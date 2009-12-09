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ما غابت الشمس يوماً


عبد صبري ابو ربيع
الحوار المتمدن-العدد: 5431 - 2017 / 2 / 13 - 12:29
المحور: الادب والفن
    


ما غابت الشمس يوماً
عبد صبري أبو ربيع
النزول أهون من الصعود
والعود على الأكتاف
لغة الجاهل البليد
والورد لا يدوم
إلا بين الورود
والموت يأكل أجمل الخدود
والضباع أستأسدت كالأسود
وطن الأحرار وتراب الشهيد
ما غابت الشمس يوماً
عن أرض الجدود
ولا أدبرت عند الوغى
رايات الحشود
ولا لبست يوماً أثواب الغيد
الموت ينهزم من طلائع
سمر الزنود
والبزاة ما صارت يوماً
كنسور البوادي
ولا الديوان أبوابه سدت
بوجه الطريد
وطن القلم والحضارة
وخيرات السواد
سمائه مطرٌ
وهواءه بلسمٌ
وترابه من العسجد
أركانه جبلٌ وسهل وصحارى
وبحر من الجود





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عبد صبري ابو ربيع

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عبد صبري ابو ربيع - ما غابت الشمس يوماً