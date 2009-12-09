التبرع للموقع -
ادعمونا
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الموقع الرئيسي
لمؤسسة الحوار
المتمدن
يسارية , علمانية , ديمقراطية
"من أجل مجتمع مدني علماني ديمقراطي حديث يضمن الحرية والعدالة الاجتماعية للجميع"
حاز الحوار المتمدن على جائزة ابن رشد للفكر الحر والتى نالها أعلام في الفكر والثقافة
|الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - جعفر العلوجي - الفشل المستدام
|
|
الفشل المستدام
| نسخة قابلة للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 2,147,483,647
|
-
حكاية رياضة وشباب
- انجازات الوزارة مرة اخرى
- انجازات الوزارة
- رفع الحظر وحقنة المورفين
- الوزارة بيد من؟؟
- الوزارة .. وتنازلتها المستمرة !!
- 1000 شمعة في طريق الحق
- اسود رغم انف الجميع
- البطانة الفاسدة
- طارت مع الريح
- القضاء وكلب اصحاب الكهف
- ريو والثلاث مليارات
- صواريخ العبيدي
- اموالنا المنهوبة وعطف قطر
- حديث السيد الرئيس
- صلبنا كالسيد المسيح
- اختياراتنا والاعلام السعودي
- الرياضة تغتال بقرار حكومي
- الرقابة المالية سبب خرابنا
- مدينة الفقراء والثوار
المزيد.....
- تراجع خطر انهيار أعلى سد في الولايات المتحدة بعد إجلاء 188 أ ...
- إسباني يقطع 7 آلاف كلم مشيا على الأقدام ليؤدي العمرة
- القوات العراقية تشتبك مع -خلايا نائمة- تابعة لـ-داعش- في شرق ...
- سيارة طائرة تعرض على هامش قمة دبي
- دول الخليج.. والخلاف الأمريكي الإيراني
- حفتر إلى القاهرة للقاء رئيس أركان الجيش المصري
- استنكار فلسطيني لإقرار -قانون المؤذن-
- علماء: -الأرض الثانية- غير صالحة للحياة!
- 16 قتيلا بتفجير بمدينة لاهور الباكستانية
- الجزائر ترفض تجميد عضوية سوريا في اتحاد الكتاب العرب
المزيد.....
- حوار بمناسبة انتهاء أعمال المؤتمر الوطني العاشر / رائد فهمي
- عن الديموقراطية – كارل بوبر / إبراهيم جابر أبوساق
- ردة 8 شباط الدموية في عام 1963 (2) / ثابت حبيب العاني
- ردة 8 شباط الدموية في عام 1963 / ثابت حبيب العاني
- تاريخ البابوية القبطية المبكر-ترجمة عبدالجواد سيد / عبدالجواد سيد
- كارل ليبكنخت وروزا لوكسمبورغ / ليون تروتسكي
- قصة مصر فى العصر الإسلامى ، وأكذوبة المدينة الفاضلة / عبدالجواد سيد
- هل أزفت نهاية الاسلام السياسي؟ / رياض السندي
- التاريخ الديالكتيكي لتطور المجتمع البشري / حسقيل قوجمان
- سيرة روزا لوكسمبورغ الذاتية / توني كليف
المزيد.....
|الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - جعفر العلوجي - الفشل المستدام