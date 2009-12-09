التبرع للموقع -
ادعمونا
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الموقع الرئيسي
لمؤسسة الحوار
المتمدن
يسارية , علمانية , ديمقراطية
"من أجل مجتمع مدني علماني ديمقراطي حديث يضمن الحرية والعدالة الاجتماعية للجميع"
حاز الحوار المتمدن على جائزة ابن رشد للفكر الحر والتى نالها أعلام في الفكر والثقافة
|الصفحة الرئيسية - القضية الفلسطينية - سهيل نقولا ترزي - ترزي: مشروع قانون حظر الأذان تطوراً جديداً في الصراع مع الاحتلال ويستوجب مواجهة اكثر وضوحاً مع الاحتلال.
|
|
ترزي: مشروع قانون حظر الأذان تطوراً جديداً في الصراع مع الاحتلال ويستوجب مواجهة اكثر وضوحاً مع الاحتلال.
| نسخة قابلة للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 2,147,483,647
|
-
ترزي :سياسية الاحتلال وجرائمه االعنصرية المتواصلة تستدعي ردو
...
- جمعية الشبان المسيحية بغزة تنعي المطران هيلاريون كابوتشي
- ترزي: يجب كشف الألاعيب والمخططات الشيطانية للكيان الصهيوني و ...
- في ذكرى يوم الاستقلال: ترزي خيار المقاومة هو الكفيل بإجبار ا ...
- كلمة سهيل نقولا ترزي بأفتتاح المعرض الفني -كرامات- للفنان مح ...
- ترزي: يدين مسلسل الاقتحامات اليومية للمقدسات من قبل المستعرب ...
- خلال كلمة له -ترزي- شدد على توجيه البوصلة باتجاهها الصحيح نح ...
- في يوم التضامن مع الصحفي الفلسطيني.. -مؤسسة بيلست- تطالب بحم ...
- ترزي : استشهاد حمدونة جريمة حرب تضاف إلى جرائم الاحتلال الصه ...
- سهيل ترزي: يهنئ الأسرى البلبول والقاضي بانتصارهم
- سهيل نقولا ترزي: كيان العدو الصهيوني يلجأ إلى حجج واهية لتبر ...
- ردا على تصريحات الرجوب.. ترزي العرب الفلسطينيون المسيحيون لي ...
- مَن يَحتل مَن
- في الذكرى ال68 للنكبة.. ترزي الشعب الفلسطيني مازال يعيش حالة ...
- باليوم العالمي للصحافة... ترزي: الاستهداف الإسرائيلي للصحفيي ...
- ترزي يهنئ ابناء الشعب العربي الفلسطيني بعيد أحد القيامة المج ...
- ترزي: في فلسطين لا يوجد أي نوع من التفرقة أو الاضطهاد بين ال ...
- خلال وقفة تضامنية... ترزي: الاحتلال يمارس سياسة عنصرية بحق ش ...
- سهيل ترزي :الاحتلال يحاول أن يجعل من المسجد الأقصى ذا سيادة ...
- ترزي: ان معجزة صمود الشعب الفلسطيني قّل نظيرها، وقد تعرضت لإ ...
المزيد.....
- الجبير: نعمل مع أمريكا على مكافحة تدخلات إيران.. وعقدنا 70 ا ...
- فيديو جديد مصور جوا للسد المنكوب في الولايات المتحدة
- مقتل أربعة أشخاص جراء انهيار ثلجي في جبال الألب الفرنسية
- تحقيقات في محاولة تسميم البطريرك الجورجي
- غوتيريش: حل أزمة سوريا سيفضي إلى نهاية -داعش-
- فيون يدعو مسلمي بلاده إلى -التعبير عن غضبهم- ضد المتطرفين
- التجارة أولا.. ترامب وترودو يبحثان العلاقات الأميركية-الكندي ...
- هل يمثل الصحابة الإسلام؟
- الكويت: التزام دول أوبك بخفض أسعار النفط تجاوز الـ90 بالمئة ...
- اردوغان : نسعى لإقامة مناطق آمنة تشمل الرقة في سوريا
المزيد.....
- “جيب الطابة” – قصرة قصيرة / شاهين خليل نصّار
- معطيات وأرقام إحصائية حول الأوضاع الاقتصادية والمجتمعية في ق ... / غازي الصوراني
- سارتر والدور المزدوج فى الثقافة الصهيونية / حاتم الجوهرى
- تأملات فى المسألة اليهودية / جان بول سارتر- ترجمة د.حاتم الجوهرى
- قضية القدس بين بعديها الديني والسياسي / ماهر الشريف
- البنية[1]الاجتماعية وتحولاتها في الضفة الغربية وقطاع غزة / غازي الصوراني
- معطيات وأرقام حول الشعب الفلسطيني واللاجئتين الفلسطينيين في ... / غازي الصوراني
- ما لنا وفلسطين ؟! - عبد القادر ياسين / سلسلة فلسطين العرب
- الخامس من حزيران ضياع الممكن في سبيل المستحيل / الفرد عصفور
- قطاع غزة -سفينة نوح- الفلسطينية / غازي الصوراني
المزيد.....
|الصفحة الرئيسية - القضية الفلسطينية - سهيل نقولا ترزي - ترزي: مشروع قانون حظر الأذان تطوراً جديداً في الصراع مع الاحتلال ويستوجب مواجهة اكثر وضوحاً مع الاحتلال.