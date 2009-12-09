

عبد العزيز الحيدر

الحوار المتمدن-العدد: 5431 - 2017 / 2 / 13 - 16:08

المحور: الادب والفن









فتنة متأخرة

لن يكون غريبا هذا المساء

منديل أزرق ...

حرير

اعرفه ..

بمثله مسحت دموعا

في هذا الطريق

وإنا أعود من زيارة ألخيبة

صمتي

في الغالب حين لا أقوى على معاندة صفير ألرياح

ستدق أطراف لوحتي غير المكتملة

من أين تدلف...

طرقا خفيفا ...

هي لا تجيد تنضيد ألحروف

لنقل أن المفاتيح لا تستجيب لتدفقات ألوعي

أشارة أخرى

لضرورة أستيعاب حبها للون الأصفر

ألدهشة صفراء

والغربة صفراء

والصبر أصفر

تغني لي من عقود

ليس من شئ خارج المألوف يحيط العالم

كل الألوان وتنوعاتها أللانهائية

ترد هنا وهناك

لكن مشغولياتنا أليومية

عبثنا

أعداد وجبات الأكل

تهيئة طاولات أللعب

أو الدخول في طابور محطة الوقود

كل ذلك يؤخر أكتشافاتنا

فتأتي الفتنة

دائما متأخرة

متأخرة ومنهكة

ككل مساء متكرر من سنين طويلة



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