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باقةُ نارٍ


عبد الرزاق الميساوي
الحوار المتمدن-العدد: 5431 - 2017 / 2 / 13 - 12:29
المحور: الادب والفن
    


باقةُ نارٍ
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... وبعضُ الغِناءِ لهيبٌ
إذا شبَّ أَلبسَني جبّةً بُرتقاليّةً... وأُوارَا
وبعضُه يزدحمُ اللّيلَ في الصّدرِ قارَا
وآخرُ يَنفثُ إعصارَهُ...
فيُحيلُ الدّماءَ عُصارَا
... ولمْ أتوقّفْ
على الرّغمِ من وجَفي...
عنِ الشّدْوِ، غيمًا يمزّقُه البرْقُ... أنزفْ
وأنتِ البلادَ التي هزّني عشقُها
... تفرّينَ منّي
فتُضحينَ ما لمْ تردْ في كتابٍ
ولا بلّغَ الشّعرُ عنها
... وذاك البريقُ توارى
وإنّي...
أراكِ - وكمْ خاب ظنّي -
وقدْ كنتِ بالأمسِ مكسوّةً جلّنارَا
.... لبسْتِ خمارَا
وإنّي...
- ورغمَ الحرائقِ يا وطني - سأبقى أُغنّي !!!
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عبد الرزاق الميساوي
2017/02/13





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عبد الرزاق الميساوي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عبد الرزاق الميساوي - باقةُ نارٍ