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|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - نايف سلوم - من نُكت المتنبي
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من نُكت المتنبي
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|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - نايف سلوم - من نُكت المتنبي