب...
- كان أسمه - أنا - !..
- ديرم أسمر...
- على وشك...
- تصلب الحب قصة قصيرة
- حكاية الشعبة (د) سيناريو قصة قصيرة
- لعمق جهاتكِ وجهي...
- موشح.. لما يعتري!..

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- سرقة كُتب نادرة تزيد قيمتها على مليوني جنيه -
- «المرأة» محط أنظار مهرجان أسوان الدولي للأفلام
- تجمع البيتروليين المغاربة يكذب تصريحات شباط حول الدعم الحكوم ...
- روسيا تبث صور دمار المسرح الروماني والتيترابيل في تدمر
- السينما العربية تعود للمشاركة في -أفلام الحب- ببلجيكا
- فوز الكاتبة الروائية الجزائرية نورة طاع الله في مسابطة الطبا ...
- الأحرار لمن هاجمهم: التفت لمشاكلك الداخلية التي كادت تعصف با ...
- ابن كيران يلمح إلى الاستقالة
- انتخاب محمد يتيم رئيسا للجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الثامن ...
- لوس أنجلوس.. توزيع جوائز -غرامي- في دورتها الـ 59

المزيد.....
كتب ودراسات
- لا تلومي الوردةَ لا تأكلي العوسج / كريم ناصر
- أمي ، وحكايات المدينة عرب ، تفاصيل اليومي في لحظة الإبداع ! / جابر حسين
- الابعاد الستة / تايف سلوم
- قراءة فلسفية لرواية ساق البامبو(1) (جدلية العلاقة بين تيمة ا ... / محمد بقوح
- مقبرة الأشباح / محمد يوب
- نشأة المسرح العربي الحديث / رياض كامل
- ايام الكرم / مارينا سوريال
- كتاب -رواية السجن الفلسطينية- / رائد الحواري
- شعرية المسرح بين النظرية والإبداع / أبو الحسن سلام
- قراءة تمهيدية في شعر سميح القاسم / رياض كامل

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - يعقوب زامل الربيعي - أخي نيلسون مانديلا..