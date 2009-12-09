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أسطورة داعش الأرض مسطّحة ثابتة..الشمس تدور حولها!!!


علي زهير الفراتي
الحوار المتمدن-العدد: 5431 - 2017 / 2 / 13 - 17:18
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    


أسطورة: داعش: الأرض مسطّحة ثابتة..الشمس تدور حولها!!!

في ظل تقدم العلم في كافة المجالات ومنها علم الفضاء والرصد والانواء الجوية ، اصبحت معرفة وقت وحدوث الخسوف والكسوف ورصد الزلازل والاعاصير ..الخ ، شيء طبيعي ، وكثير من الامور كالبديهيات ، ولم تكن في السابق كذلك ، وهذا بسبب تقدم العلم ، لكن الغريب جدا ان البعض لا زال يكابر بجهل مطبق ، ويرفض قبول هذه الحقائق التي اثبتها العلم ، ومن هؤلاء ائمة التكفير الداعشي ، فهؤلاء الى الان يقولون ان الارض مسطحة وان الشمس هي التي تدور حول الارض ، ويرفضون حقيقة كروية الارض ودورانها ، ولو اقتصر الامر على رفضهم هذه الحقيقة لهان الخطب ، لكنهم يفتون بكفر كل من يقول بكروية الأرض ،

ويستندون في تكفير الناس المخالفة لرأيهم السقيم الى فكرة ، مفادها ان كل من يرفض فكرة سطحية الأرض ودورانها فانه يكذب بايت الله ، ومن يكذب بايات الله فانه كافر !! ورفضهم لكروية الأرض ودورانها يبررونه بعدم صحة دليل نقلي عندهم في ذلك ! ، فاذا صار الامر بهذه الطريقة ، فكم قضية موضوعية لم يصح فيها النقل، او لم يتطرق لها اصلا ، فهل نرفضها ونكفر كل من قال بها؟! ، هذا منهج ابن تيمية وابن عثيمين وابن باز ومن سار على فكرهم المتحجر

وللأمانة العلمية ان العديد من السلفية اتباع ابن تيمية في الفترة الأخيرة قالوا بدوران وكروية الأرض وخالفوا سلفهم ممن قال بسطحيتها وانها قارة ، وليت هؤلاء المعاصرين يراجعون كل فتاوى التكفير التي أفتى بها سلفهم وامامهم ابن تيمية وغيره ، والكثير منها لا يستند الى علم ، وهوه شبيه بفكرة "سطحية وقرار الأرض" فكم فتوى في تراثهم بهذا الشكل والمضمون ، والكثير من التكفيريين ما زالوا يؤمنون بهذه الفكر المخالفة للحقيقة العلمية وهؤلاء هم دواعش الفكر ،

قال المرجع الصرخي الحسني (أسطورة: داعش: الأرض مسطّحة ثابتة..الشمس تدور حولها!!!

وقَفَات مع.. تَوْحيد التَيْمِيّة الجِسْمي الأسطُوري..أسطورة (34): داعش: الأرض مسطّحة ثابتة..الشمس تدور حولها!!!: أولا: 1ـ الأرض مسطَّحة وليست كروية حسب مباني أتباع ابن تيمية، خاصة دواعش الفكر ومارقة العقل والأخلاق، فهؤلاء قد قفلوا على عقولهم وقد طبع الله على قلوبهم، فصاروا ينكرون أوضح الواضحات، والدعوى ليست حديثة بل لها قِدَم زمني بعيد!!!

مقتبس من المحاضرة {17}

نعم قد قفلوا على عقولهم وخالفوا منطق العلم وتمسكوا بقول ابن تيمية من سار على نهجه وتعبدوا بالجهل المخزي .





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علي زهير الفراتي

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الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - علي زهير الفراتي - أسطورة داعش الأرض مسطّحة ثابتة..الشمس تدور حولها!!!