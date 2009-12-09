

عبد صبري ابو ربيع

الحوار المتمدن-العدد: 5431 - 2017 / 2 / 13 - 11:33

المحور: الادب والفن









أنتِ السلام



ماذا تودين أن تكوني

عاشقة لمجنون

أم تبحرين في

أبحرٍ من اللجين

فتذوبي مثل شمعة

في ليلة من الضنون

ماذا تبتغين ان تكوني ؟

أميرة تحت شفوف

من النسرين

إذاً كوني نقية لذيذة

عسلية اللمس والعيون

عاشقة لهفتي وسكوني

وأحتراقي بين يديكِ والحضن

فأنتِ السلام

وأنتِ الملاذ

وأنتِ قمري في الليل الحزين

ماذا تحبين ان تكوني ؟

ملاكاً من غير جناحين

اذاً كوني مائسة كالزيزفون

وطاهرة كماء الرافدين

فإذا أبْحرتي في عيوني

ستجدين الحياة في بساتيني