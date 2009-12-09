

حركة اليسار الديمقراطي العراقي

الحوار المتمدن-العدد: 5431 - 2017 / 2 / 13 - 13:42

المحور: مواضيع وابحاث سياسية









ول في التظاهرات ...



لايمكن ان تنتصر قضية الحرية والعدالة ، اذا كانت الجماهير تتقاذفها العمائم ، العمامة في عراقنا اليوم شريكة السلطة ومشاركتها في كل افعالها واقوالها ، فلا يغرنكم زعيقهم ...ديدنهم التضليل والتجهيل ، ونجدة الطبقة الساسية الحاكمة عندما تكون على وشك السقوط ، لانها تركب معهم في نفس مركب الفساد واللصوصية